«Ювентус» разочаровал Кьезу. Вингер несчастен и считает, что его не хотят видеть в клубе, а к другим игрокам относятся лучше

Федерико Кьеза не чувствует себя счастливым в «Ювентусе».

Как пишет Calciomercato.com, вингер считает, что его не хотят видеть в команде. «Ювентус» его разочаровал. Кьеза еще не решил окончательно, что уйдет, но у него есть большое желание сменить команду.

Его не убеждает предложение по новому контракту, зарплата в котором гораздо меньше, чем он запрашивал. Кьеза считает, что к некоторым его партнерам по « » руководство относится с большим вниманием. Здесь речь, например, идет об Адриене Рабьо.

Главный претендент на Кьезу – « ». Агент игрока на следующей неделе прибудет в Рим, чтобы пообщаться с руководством клуба. «Рома» хочет подписать , но не за 40 млн евро, которые требует «Ювентус». Они считают сумму слишком крупной, учитывая, что контракт Федерико рассчитан до лета 2025 года.

В минувшем сезоне итальянец забил десять голов и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Ювентус». Полную статистику 26-летнего вингера можно изучить здесь.