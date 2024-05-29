«Барса» хочет продать одного из центральных защитников, у клуба избыток игроков на позиции. 19-летний Файе может покинуть команду (Diario Sport)
«Барселона» хочет сократить количество игроков в защитной линии.
Как пишет Diario Sport, «блауграна» планирует продажу одного из центральных защитников, поскольку на этой позиции наблюдается избыток футболистов, а клуб находится в сложной финансовой ситуации.
19-летний Микаил Файе, зарекомендовавший себя во второй команде, может покинуть «блауграну» этим летом. Сенегалец на данный момент не провел ни одного матча за основную команду, несмотря на это, к нему уже есть интерес со стороны ряда клубов.
Если Файе уйдет, «Барса» хочет, чтобы это был трансфер с опцией обратного выкупа. Спортивный директор Деку по-прежнему считает, что ему нужно дать шанс в первой команде, но окончательное решение по этому вопросу вынесет Ханси Флик.
Отмечается, что также планируется продать кого-то из центральных защитников первой команды.