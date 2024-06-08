Защитник сборной России Горшков: «Видно, что Беларусь – братская страна. Здесь любят футбол и Россию»
Юрий Горшков высказался о матче между Россией и Беларусью (4:0).
«Видно, что Беларусь – это братская страна. Люди здесь любят футбол, Беларусь и Россию.
Очень здорово, что этот матч организовали. Не обидно, что время в сборной съело часть отпуска. Еще будет время отдохнуть. Я возвращаюсь в Самару, много дел», – сказал защитник сборной России и «Крыльев Советов».
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А нам и Сербия братья, с которыми у нас что-то общее веков 15 назад было.
У государства должны быть союзники и не важно от кого они произошли, надо с их помощью добиваться своих целей.