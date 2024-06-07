Сафонов о запрете выезда из России из-за алиментов: «Все что написано – слухи. Не готов подтверждать или отрицать, пусть этим занимаются разные издания»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу светская хроника происшествия Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов отреагировал на информацию про ограничение ему выезда из РФ.

Ранее стало известно, что Сафонову, который близок к переходу в «ПСЖ», 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. Футболист «Краснодара» в мае подал заявление на бывшую жену о краже 800 тысяч рублей в 2021-м, девушка утверждает, что Матвей сам перевел ей деньги на ремонт квартиры дочери.

– Те новости, которые сегодня появились про тебя – застали врасплох? Или ты был готов?

– Какие новости?

– Что тебя не выпустят из России из-за задолженности в 60 миллионов рублей.

– Слушайте, это все слухи, которые обсуждаются в СМИ. Все что написано – слухи. Я не готов все это обсуждать, подтверждать или отрицать.

Пусть этим занимаются разные издания и газеты. Так даже интереснее смотреть – что они напишут в следующий раз, – сказал вратарь сборной России и «Краснодара».

Сафонову запретили выезд из России – должен 60 млн. Чтобы уехать в «ПСЖ», придется заплатить

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56 комментариев
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Матвей:"Ребенок не мой,женщину эту не знаю"
+69
-2
+67
ФССП сайт открытый, слухи могут и проверить)
+40
-2
+38
Ответ Nick Crosier
Матвей:"Ребенок не мой,женщину эту не знаю"
Она уволилась 2 недели назад
+39
-3
+36
Мой переход в ПСЖ - это всё слухи....
+18
-4
+14
Ответ Владимир Пушкарев
ФССП сайт открытый, слухи могут и проверить)
Да он по Краснодару смотрел. А надо было по Москве
+10
0
+10
Как бы эта история не закончилась, осадок очень неприятный, если не сказать больше.
+10
0
+10
Кстати, стюардесса, что раздвинулась перед Сафоновым и разрушила семью, тоже конченная.
+10
-1
+9
Ответ Алексей Колесников
ну ну удачи тебе сгнить в краснодаре вместе сфизруком надеюсь оба вылетите в пердив а я больше болеть за эту помойку не буду
А ты то че так обиделся?)
+7
0
+7
Ответ Герман Сергеевич
Мне кажется он готов хоть ползарплаты отдать ребёнку, а вот бывшей нет.
По закону он должен отдавать 1/4 от зп, все остальное лирика
+5
0
+5
Матвей что-то под глупого решил скосить в 21 веке. Где проверить эти слухи может любое издание, вбив его ФИО и дату рождения на сайте судебных приставов.
+8
-3
+5
Мда ... Он еще более глуп чем я о нём думал.
+4
0
+4
Детский сад, Мотя...
+3
0
+3
Сафонов: "Нассер сказал всё оплатит, с того что недоплатил Мбаппе".
+6
-3
+3
Ответ Оригинальный Ник
Ребёнок как раз его, и очень странно, что ребёнка не оставили ему, ведь у Матвея очевидно больше возможностей для обеспечения. Ну и очевидно, что эти 60 миллионов + зп из Парижа пойдут не на ребёнка, а на сытую жизнь бывшей и её нового ухажёра
А что странного? Оставить ребенка человеку, которого никогда нет дома и бабе, которая не горит желанием его воспитывать?))) А платить он должен по законодательству, про которое типа не знает. Ну и юристы его нормально обирают, давая тупейшие советы.
+3
0
+3
Исполнительный лист есть. В Москве. Сумма не названа, но можно по номеру дела поискать
+2
0
+2
Выехать то он может и выедет, может когда петух в ж@пу клюнет хватит ума долг закрыть. Но факт уже неоспоримый - в этой истории он полный идиот, ибо до этого не платил, и в суд на кражу денег с карточки подал🙈
+3
-1
+2
Закрыть бы уже рот этому господину. А то чем дальше, тем позорнее все это выглядит. Был женат? Был. Ребенка в браке родили? Родили. Все, чувак, вариантов нет.

А то, то у него в браке кто-то 800К перевел себе, то он машину, подаренную за ребенка пытается отобрать...
+3
-1
+2
Ответ alexsem69
Матвей, должен - заплати. Будь мужиком!
Ахаха.. Да Вам то какая разница? ++++ нужны?
+7
-5
+2
Ответ bukvoed33
Ахаха.. Да Вам то какая разница? ++++ нужны?
А что комментатор выше не так написал? Сафонов должен заплатить. Ну либо прощай "ПСЖ". Отличная мотивация, я считаю.
+5
-3
+2
Ответ Nick Crosier
Матвей:"Ребенок не мой,женщину эту не знаю"
Матвей - немой
+2
-1
+1
Чем-то по поведению напомнил фигуриста Ангелопола. Помню, тот, когда его спросили про выдвинутые им условия контракта по отношению к своей партнерше, по которым она должна чуть ли не обеспечивать его, говорил, что его не так поняли, что публика не все знает. Здесь футболист не хочет платить алименты и вины своей не признает, называет обвинения слухами. Не говорю, что обе ситуации прямо идентичны, но некоторая схожесть в плане оправданий и обвинений в стиле " вы все врете" есть.
+1
0
+1
Ответ Alex1104
Там сумма не указана
https://edolgi.ru/bank-dannykh-ispolnitelnykh-proizvodstv/206679-24-77057-ip1394704
+1
0
+1
Ответ Alexander Marakhovsky
https://edolgi.ru/bank-dannykh-ispolnitelnykh-proizvodstv/206679-24-77057-ip1394704
Угу
0
0
0
Ответ shellnikolai
Такой же глупый как и его девушка которая говорила что с ПСЖ фейк
псж и правильно сделал что решил сорвать сделку

я уверен он сгниет в краснодаре и затем вылетит вместе с клубом в пердив
+1
-1
0
Ответ arsenal.ave
А ты то че так обиделся?)
Ставка у человека не зашла
0
0
0
Ответ Герман Сергеевич
Мне кажется он готов хоть ползарплаты отдать ребёнку, а вот бывшей нет.
Тебе "кажется"
0
0
0
Ответ Alex1104
Исполнительный лист есть. В Москве. Сумма не названа, но можно по номеру дела поискать
Так там пока небольшая сумма, 22000р
0
0
0
Ответ Alexander Marakhovsky
Так там пока небольшая сумма, 22000р
Там сумма не указана
0
0
0
Ответ Оригинальный Ник
Ребёнок как раз его, и очень странно, что ребёнка не оставили ему, ведь у Матвея очевидно больше возможностей для обеспечения. Ну и очевидно, что эти 60 миллионов + зп из Парижа пойдут не на ребёнка, а на сытую жизнь бывшей и её нового ухажёра
Четверти его "обеспечения" более, чем достаточно и ребёнку и матери и всем родственникам
0
0
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Ответ Nick Crosier
Матвей:"Ребенок не мой,женщину эту не знаю"
Это было давно и неправда
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