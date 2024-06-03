Кьеза вряд ли продлит контракт с «Юве» из-за разногласий по зарплате. Хавбека готовы продать летом за 25 млн евро – им интересуются «Рома» и ряд клубов АПЛ
«Ювентус» готов продать Федерико Кьезу этим летом.
Как передает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, продление контракта с Кьезой выглядит маловероятным на фоне неудачных переговоров – сообщается, что «Ювентус» предложил соглашение на 2 года с понижением зарплаты, в то время как полузащитник и его агент Фали Рамадани рассчитывают на продление контракта на улучшенных условиях.
При этом «Ювентус» хочет решить вопрос с будущим Кьезы до начала следующего сезона – туринцы не хотят отпускать игрока бесплатно следующим летом, когда истечет его действующий контракт. В связи с этим «бьянконери» готовы продать Кьезу этим летом за 25 млн евро. На данный момент интерес к Кьезе проявляют «Рома» и несколько клубов АПЛ.
В завершившемся сезоне Кьеза отметился 9 голами и 2 ассистами в 33 матчах за «Ювентус» в Серии А. Подробную статистику 26-летнего полузащитника можно найти здесь.
Что-то я не припомню таких цен на игроков уровня Кьезы.