Карпин сказал, что Сафонов не испытывал психологических проблем перед Беларусью: «Желаю ему уехать. Если свершится. Пока непонятно»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Валерий Карпин Краснодар Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Валерий Карпин выразил надежду, что Матвея Сафонова в «ПСЖ» не сорвется.

Ранее стало известно, что Сафонову, который близок к переходу в «ПСЖ», 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. Футболист «Краснодара» в мае подал заявление на бывшую жену о краже 800 тысяч рублей в 2021-м, девушка утверждает, что Матвей сам перевел ей деньги на ремонт квартиры дочери.

Россия сегодня обыграла Беларусь (4:0), Сафонов провел тайм в воротах.

– Выбирая Матвея Сафонова основным на игру, учитывали его обстоятельства личные, которые были опубликованы?

– Да, с ним Виталич [Кафанов] поговорил, он сказал, что готов играть.

– Никаких психологических он перед матчем на испытывал?

– Нет.

– Что вы ему пожелаете перед отъездом в «ПСЖ»?

– Пожелаю уехать. Если все это свершится... Пока непонятно.

– Его дриблинг [около своих ворот]?

– Надо было быстрее решение принимать. Ничего страшного.

– Это пижонство?

– Нет, желание не выбивать мяч, – сказал главный тренер сборной России. 

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3 комментария
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Комментарий удален пользователем
Карпин сам разводился

И алименты платил

Другой народец создал путин - жадный и загребущий. Готовый у своих же детей деньги отслуживать

Мушкетёры во Франции, а мотя этот из стрельцов и опричников
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