Конте хочет видеть в «Наполи» Кьезу и Данило. Тренер видит в Федерико замену Хвиче (La Repubblica)

Антонио Конте заинтересован в трансфере Федерико Кьезы в «Наполи».

Как сообщает Tuttomercato со ссылкой на La Repubblica, Конте, который, как стало известно ранее, близок к назначению в «Наполи», видит в полузащитнике « » потенциальную замену Хвиче Кварацхелии в случае его ухода.

Также сообщается, что Конте хочет видеть в «Наполи» . От тренера также будет зависеть будущее – ранее появлялась информация об интересе к форварду неаполитанцев со стороны «Интера» и «Ювентуса».

Лукаку может перейти в «Наполи» в случае назначения Конте. Тренер работал с форвардом в «Интере»