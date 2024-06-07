Адвокат Бушманов о долгах Сафонова по алиментам: «Ограничение на выезд будет действовать, пока он полностью не погасит долг и штраф»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу происшествия Краснодар Матвей Сафонов Спорт-Экспресс Футбол

Адвокат Игорь Бушманов пояснил сроки запрета на выезд для Матвея Сафонова.

Ранее стало известно, что Сафонову 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.

«В случае отказа от добровольного исполнения решения суда пристав возбуждает исполнительное производство. И если в пятидневный срок выплаты должником не производятся, то пристав вправе применить, в качестве одной из мер, ограничение на выезд за пределы государства.

Оно будет действовать, пока должник полностью не погасит долг и штрафные санкции за отказ добровольно исполнить решение суда», – сказал адвокат Игорь Бушманов.

Сейчас вратарь находится в Минске вместе со сборной России, которая сыграет товарищеский матч против команды Беларуси. После этого Сафонов должен был отправиться во Францию для подписания контракта с «ПСЖ».

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18 комментариев
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Как тут не вспомнить классику:-"Запомни, Шарапов — наказания без вины не бывает. Ему надо было просто вовремя со своими женщинами разбираться..."
А так-то да, негоже детей обижать, пусть теперь страдает.
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Адвокат каких бушманов?
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Ответ Типичный Хоккеист
Уж точно вряд ли его дочка в чем-то нуждалась.
В полноценной семье нуждалась, например
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ПСЖ все оплатит 1 смс )))
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Оплатить мало. Можно до месяца ждать снятие запрета.
Проходил такое. Про два штрафа в 500 рублей.
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60 лямов это уже злостный алиментщик или еще нет?)
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всего лишь 60 миллионов.
Живут же люди. 🤦
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По моему приставы должны были давно возбудить исполнительное производство)
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Парижу выпадает невероятный шанс повторить трюк Мидтьюлланда с Дрекслером - которого купили–продали в течение 20 дней
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Он из Беларуси запросто нарежет. Запрет на выезд то из России.
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Выезд из страны запрещен, но Сафонов сейчас в Минске. Лол)))
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Ответ инок
Как тут не вспомнить классику:-"Запомни, Шарапов — наказания без вины не бывает. Ему надо было просто вовремя со своими женщинами разбираться..." А так-то да, негоже детей обижать, пусть теперь страдает.
Уж точно вряд ли его дочка в чем-то нуждалась.
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