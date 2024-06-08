«Ювентус» разочаровал Кьезу. Вингер несчастен и считает, что его не хотят видеть в клубе, а к другим игрокам относятся лучше
Федерико Кьеза не чувствует себя счастливым в «Ювентусе».
Как пишет Calciomercato.com, вингер считает, что его не хотят видеть в команде. «Ювентус» его разочаровал. Кьеза еще не решил окончательно, что уйдет, но у него есть большое желание сменить команду.
Его не убеждает предложение по новому контракту, зарплата в котором гораздо меньше, чем он запрашивал. Кьеза считает, что к некоторым его партнерам по «Ювентусу» руководство относится с большим вниманием. Здесь речь, например, идет об Адриене Рабьо.
Главный претендент на Кьезу – «Рома». Агент игрока на следующей неделе прибудет в Рим, чтобы пообщаться с руководством клуба. «Рома» хочет подписать Кьезу, но не за 40 млн евро, которые требует «Ювентус». Они считают сумму слишком крупной, учитывая, что контракт Федерико рассчитан до лета 2025 года.
В минувшем сезоне итальянец забил десять голов и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Ювентус». Полную статистику 26-летнего вингера можно изучить здесь.
26 лет, серьезная травма, после нее все же выхода на новый уровень не было, да и возвращения на старый тоже((