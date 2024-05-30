Конте хочет видеть в «Наполи» Кьезу и Данило. Тренер видит в Федерико замену Хвиче (La Repubblica)

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы Наполи Антонио Конте Данило Федерико Кьеза Джакомо Распадори Футбол

Антонио Конте заинтересован в трансфере Федерико Кьезы в «Наполи».

Как сообщает Tuttomercato со ссылкой на La Repubblica, Конте, который, как стало известно ранее, близок к назначению в «Наполи», видит в полузащитнике «Ювентуса» потенциальную замену Хвиче Кварацхелии в случае его ухода.

Также сообщается, что Конте хочет видеть в «Наполи» Данило. От тренера также будет зависеть будущее Джакомо Распадори – ранее появлялась информация об интересе к форварду неаполитанцев со стороны «Интера» и «Ювентуса».

Лукаку может перейти в «Наполи» в случае назначения Конте. Тренер работал с форвардом в «Интере»

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32 комментария
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Симоне Падоина и Квадво Асамоа он хочет видеть на самом деле
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Эти то понятно. Когда трансфер Мозеса и Перишича оформят?
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+29
Ответ alexis2020
Данило для меня загадка. Как он постоянно оказывается в топ клубах? Впрочем Наполи вполне его уровень
добротный футболист с хорошей передачей,скоростью,двуногий, в отборе,в выборе позиции,может играть и на флангах и в тройке центральных, судя по всему нетоксичный и в раздевалке может себя показать,не даром капитан юве
+13
-1
+12
Данило для меня загадка. Как он постоянно оказывается в топ клубах? Впрочем Наполи вполне его уровень
+14
-5
+9
К Конте можно относиться по разному, но как тактик он очень интересен. Скрасит серию а
+5
-1
+4
Ответ Roman
Симоне Падоина и Квадво Асамоа он хочет видеть на самом деле
Падоин и Асамоа возобновляют карьеру и подписали двухлетний контракт с Наполи
+4
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+4
Ответ Е.Р.
Плохо плохо плохо плохо. Все плохо. Во-первых варюве должен был впороться с контрактом Кезы как с Дибалой Во-вторых они меняют его на Ди Лоренцо. Т.е. мало того они ситуацию с Кезой разрулят, так еще и лучшего фулбека последних лет заполучат. It’s wrong. It wrooong!! (c) Cartman
Данило может играть центрдефа, а Ди Лоренцо может подняться выше, и играть по всей бровке.
А Кьезу можно на левый фланг, при уходе Хвичи.
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Ответ Артём Никулин
Эти то понятно. Когда трансфер Мозеса и Перишича оформят?
И куадрадо вернуть бы
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Конте пусть отдохнёт, Кьеза должен остаться в Ювентусе
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Сказал бы мне кто 3 года назад, что в Кьезе будут видеть замену Хвиче
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Ответ alexis2020
Данило для меня загадка. Как он постоянно оказывается в топ клубах? Впрочем Наполи вполне его уровень
Он Универсал играет везде в защите
плюс менталка лидер по духу
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Ответ Е.Р.
первые сами не знают что хотят. а для вторых он не соответствует амбициям презика.
Да конте с Де Леурентисом если сезон проработает уже успех отношений будет считаться
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Ответ Ashan Sorokin
Почему Милан и Наполи не рассматриваются Де Дзерби ?
первые сами не знают что хотят.
а для вторых он не соответствует амбициям презика.
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Не, ладно там Интер возглавил, не страшно, но тут уже он настроен на прямой грабёж главного клуба в своей карьере, что с ним не так ? )
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Ответ зак
Началось, в каждый клуб где бы он не тренировал приводит футболистов которые потом никому не нужны и избавится от них не возможно..
Ну, Кьеза считай юниор по возрасту, в сравнении с теми ребятами которых он обычно зовёт. Вопрос в травмах игрока, и захочет ли он йти из Юве, после ухода Аллегри.
А вот Данило, это игрок Конте по возрасту.
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Ответ Заяцволк
бгг, да, вчера я что-то увлёкся, сегодня почитал - дичь какая-то, хотя некоторый смысл есть ) Ну а здесь клубы конечно могут мечтать, но чтобы тренер, который был капитаном и возродителем другого клуба, захотел забрать у него основных звёзд - фу таким быть ! )
А что мешает этим же клубам купить других звёзд на вырученные деньги?
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Ответ Заяцволк
бгг, да, вчера я что-то увлёкся, сегодня почитал - дичь какая-то, хотя некоторый смысл есть ) Ну а здесь клубы конечно могут мечтать, но чтобы тренер, который был капитаном и возродителем другого клуба, захотел забрать у него основных звёзд - фу таким быть ! )
Так-то он Челси и Тоттхэм успел потренировать, не думаю что у Конте есть принципиальность
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Ответ Инженер Управляющий
Клубам поменьше и "без истории" не только о кубках, но и о игроках мечтать нельзя?
бгг, да, вчера я что-то увлёкся, сегодня почитал - дичь какая-то, хотя некоторый смысл есть ) Ну а здесь клубы конечно могут мечтать, но чтобы тренер, который был капитаном и возродителем другого клуба, захотел забрать у него основных звёзд - фу таким быть ! )
0
0
0
Ответ Заяцволк
Не, ладно там Интер возглавил, не страшно, но тут уже он настроен на прямой грабёж главного клуба в своей карьере, что с ним не так ? )
Клубам поменьше и "без истории" не только о кубках, но и о игроках мечтать нельзя?
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Кьеза замена Хвиче?Ну менять шило на мыло впринципе не грех
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Ответ alexis2020
Данило для меня загадка. Как он постоянно оказывается в топ клубах? Впрочем Наполи вполне его уровень
Данило супер топ защ после того, как перевели схему в 3 цз
Но уже на опыте и правый фланг прикроет, правда ротацией, скорее всего
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Ответ Dastanation
добротный футболист с хорошей передачей,скоростью,двуногий, в отборе,в выборе позиции,может играть и на флангах и в тройке центральных, судя по всему нетоксичный и в раздевалке может себя показать,не даром капитан юве
Только если "в раздевалке может себя показать"
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Конте всегда в любой непонятной ситуации хочет подписать Кьезу)
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Давиде Дзаппакосту заверните за 50 млн!
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Хвиче лучше бежать от Конте. Будет мешать и ограничивать своими бесконечными зонами и дисциплиной во вред креативу и импровизации.
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Зря согласился. В Наполи ему нечего делать, ведь через год уйдет. Такому тренеру нужен топ-клуб
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Почему Милан и Наполи не рассматриваются Де Дзерби ?
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Надеюсь у Дон Антонио все получится в Наполи)
Для меня он культовый тренер.
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