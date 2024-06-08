Защитник сборной России Горшков: «Видно, что Беларусь – братская страна. Здесь любят футбол и Россию»

Юрий Горшков высказался о матче между Россией и Беларусью (4:0).

«Видно, что – это братская страна. Люди здесь любят футбол, Беларусь и Россию.

Очень здорово, что этот матч организовали. Не обидно, что время в сборной съело часть отпуска. Еще будет время отдохнуть. Я возвращаюсь в Самару, много дел», – сказал защитник сборной России и « ».

Россия забила четыре Беларуси: дубль Чалова за 6 минут, первый гол Тюкавина, дебют Максименко