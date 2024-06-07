Конте просит «Наполи» подписать Кьезу, «Роме» вингер тоже нужен. «Ювентус» готов его продать

«Ювентус» готов расстаться с Федерико Кьезой этим летом.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, туринцы рассматривают возможность продажи вингера, контракт с которым истекает через год.

О приобретении 26-летнего футболиста свое руководство попросил главный тренер « » . Также на претендует « ».

В этом сезоне итальянец провел 33 матча в Серии А и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.