«Ювентус» разочаровал Кьезу. Вингер несчастен и считает, что его не хотят видеть в клубе, а к другим игрокам относятся лучше

Теги Рома Ювентус серия А Италия возможные трансферы Федерико Кьеза Футбол

Федерико Кьеза не чувствует себя счастливым в «Ювентусе».

Как пишет Calciomercato.com, вингер считает, что его не хотят видеть в команде. «Ювентус» его разочаровал. Кьеза еще не решил окончательно, что уйдет, но у него есть большое желание сменить команду.

Его не убеждает предложение по новому контракту, зарплата в котором гораздо меньше, чем он запрашивал. Кьеза считает, что к некоторым его партнерам по «Ювентусу» руководство относится с большим вниманием. Здесь речь, например, идет об Адриене Рабьо.

Главный претендент на Кьезу – «Рома». Агент игрока на следующей неделе прибудет в Рим, чтобы пообщаться с руководством клуба. «Рома» хочет подписать Кьезу, но не за 40 млн евро, которые требует «Ювентус». Они считают сумму слишком крупной, учитывая, что контракт Федерико рассчитан до лета 2025 года.

В минувшем сезоне итальянец забил десять голов и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Ювентус». Полную статистику 26-летнего вингера можно изучить здесь

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Так Рабьо два последних сезона один из лучших в команде, чего никак не скажешь о Кьезе. Просить увеличение зарплаты в его положении неадекватно. Для начала себя показать надо, а не доить клуб, который терпеливым был и в период травм и не самой лучшей игры. И это я говорю с учётом того, что Кьеза и Влахович мои любимые игроки в Ювентусе. Очень рассчитывал, что с уходом Аллегри они полностью раскроют свой талант.
+10
-2
+8
Дибала уже клянчил у клуба большую зарплату, а теперь в Роме получает меньше и ЛЧ до конца карьеры будет по телеку смотреть. спасибо Кьезе за все и попутного ветра
+8
-4
+4
Ответ Dzmitry Lavysh
Думается , что в Юве понимают: 26 лет, серьезная травма, после нее все же выхода на новый уровень не было, да и возвращения на старый тоже((
Да, но фактор Аллегри никто не отменял.
+2
0
+2
Все-таки сначала надо себя показать, потом требовать повышение. А то началось , дайте денег, ах не даёте - значит я вам не нужен. С такой постановкой вопроса продажа вполне логична. Справедливости ради , не вижу смысла платить Рабьо больше всех в клубе, как требует его мамаша
+3
-2
+1
Как можно отпускать Кьезу, когда Юве сама по себе в таком состоянии. Говорить о спаде Кьезы не уместно
+1
0
+1
Думается , что в Юве понимают:
26 лет, серьезная травма, после нее все же выхода на новый уровень не было, да и возвращения на старый тоже((
+1
-1
0
Переходи в Интер, Индзагги твой тренер чувствую.
0
0
0
Ответ лицемерный гнус
Если Ювентус хочет бороться за титул, то Кьеза, это игрок запаса. Понимаю, что есть игроки куда хуже, но это игрок второго эшелона или середняка сериала.
Феде игрок для своей позиции очень хороший. И с учётом того, как важны фланге у Мотты - он мог бы показывать свой лучший футбол.
0
0
0
Ответ Антонио Мартынов
Именно так! Покажи себя, а потом проси повышение. Насчёт Рабьо не факт, что так и есть. И перед прошлым сезоном без еврокубков спокойно продлил контракт
Это тоже надо учитывать, посмотреть только на какую ЗП Рабьо продлил в кризисный момент. Если с понижением , то, конечно, тогда имеет право требовать повышение. Не бросил и показал уровень, тут согласен. А федя походу дибала 2.0 будет , если не образумится. Хотя, евро впереди , посмотрим на него. Вдруг реально фактор аллегри в первую очередь был
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий