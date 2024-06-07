Сафонов о «ПСЖ»: «У меня нет информации, узнаю все, как и вы, из газет. Планировалось, что 20-го вернусь в «Краснодар»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу возможные трансферы Валерий Карпин Краснодар Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов сказал, что у него нет информации насчет перехода в «ПСЖ».

Ранее тренер сборной России Валерий Карпин сообщал, что французский клуб оформит трансфер Сафонова из «Краснодара» в ближайшие дни. Также стало известно, что Сафонову 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. 

– У меня никакой информации нет. Я узнаю все, как и вы, из газет. Я провел неплохой сезон. Сегодня тот самый момент, который приятен.

– Статус поменялся у вас? Валерий Георгиевич [Карпин] говорит, что вы уже прошли медосмотр.

– Я игрок «Краснодара». На сегодня это так. Думаю, что Георгич взял информацию из СМИ.

– Ну вы прямо держитесь.

– Это написали в СМИ. Этому можно верить тогда, когда будет официальная информация.

А так, это писали и пишут. То, что кто‑то пишет – это нормально. Газеты работают. Если кто‑то написал – пишут и другие.

– Какие у вас планы по концу отпуска?

– Я собираюсь вернуться на данный момент. Планировалось, что 20 числа вернусь в клуб, в Краснодар. Чуть позже других, потому что сборная, – сказал вратарь.

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6 комментариев
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Заплатит и уедет. Расходимся.
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Значит жалко ему 60 мультов
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Будет смешно, если из-за этого долга он не перейдет в ПСЖ. Жадность ни одного фраера сгубила.
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А про невыплаченные алименты тоже только из газет узнал?
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Мало что знал про Сафонова. Теперь кажется, что лучшеб и не узнал.
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Ответ Sobachkin
Значит жалко ему 60 мультов
Но заплатить-то все равно придется .
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