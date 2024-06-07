«Юве» начал переговоры по Гринвуду с «МЮ». Манкунианцы хотят 35-40 млн евро, туринцы могут включить в сделку Кьезу или Айлинга

«Ювентус» провел переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Мэйсона Гринвуда.

По информации La Gazzetta dello Sport, английский полузащитник сообщил своему окружению, что готов присоединиться к туринскому клубу этим летом.

Директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли начал предварительные переговоры с «Юнайтед» через посредников. Отмечается, что новый главный тренер «бьянконери» Тиаго Мотта, назначение которого должны официально подтвердить на следующей неделе, одобрил потенциальный трансфер.

Проблемой может стать запрашиваемая манкунианцами сумма в 35-40 млн евро. Ее считают завышенной, учитывая, что действующий контракт Гринвуда истекает в июне 2025 года. В связи с этим ведется работа над снижением цены или поиском более выгодных формул. Так, в сделку могут быть включены выступающие за итальянский клуб Сэм Айлинг или Федерико Кьеза.

Отмечается, что в летнее трансферное окно «Ювентус» хотел бы приобрести двух вингеров, также рассматривается бразилец Савио из «Жироны», но на данный момент Гринвуд является приоритетным кандидатом.

Завершившийся сезон английский игрок провел в «Хетафе» на правах аренды. Он сыграл 33 матча в Ла Лиге, забив 8 голов и сделав 6 результативных передач. Полная статистика 22-летнего игрока доступна здесь.