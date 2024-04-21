«Барса» готова продать Араухо. Клуб хочет больше 100 млн евро
«Барселона» готова продать Рональда Араухо, но только за большую сумму.
Ранее сообщалось о предметном интересе «Баварии» к 25-летнему футболисту каталонцев и сборной Уругвая.
По данным Diario Sport, Араухо не является неприкосновенным игроком в «Барселоне». На него есть большой спрос, и продажа может значительно улучшить финансовое положение клуба.
«Барса», которой нужны продажи, чтобы не нарушить правила финансового фэйр-плей, выслушает предложения о трансфере уругвайца.
В клубе полагают, что могут рассчитывать на сумму свыше 100 миллионов евро. Если такое предложение поступит, отклонить его будет практически невозможно.
«Барселона» верит в юного Пау Кубарси и считает, что с приходом еще одного опытного защитника, которого могут подписать бесплатно, в клубе не будет проблем с центром обороны.
Вероятно, и сам Араухо не против трансфера с высокой зарплатой в новом клубе.
Рональд проводит пятый сезон в первой команде сине-гранатовых. Его подробная статистика – здесь.
Хотят оставить Хави , но араухо на выход
Ага ага, верим
Но не думаю, что кто то даст больше 80, тем более зная проблематику Барсы
У Реала получилось (при том что у свободных агентов уровня Алабы подписные и зарплаты гигантские, чего Барса позволить не может), а вот Сити пять лет разных дорогущих защитников покупал, в итоге на топ-уровне заиграл самый дешевый Аканджи за три копейки. А в плане игровой модели Барса всё же к Сити стремится.
Если Барселона планирует играть c >65% владения, с высокой линией обороны и вот этим всем, то отпускать надежного качественного Араухо, знакомого с каталонским футболом, чтобы вместо него на фри подписать опытного защитника в пару к какому-то пацану — то это всем рычагам рычаг.
Единственное - цирк будет если Араухо будет играть в МЮ в паре с карликом. Целый ДюСолей