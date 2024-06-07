Конте просит «Наполи» подписать Кьезу, «Роме» вингер тоже нужен. «Ювентус» готов его продать
«Ювентус» готов расстаться с Федерико Кьезой этим летом.
Как сообщает журналист Альфредо Педулла, туринцы рассматривают возможность продажи вингера, контракт с которым истекает через год.
О приобретении 26-летнего футболиста свое руководство попросил главный тренер «Наполи» Антонио Конте. Также на Кьезу претендует «Рома».
В этом сезоне итальянец провел 33 матча в Серии А и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Перепутал с Дзолой скорее всего
И ему будет абсолютно всё равно, на Кьезу и остальных игроков Наполи.