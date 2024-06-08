Защитник сборной России Горшков: «Видно, что Беларусь – братская страна. Здесь любят футбол и Россию»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Беларуси по футболу товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Юрий Горшков Футбол

Юрий Горшков высказался о матче между Россией и Беларусью (4:0).

«Видно, что Беларусь – это братская страна. Люди здесь любят футбол, Беларусь и Россию.

Очень здорово, что этот матч организовали. Не обидно, что время в сборной съело часть отпуска. Еще будет время отдохнуть. Я возвращаюсь в Самару, много дел», – сказал защитник сборной России и «Крыльев Советов».

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3 комментария
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Откуда у нас у русских в головах с рождения стереотип про братскую любовь к нам в данном случае белорусов, ничему жизнь получается не учит((
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Ответ sergey2022
Откуда у нас у русских в головах с рождения стереотип про братскую любовь к нам в данном случае белорусов, ничему жизнь получается не учит((
Стереотип? У народов одна история, жили в одной стране очень долгое время, по сути один язык и менталитет. Ненавидеть должны друг друга? "Братскую любовь" в данном случае буквально понимать не нужно.
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Ответ sergey2022
Откуда у нас у русских в головах с рождения стереотип про братскую любовь к нам в данном случае белорусов, ничему жизнь получается не учит((
Вот я тоже удивляюсь. Если покапаться в истории, то англичане это немцы, а еще относительно недавно вся их знать говорила на французском. Но никто же из них не играет в братство.
А нам и Сербия братья, с которыми у нас что-то общее веков 15 назад было.
У государства должны быть союзники и не важно от кого они произошли, надо с их помощью добиваться своих целей.
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