Сафонов о «ПСЖ»: «У меня нет информации, узнаю все, как и вы, из газет. Планировалось, что 20-го вернусь в «Краснодар»

Матвей Сафонов сказал, что у него нет информации насчет перехода в «ПСЖ».

Ранее тренер сборной России Валерий Карпин сообщал, что французский клуб оформит трансфер Сафонова из «Краснодара» в ближайшие дни. Также стало известно, что 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.

– У меня никакой информации нет. Я узнаю все, как и вы, из газет. Я провел неплохой сезон. Сегодня тот самый момент, который приятен.

– Статус поменялся у вас? Валерий Георгиевич [Карпин] говорит, что вы уже прошли медосмотр.

– Я игрок «Краснодара». На сегодня это так. Думаю, что Георгич взял информацию из СМИ.

– Ну вы прямо держитесь.

– Это написали в СМИ. Этому можно верить тогда, когда будет официальная информация.

А так, это писали и пишут. То, что кто‑то пишет – это нормально. Газеты работают. Если кто‑то написал – пишут и другие.

– Какие у вас планы по концу отпуска?

– Я собираюсь вернуться на данный момент. Планировалось, что 20 числа вернусь в клуб, в Краснодар. Чуть позже других, потому что сборная, – сказал вратарь.