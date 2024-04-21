«Барса» готова продать Араухо. Клуб хочет больше 100 млн евро

«Барселона» готова продать Рональда Араухо, но только за большую сумму.

Ранее сообщалось о предметном интересе «Баварии» к 25-летнему футболисту каталонцев и сборной Уругвая.

По данным Diario Sport, не является неприкосновенным игроком в «Барселоне». На него есть большой спрос, и продажа может значительно улучшить финансовое положение клуба.

«Барса», которой нужны продажи, чтобы не нарушить правила финансового фэйр-плей, выслушает предложения о трансфере уругвайца.

В клубе полагают, что могут рассчитывать на сумму свыше 100 миллионов евро. Если такое предложение поступит, отклонить его будет практически невозможно.

« » верит в юного и считает, что с приходом еще одного опытного защитника, которого могут подписать бесплатно, в клубе не будет проблем с центром обороны.

Вероятно, и сам Араухо не против трансфера с высокой зарплатой в новом клубе.

Рональд проводит пятый сезон в первой команде сине-гранатовых. Его подробная статистика – здесь.