Адвокат Бушманов о долгах Сафонова по алиментам: «Ограничение на выезд будет действовать, пока он полностью не погасит долг и штраф»

Адвокат Игорь Бушманов пояснил сроки запрета на выезд для Матвея Сафонова.

Ранее стало известно, что 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.

«В случае отказа от добровольного исполнения решения суда пристав возбуждает исполнительное производство. И если в пятидневный срок выплаты должником не производятся, то пристав вправе применить, в качестве одной из мер, ограничение на выезд за пределы государства.

Оно будет действовать, пока должник полностью не погасит долг и штрафные санкции за отказ добровольно исполнить решение суда», – сказал адвокат Игорь Бушманов.

Сейчас вратарь находится в Минске вместе со сборной России, которая сыграет товарищеский матч против команды Беларуси. После этого Сафонов должен был отправиться во Францию для подписания контракта с « ».