Сафонов о «ПСЖ»: «Новости все видят. Пока нет официальной информации, все остается слухами»
Матвей Сафонов ответил на вопросы о переходе в «ПСЖ».
– Ты игнорируешь слухи про «ПСЖ», но Кафанов уже подтверждал твой переход.
– Виталий Витальевич просто очень рад, ему хочется, чтобы это случилось. Новости все видят. Кафанов по-отцовски желает мне самого лучшего, поэтому мне понятна его реакция.
– Но твой переход подтвердили уже все.
– Пока нет официальной информации, все остается слухами, – сказал Сафонов.
Сафонову запретили выезд из России – должен 60 млн. Чтобы уехать в «ПСЖ», придется заплатить
Ну и логично оставлять ребёнка с обеспеченной матерью, чем с футболистом, у которого 2 месяца в году сборы, постоянные ночевки на базе, постоянные разъезды и который не сможет заниматься ребенком. Плюс мотя и не просил ребёнка с собой оставить пока ему не насчитали алименты.
максимум условки получают
это уже надо совсем отбитым быть, чтобы закрыли за алименты
если есть вариант закрыть долг, то всё будет окей.