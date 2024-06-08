Сафонов о «ПСЖ»: «Новости все видят. Пока нет официальной информации, все остается слухами»

Матвей Сафонов ответил на вопросы о переходе в «ПСЖ».

– Ты игнорируешь слухи про «ПСЖ», но уже подтверждал твой переход.

– Виталий Витальевич просто очень рад, ему хочется, чтобы это случилось. Новости все видят. Кафанов по-отцовски желает мне самого лучшего, поэтому мне понятна его реакция.

– Но твой переход подтвердили уже все.

– Пока нет официальной информации, все остается слухами, – сказал Сафонов.

Сафонову запретили выезд из России – должен 60 млн. Чтобы уехать в «ПСЖ», придется заплатить