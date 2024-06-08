Сафонов о «ПСЖ»: «Новости все видят. Пока нет официальной информации, все остается слухами»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу возможные трансферы Виталий Кафанов Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов ответил на вопросы о переходе в «ПСЖ».

– Ты игнорируешь слухи про «ПСЖ», но Кафанов уже подтверждал твой переход.

– Виталий Витальевич просто очень рад, ему хочется, чтобы это случилось. Новости все видят. Кафанов по-отцовски желает мне самого лучшего, поэтому мне понятна его реакция.

– Но твой переход подтвердили уже все.

– Пока нет официальной информации, все остается слухами, – сказал Сафонов.

Сафонову запретили выезд из России – должен 60 млн. Чтобы уехать в «ПСЖ», придется заплатить

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27 комментариев
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Я только понять не могу. Почему при выборе между бедной женщиной и богатым парнем детей оставляют с женщиной?
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+13
Почему не задали главный вопрос: Матвей, почему ты не платишь алименты?
+26
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+13
Ответ Ебздрогыч
Почему не задали главный вопрос: Матвей, почему ты не платишь алименты?
Потому что человек не хочет оплачивать роскошную жизнь бывшей и её нового мужика
+10
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+6
Жена Сафонова должна теперь будет откат Хелайфи с 60 лямов.
+3
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Ответ Оригинальный Ник
Потому что человек не хочет оплачивать роскошную жизнь бывшей и её нового мужика
Это его проблемы, раньше надо было думать с кем ребёнка заводишь, либо пусть отбирает права на него
+4
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+3
Ответ rashnew
у меня главный вопрос почему дочь не оставили с отцом который имеет всё, но оставили с мамой у которой ничего нет? Самый "справедливый" российский суд
Потому что ему ребёнок ему не нужен, он даже не судился на этот счёт
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Ответ AlexZhano__
Я только понять не могу. Почему при выборе между бедной женщиной и богатым парнем детей оставляют с женщиной?
Потому что семейный кодекс России направлен на фиксацию привилегий женщин и на угнетение мужчин. Ну и скорее всего судьёй по делу была женщина
+4
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+2
Ты зубы-то не заговаривай, счета оплати - потом про псж рассказывать будешь)
+2
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Ответ Бонд0077
Злостные алементщики сидят в отдаленных местах. Сколько еще протянет Матюха до отсидки
И много примеров знаешь кто сидит за алименты ?
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Ответ AlexZhano__
Я только понять не могу. Почему при выборе между бедной женщиной и богатым парнем детей оставляют с женщиной?
Не всегда. В данном случае если он другую бабенку нашёл он и виновник.
+1
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+1
Ответ rashnew
у меня главный вопрос почему дочь не оставили с отцом который имеет всё, но оставили с мамой у которой ничего нет? Самый "справедливый" российский суд
Бывшая жена моти из обеспеченной семьи, у неё всё есть) это он был никем и нищебродом когда они познакомились в школьные годы.

Ну и логично оставлять ребёнка с обеспеченной матерью, чем с футболистом, у которого 2 месяца в году сборы, постоянные ночевки на базе, постоянные разъезды и который не сможет заниматься ребенком. Плюс мотя и не просил ребёнка с собой оставить пока ему не насчитали алименты.
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Ответ marchellinos
Такова система у нас. Детей почти в 99% случаев отдают матери, какой бы она не была.
Во-первых, нет, это недавно опровергали, у мужчин точно такие же права, во вторых, ты уверен что ему нужен этот ребёнок и он требовал опеку над ним?Сомнительно
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Ответ AlexZhano__
Я только понять не могу. Почему при выборе между бедной женщиной и богатым парнем детей оставляют с женщиной?
Такова система у нас. Детей почти в 99% случаев отдают матери, какой бы она не была.
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Ответ Марат, но не Жан-Поль
если переход сорвется из-за бывшей, будет ужасно
Из-за бывшей или тупизны Матвея?
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Ответ Юрий Кечко
И много примеров знаешь кто сидит за алименты ?
Сейчас алиментщиков на СВО отправляют без суда и следствия
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Ответ Grime Font
злостные неплательщики алиментов сидят в колониях поселения* если есть вариант закрыть долг, то всё будет окей.
Вряд ли. С нового контракта сразу несколько миллионов евро будет должен.
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Ответ Юрий Кечко
И много примеров знаешь кто сидит за алименты ?
кстати дофига дел, просто обычно до реальных сроков не доходит
максимум условки получают
это уже надо совсем отбитым быть, чтобы закрыли за алименты
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Ответ Бонд0077
Злостные алементщики сидят в отдаленных местах. Сколько еще протянет Матюха до отсидки
злостные неплательщики алиментов сидят в колониях поселения*

если есть вариант закрыть долг, то всё будет окей.
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Очень умный парень. Ни слова лишнего не сказал. Молчание - золото.
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Жаль что в итоге не поедет во Франции, но он надо было думать раньше и платить во время.
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у меня главный вопрос почему дочь не оставили с отцом который имеет всё, но оставили с мамой у которой ничего нет? Самый "справедливый" российский суд
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