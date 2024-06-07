Адвокат Бушманов о долгах Сафонова по алиментам: «Ограничение на выезд будет действовать, пока он полностью не погасит долг и штраф»
Адвокат Игорь Бушманов пояснил сроки запрета на выезд для Матвея Сафонова.
Ранее стало известно, что Сафонову 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.
«В случае отказа от добровольного исполнения решения суда пристав возбуждает исполнительное производство. И если в пятидневный срок выплаты должником не производятся, то пристав вправе применить, в качестве одной из мер, ограничение на выезд за пределы государства.
Оно будет действовать, пока должник полностью не погасит долг и штрафные санкции за отказ добровольно исполнить решение суда», – сказал адвокат Игорь Бушманов.
Сейчас вратарь находится в Минске вместе со сборной России, которая сыграет товарищеский матч против команды Беларуси. После этого Сафонов должен был отправиться во Францию для подписания контракта с «ПСЖ».
- Идите на###. Палец может быть чей угодно, голову пришлите🤣💦
А так-то да, негоже детей обижать, пусть теперь страдает.
Проходил такое. Про два штрафа в 500 рублей.
Живут же люди. 🤦