«Юве» начал переговоры по Гринвуду с «МЮ». Манкунианцы хотят 35-40 млн евро, туринцы могут включить в сделку Кьезу или Айлинга

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия Тиаго Мотта серия А Италия возможные трансферы Федерико Кьеза Мэйсон Гринвуд Кристиано Джунтоли деньги Сэм Айлинг Савио Морейра Футбол

«Ювентус» провел переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Мэйсона Гринвуда.

По информации La Gazzetta dello Sport, английский полузащитник сообщил своему окружению, что готов присоединиться к туринскому клубу этим летом.

Директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли начал предварительные переговоры с «Юнайтед» через посредников. Отмечается, что новый главный тренер «бьянконери» Тиаго Мотта, назначение которого должны официально подтвердить на следующей неделе, одобрил потенциальный трансфер.

Проблемой может стать запрашиваемая манкунианцами сумма в 35-40 млн евро. Ее считают завышенной, учитывая, что действующий контракт Гринвуда истекает в июне 2025 года. В связи с этим ведется работа над снижением цены или поиском более выгодных формул. Так, в сделку могут быть включены выступающие за итальянский клуб Сэм Айлинг или Федерико Кьеза.

Отмечается, что в летнее трансферное окно «Ювентус» хотел бы приобрести двух вингеров, также рассматривается бразилец Савио из «Жироны», но на данный момент Гринвуд является приоритетным кандидатом.

Завершившийся сезон английский игрок провел в «Хетафе» на правах аренды. Он сыграл 33 матча в Ла Лиге, забив 8 голов и сделав 6 результативных передач. Полная статистика 22-летнего игрока доступна здесь.

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22 комментария
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Почему они хотят избавиться от Кьезы? просто немыслимо!
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+13
Ответ Bryan
Менять Кьезу на Гринвуда это полный бред.
Нас устраивает) лучше конечно на Антони
+11
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+11
Не особо слежу за юве,подскажите, неужели Кьезу действительно готовы обменять на Гринвуда ?
+6
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+5
Ответ Zidane 21
Почему они хотят избавиться от Кьезы? просто немыслимо!
Кьеза не хочет продлевать контракт на предложенных условиях, Ювен предлагать больше не хочет.
Кьеза после крестов подсбавил + при каждом падении его у тренерского штаба замирает дыхание, что не дай Бог рецидив
+3
0
+3
Менять Кьезу на Гринвуда это полный бред.
+5
-3
+2
Ответ ShowTime.
Если в этой сделке будет Кьеза, по-моему МЮ еще доплатить должен будет 😄
Бред. Мейсон моложе и круче Кьезы. Гринвуд свой класс доказал в АПЛ и Ла Лиге, а какие регалии у вечно перспективного Кьезы?
+3
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+2
Ответ Zidane 21
Почему они хотят избавиться от Кьезы? просто немыслимо!
Кьеза вроде непродлевает контракт,который истекает в 2025. К тому же после травмы крестов он несмог вернуть былую форму
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+2
Ответ QWertY
Бред. Мейсон моложе и круче Кьезы. Гринвуд свой класс доказал в АПЛ и Ла Лиге, а какие регалии у вечно перспективного Кьезы?
Папка известный
+1
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Очередной повод притопить за великий Юве в следующем сезоне. Мотта получит отличного атакера с пушечным ударом, Мейсон прекрасный клуб для развития карьеры, а Юнайтед необходимые деньги для соблюдения ФФП. Все счастливы
+3
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Нет уж, спасибо, Кьеза после крестов, а у МЮ 60+ травм за сезон, итальянец пропишется в нашем лазарете аки Фил Джонс.
Приз не надо, выбираем деньги)
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Ну и зачем Ювентусу этот чел с запятнанной репутацией. Неужели нельзя нормального игрока найти
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Майсон даже не думай.
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На Кьезе рано ставить крест. Проблем с крестами - нет, он нормально шпилил в прошлом сезоне. Уже после травмы Ливерпуль предлагал за Энрике 60, но получил отказ. Отпускать его из Юве - преступление
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Ответ Zidane 21
Почему они хотят избавиться от Кьезы? просто немыслимо!
И это до Евро! МЮ должен соглашаться (если им есть куда встроить Феде).
Ну а вообще Джунтоли знает свое дело.
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Ответ Евгений Беленский
Не особо слежу за юве,подскажите, неужели Кьезу действительно готовы обменять на Гринвуда ?
Эти игроки не хотят играть за свой клуб, поэтому обмен возможен
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Можно по классике Погбу включить в сделку
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Ответ Даниил Нестрогаев
Нас устраивает) лучше конечно на Антони
Антони лысый защищает
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Ответ Даниил Нестрогаев
Нас устраивает) лучше конечно на Антони
Не, этого куда-нить в подвал апл пихайте)
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Оставьте Гринвуда, в составе
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