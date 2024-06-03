Кьеза вряд ли продлит контракт с «Юве» из-за разногласий по зарплате. Хавбека готовы продать летом за 25 млн евро – им интересуются «Рома» и ряд клубов АПЛ

Теги Рома Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Фали Рамадани Федерико Кьеза Футбол

«Ювентус» готов продать Федерико Кьезу этим летом.

Как передает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, продление контракта с Кьезой выглядит маловероятным на фоне неудачных переговоров – сообщается, что «Ювентус» предложил соглашение на 2 года с понижением зарплаты, в то время как полузащитник и его агент Фали Рамадани рассчитывают на продление контракта на улучшенных условиях.

При этом «Ювентус» хочет решить вопрос с будущим Кьезы до начала следующего сезона – туринцы не хотят отпускать игрока бесплатно следующим летом, когда истечет его действующий контракт. В связи с этим «бьянконери» готовы продать Кьезу этим летом за 25 млн евро. На данный момент интерес к Кьезе проявляют «Рома» и несколько клубов АПЛ.

В завершившемся сезоне Кьеза отметился 9 голами и 2 ассистами в 33 матчах за «Ювентус» в Серии А. Подробную статистику 26-летнего полузащитника можно найти здесь.

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
25 млн. ?
Что-то я не припомню таких цен на игроков уровня Кьезы.
+16
-1
+15
25 млн за лидера сборной Италии это просто даром
+10
0
+10
Ответ Аскетизмом погоняю
25 млн. ? Что-то я не припомню таких цен на игроков уровня Кьезы.
Это из-за года контракта. Да и уровня как такового нет, он стоит 40 миллионов в 26 лет и в обычных условиях торговался бы раза в 2 дороже (50 млн), не больше.
+3
0
+3
Што-то слишком быстро сдулся.
+2
0
+2
Ответ Rio de Janeiro
25 млн за лидера сборной Италии это просто даром
Там Де Росси уже все клинья подбил, если не позарится на АПЛ, то поедет в Рому
+2
0
+2
Какая печаль. После столько ярких сезонов на пике возраста оказаться в Роме и затем плавно закончить карьеру... Надеюсь всё не так плохо и Кьеза сможет найти вариант получше и со здоровьем все будет хорошо.
+1
0
+1
Будет как Батя легендой Сиены)
0
0
0
Грустно, когда титаны падают. Получается, один из звездных игроков нынешнего Ювентуса может спокойно перейти в какой-нибудь Брайтон, клубам сильнее Кьеза не особо-то нужен со своей травматичностью и нестабильностью. А несколько лет назад о нем говорили как о новой итальянской звезде поколения. Видимо, он до сих пор себя таковой считает.
+1
-1
0
В Наполи на позицию латераля
+1
-1
0
Кьеза до сих пор хороший игрок, 9 голов за сезон не много но не мало, тем более с таким тренером как Аллегри, когда он приходил в Ювентус на него было большая надежда, просто клуб его до такого уровня доводил, Ювентус много хороших игроков довёл до среднего уровня, и этом виноват Аллегри.
0
0
0
не велика потеря
0
0
0
Ответ Cearvm
Грустно, когда титаны падают. Получается, один из звездных игроков нынешнего Ювентуса может спокойно перейти в какой-нибудь Брайтон, клубам сильнее Кьеза не особо-то нужен со своей травматичностью и нестабильностью. А несколько лет назад о нем говорили как о новой итальянской звезде поколения. Видимо, он до сих пор себя таковой считает.
Похоже ситуация на Дибалу 2 года назад. Но это тоже вопрос Ювентусу почему с ними так происходит
0
0
0
Ответ Cearvm
Грустно, когда титаны падают. Получается, один из звездных игроков нынешнего Ювентуса может спокойно перейти в какой-нибудь Брайтон, клубам сильнее Кьеза не особо-то нужен со своей травматичностью и нестабильностью. А несколько лет назад о нем говорили как о новой итальянской звезде поколения. Видимо, он до сих пор себя таковой считает.
ты урод, как ты можешь говорить такие грязные слова про футболиста которого есть красивая игра, я лично наслаждался этим игроком, посмотрим на евро как он себя покажет
0
0
0
Ответ Игорь Новиков
Как-то он сдал. А такие надежды были. Жаль.
надежда до сих пор есть
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий