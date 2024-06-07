Конте просит «Наполи» подписать Кьезу, «Роме» вингер тоже нужен. «Ювентус» готов его продать

Теги Рома Ювентус серия А Италия возможные трансферы Наполи Антонио Конте Федерико Кьеза Футбол

«Ювентус» готов расстаться с Федерико Кьезой этим летом.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, туринцы рассматривают возможность продажи вингера, контракт с которым истекает через год.

О приобретении 26-летнего футболиста свое руководство попросил главный тренер «Наполи» Антонио Конте. Также на Кьезу претендует «Рома».

В этом сезоне итальянец провел 33 матча в Серии А и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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23 комментария
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Станет полноценным латералем у Конте
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-1
+12
Ответ Артур1010
Не знаю, куда руководство Юве смотрит, какая альтернатива есть Кьезе?
Не хотят отпускать бесплатно следующим летом, Кьеза хочет слишком дорогой контракт (как Дибала несколько лет назад).
+7
0
+7
Не знаю, куда руководство Юве смотрит, какая альтернатива есть Кьезе?
+6
-2
+4
Ответ Medzhidov10
Это сын Энрике Кьезы который за Челси играл или это другой?
Ну да, это его сын)
+3
0
+3
👍👍👍Надеюсь Юве заработает на Феде, Конте должен настаивать ДеЛау, что Кьеза приоритетная цель.🤌
+2
0
+2
Ответ Артур1010
Не знаю, куда руководство Юве смотрит, какая альтернатива есть Кьезе?
Так если он Мотте не нужен
+3
-1
+2
Это сын Энрике Кьезы который за Челси играл или это другой?
+2
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+1
Ответ <Inter>
Станет полноценным латералем у Конте
Согласен..... Конте его сломает, Кьеза не выдержит требования Антошки, но это уже другая история...
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Ответ Азрет-Али Айбазов
А где он у него будет играть? Правым крайком? Выносливости хватит, и в обороне и в атаке отыгрывать? Или вторым форвардом? Тогда куда Распадори девать?
Слева конечно. После ухода Хвичи там освободится место
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Ответ Medzhidov10
Это сын Энрике Кьезы который за Челси играл или это другой?
не играл он за Челси.
Перепутал с Дзолой скорее всего
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Ответ <Inter>
Ничего нового в этой роли для него не будет. Он в Фиорентине и Юве временами играл в этой роли. Может наоборот сможет перезагрузить свою карьеру
После крестов, да и ещё под руководством Антошки, не уверен, что Феде перезапустит свою карьеру. Кьеза, за один сезон у Конте, выпустит весь свой пар. В принципе, если Антонио в первый же сезон сделает Наполи чемпионом, то 💯% разругается с ДеЛау и уйдёт.
И ему будет абсолютно всё равно, на Кьезу и остальных игроков Наполи.
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Ответ <Inter>
Станет полноценным латералем у Конте
Так может будет в 3-4-3 в атаке
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Ответ Футбол, хоккей итд
Согласен..... Конте его сломает, Кьеза не выдержит требования Антошки, но это уже другая история...
Ничего нового в этой роли для него не будет. Он в Фиорентине и Юве временами играл в этой роли. Может наоборот сможет перезагрузить свою карьеру
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Ответ <Inter>
Станет полноценным латералем у Конте
Лукаку у него в Интере помнится играл глубоко в полузащите эпизодами.
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3-4-3, или Конте хочет заиграть Кьезу как латераля?
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Начинается эпоха 5 защитников
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Очень жаль если он уйдет, тем более в Наполи или Рому.
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Так-то он вообще не игрока типажа Конте.
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Если Рома его сможет заполучить, то получится отличная замена Лукаку. Связка Дибала + Кьеза звучит круто, два хрусталя объединятся, чтоб разрывать лигу)) Но опять же не понимаю желание Ювентуса его слить
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А ведь недавно рассматривался в Ливерпуль как прямая замена Салаху на правый край и стоил раза в 2 дороже
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