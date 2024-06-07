Карпин сказал, что Сафонов не испытывал психологических проблем перед Беларусью: «Желаю ему уехать. Если свершится. Пока непонятно»
Валерий Карпин выразил надежду, что Матвея Сафонова в «ПСЖ» не сорвется.
Ранее стало известно, что Сафонову, который близок к переходу в «ПСЖ», 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. Футболист «Краснодара» в мае подал заявление на бывшую жену о краже 800 тысяч рублей в 2021-м, девушка утверждает, что Матвей сам перевел ей деньги на ремонт квартиры дочери.
Россия сегодня обыграла Беларусь (4:0), Сафонов провел тайм в воротах.
– Выбирая Матвея Сафонова основным на игру, учитывали его обстоятельства личные, которые были опубликованы?
– Да, с ним Виталич [Кафанов] поговорил, он сказал, что готов играть.
– Никаких психологических он перед матчем на испытывал?
– Нет.
– Что вы ему пожелаете перед отъездом в «ПСЖ»?
– Пожелаю уехать. Если все это свершится... Пока непонятно.
– Его дриблинг [около своих ворот]?
– Надо было быстрее решение принимать. Ничего страшного.
– Это пижонство?
– Нет, желание не выбивать мяч, – сказал главный тренер сборной России.
И алименты платил
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