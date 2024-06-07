Сафонов о запрете выезда из России из-за алиментов: «Все что написано – слухи. Не готов подтверждать или отрицать, пусть этим занимаются разные издания»
Матвей Сафонов отреагировал на информацию про ограничение ему выезда из РФ.
Ранее стало известно, что Сафонову, который близок к переходу в «ПСЖ», 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. Футболист «Краснодара» в мае подал заявление на бывшую жену о краже 800 тысяч рублей в 2021-м, девушка утверждает, что Матвей сам перевел ей деньги на ремонт квартиры дочери.
– Те новости, которые сегодня появились про тебя – застали врасплох? Или ты был готов?
– Какие новости?
– Что тебя не выпустят из России из-за задолженности в 60 миллионов рублей.
– Слушайте, это все слухи, которые обсуждаются в СМИ. Все что написано – слухи. Я не готов все это обсуждать, подтверждать или отрицать.
Пусть этим занимаются разные издания и газеты. Так даже интереснее смотреть – что они напишут в следующий раз, – сказал вратарь сборной России и «Краснодара».
Сафонову запретили выезд из России – должен 60 млн. Чтобы уехать в «ПСЖ», придется заплатить
А то, то у него в браке кто-то 800К перевел себе, то он машину, подаренную за ребенка пытается отобрать...
я уверен он сгниет в краснодаре и затем вылетит вместе с клубом в пердив