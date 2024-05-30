Конте хочет видеть в «Наполи» Кьезу и Данило. Тренер видит в Федерико замену Хвиче (La Repubblica)
Антонио Конте заинтересован в трансфере Федерико Кьезы в «Наполи».
Как сообщает Tuttomercato со ссылкой на La Repubblica, Конте, который, как стало известно ранее, близок к назначению в «Наполи», видит в полузащитнике «Ювентуса» потенциальную замену Хвиче Кварацхелии в случае его ухода.
Также сообщается, что Конте хочет видеть в «Наполи» Данило. От тренера также будет зависеть будущее Джакомо Распадори – ранее появлялась информация об интересе к форварду неаполитанцев со стороны «Интера» и «Ювентуса».
Лукаку может перейти в «Наполи» в случае назначения Конте. Тренер работал с форвардом в «Интере»
А Кьезу можно на левый фланг, при уходе Хвичи.
плюс менталка лидер по духу
а для вторых он не соответствует амбициям презика.
А вот Данило, это игрок Конте по возрасту.
Но уже на опыте и правый фланг прикроет, правда ротацией, скорее всего
Для меня он культовый тренер.