Газзаев про 4:0 с Беларусью: «Было видно желание защищать честь России. Показали хороший уровень»

Теги Валерий Газзаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Беларуси по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Валерий Газзаев положительно оценил игру сборной России против Беларуси (4:0).

«Очень приятно было смотреть на национальную сборную, которая показала, что готова настраиваться и выкладываться даже в контрольном матче. Наша команда показала хороший уровень футбола.

Было видно, что игроки вышли на поле с огромным желанием защищать честь страны, несмотря на неофициальный статус встречи. Это очень важный аспект.

Команда продемонстрировала высокое качество игры – это отличный показатель того, что футболисты ощущают большую ответственность, когда надевают футболку сборной России», – сказал бывший главный тренер сборной России и ЦСКА.

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6 комментариев
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Ну да, только что то забыл добавить, что были бы фаворитами этого Евро, раз патриотизм зашкаливает :))))
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Да сыграли хорошо базару нет , но не много ли пафоса про честь страны в игре с футбольным карликом ? Коей Беларусь является сейчас
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