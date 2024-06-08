Газзаев про 4:0 с Беларусью: «Было видно желание защищать честь России. Показали хороший уровень»

Валерий Газзаев положительно оценил игру сборной России против Беларуси (4:0).

«Очень приятно было смотреть на национальную сборную, которая показала, что готова настраиваться и выкладываться даже в контрольном матче. Наша команда показала хороший уровень футбола.

Было видно, что игроки вышли на поле с огромным желанием защищать честь страны, несмотря на неофициальный статус встречи. Это очень важный аспект.

Команда продемонстрировала высокое качество игры – это отличный показатель того, что футболисты ощущают большую ответственность, когда надевают футболку сборной России», – сказал бывший главный тренер сборной России и ЦСКА.