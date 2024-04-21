«Барса» готова продать Араухо. Клуб хочет больше 100 млн евро

Теги Бавария Барселона Ла Лига возможные трансферы финансовый фэйр-плей Рональд Араухо деньги Пау Кубарси Футбол

«Барселона» готова продать Рональда Араухо, но только за большую сумму.

Ранее сообщалось о предметном интересе «Баварии» к 25-летнему футболисту каталонцев и сборной Уругвая.

По данным Diario Sport, Араухо не является неприкосновенным игроком в «Барселоне». На него есть большой спрос, и продажа может значительно улучшить финансовое положение клуба.

«Барса», которой нужны продажи, чтобы не нарушить правила финансового фэйр-плей, выслушает предложения о трансфере уругвайца.

В клубе полагают, что могут рассчитывать на сумму свыше 100 миллионов евро. Если такое предложение поступит, отклонить его будет практически невозможно.

«Барселона» верит в юного Пау Кубарси и считает, что с приходом еще одного опытного защитника, которого могут подписать бесплатно, в клубе не будет проблем с центром обороны.

Вероятно, и сам Араухо не против трансфера с высокой зарплатой в новом клубе.

Рональд проводит пятый сезон в первой команде сине-гранатовых. Его подробная статистика – здесь.

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88 комментариев
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Даже с учётом его последней ошибки, продать его будет огромной оплошностью, он один из лучших в команде
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+44
Ответ slavik12345
Если это правда, то там сидят феерические идиоты.
Новости от диареи априори не правда
+30
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+29
Если это правда, то там сидят феерические идиоты.
+32
-10
+22
если Араухо уйдет, то сезон следующий официально можно назвать провальным
+17
-7
+10
Толку 0, продадут, пердун Тебас введет ещё новые лимиты, и опять будет у клубов в Ла Лиге одно место! Главное болезнь и проблема в Ла Лиге это Тебас и его лимиты, которые не позволяют клубами укреплять составы, и развиваться, результата уже на лицо, кэф 13 на данный момент(хуже сезона не было ещё), такой же как у Франции, в сл. сезоне Италия уже вторая будет, а там и немцы обгонят, неужели федерация не видит что Тебас душит испанские клубы финансово, и в плане развития, ещё 2-3 года в таком режиме, и будут там одни середняки!
+8
-1
+7
Ответ Мага Магамедов
а лучше него игрока у нас нету нельзя его продавать против ПСЖ он выключился мбаппе забивать начел лучше кунде продать
продать Кунде? с ума сошел?
+7
-1
+6
Заминусуют конечно, но он не стоит столько явно
+5
0
+5
Ответ Real_v_dushe
А в финале СК кто похоронил ваш клуб и привёл тоже тот матч к разгромному поражению, не Араухо, нет? Это что был какой-то другой игрок?
По такому принципу Реал после каждого классико при Месси должен был Пепе и Рамоса продавать
+6
-2
+4
Правильно делает пока за эту дровеняку дают 100 нужно продавать в то же ПСЖ шкриньяра те продают,может поэтому полено это и устроило перформанс такой,а там появится новый Кубарси,и все будет ок
+5
-1
+4
Утка какая то
Хотят оставить Хави , но араухо на выход
Ага ага, верим
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+3
Ответ evil_bear
Хави переучил, ахахах 🤭🤡 Кунде в сборной Франции постоянно справа играет, в Севильи вроде в центре играл, точно не помню 🤷
а когда он там играть начал не напомнишь? из Севильи он переходил чистым цз, клоун
+3
0
+3
Хороший ЦЗ для высокой линии обороны в пару к стопинговому левому ЦЗ с пасом. Типа ВВД. Очень хороший.
Но не думаю, что кто то даст больше 80, тем более зная проблематику Барсы
+2
0
+2
Ответ Real_v_dushe
Чем дольше этот привозный днарь в вашем составе, тем лучше для Реала. А Вы себе можете сочинять любые сказки в его оправдание.
После того, что Месси вытворял с защитой Реала и не только в Класико но и в ЛЧ ( 2011 к примеру , где в 1/2 раскатал весь состав), Рамоса, Пепе и вратаря Касьльяса надо было после каждого матча на трансфер выставлять.
+3
-1
+2
Ответ slavik12345
Если это правда, то там сидят феерические идиоты.
Разумеется, ты лучше все все знаешь и умнее их всех. Поэтому и сидишь на спортсе👍🤣
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Ответ katalonec.uz
Выглядит как утка. Араухо универсальный игрок. Он важный игрок. Легче рафинью продать . Он сейчас в хорошей форме и из апл есть спрос. Его тоже можно за 100 продать .
Рафинья выдал свой уровень,как только от травм избавился,можно продавать) Де Йонга еще,ну всех,кто хорошо играет,а потом ссылаться в следующем сезоне,что школьниками играют
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Ответ Мага Магамедов
это лучший защитник в мире на данный момент он закрывал всех сильных форвардов осимхена мбаппе Месси винисиуса итд
Лучшие защитники мира играют в АПЛ и Реале.
+4
-2
+2
Выглядит как утка. Араухо универсальный игрок. Он важный игрок. Легче рафинью продать . Он сейчас в хорошей форме и из апл есть спрос. Его тоже можно за 100 продать .
+3
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+2
Ответ f0mk4
Заминусуют конечно, но он не стоит столько явно
Очень мало топ клубов, которым нужен защитник не умеющий хорошо пасовать. в ПСЖ Энрике от Шкриньяра отказывается по той же причине
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Ещё один бесплатный опытный, это как Мартинес?
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Ответ Real_v_dushe
"Феерические идиоты" понимают, что через год этот переоценённый актив с такой игрой не будет стоить и 50 млн, не говоря уже о 100. Реал не потратил на сегодняшнюю линию своей центральной защиты практически ничего и она у Реала лучше. Так что можно и Барселоне найти нормального ЦЗ без больших затрат.
Хреново ориентироваться на кого-то там при формировании состава.
У Реала получилось (при том что у свободных агентов уровня Алабы подписные и зарплаты гигантские, чего Барса позволить не может), а вот Сити пять лет разных дорогущих защитников покупал, в итоге на топ-уровне заиграл самый дешевый Аканджи за три копейки. А в плане игровой модели Барса всё же к Сити стремится.

Если Барселона планирует играть c >65% владения, с высокой линией обороны и вот этим всем, то отпускать надежного качественного Араухо, знакомого с каталонским футболом, чтобы вместо него на фри подписать опытного защитника в пару к какому-то пацану — то это всем рычагам рычаг.
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Ответ Илья Гапеев
если Араухо уйдет, то сезон следующий официально можно назвать провальным
Араухо в этом сезоне до того, как воткнули туда кубарси такую чушь творил. Именно Кубарси сейчс лидер обороны, самое смешное, что защитники Араухо, игнорируют тот факт, что Араухо был выбран ЛЭ самым слабым звеном в защите Барсы. Лукомский это прекрасно разобрал, как арауо давали свободно двигаться и после своего же обреза он и удалился
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Ответ Vlad Zhadejko
Даже с учётом его последней ошибки, продать его будет огромной оплошностью, он один из лучших в команде
Более чем за 100 миллионов?
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Он в принципе впишется в любую топ команду АПЛ, у него есть главное качество там играть - скорость и рама.
Единственное - цирк будет если Араухо будет играть в МЮ в паре с карликом. Целый ДюСолей
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Араухо - лидер обороны, и один матч не стоит того, чтобы продавать игрока, который, возможно, может стать символом защиты каталонцев, как однажды им стал Пике, он не стоит никаких денег, по моему мнению, а наше финансовое положение может улучшить, например, улучшенный контракт с найк
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Говорят будем покупать Инасио и продавать Ибрагиму в ПСЖ, оба трансфера за дорого будут
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Sport... Дальше все можно делить на 4
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Иногда красная карточка кардинально меняет жизнь футболиста.
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После перформанса, показанного в игре с ПСЖ, покупатели потребуют дисконт минимум в 50%
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Пошла вода горячая!
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Верим
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