«Барса» хочет продать одного из центральных защитников, у клуба избыток игроков на позиции. 19-летний Файе может покинуть команду (Diario Sport)

«Барселона» хочет сократить количество игроков в защитной линии.

Как пишет Diario Sport, «блауграна» планирует продажу одного из центральных защитников, поскольку на этой позиции наблюдается избыток футболистов, а клуб находится в сложной финансовой ситуации.

19-летний , зарекомендовавший себя во второй команде, может покинуть «блауграну» этим летом. Сенегалец на данный момент не провел ни одного матча за основную команду, несмотря на это, к нему уже есть интерес со стороны ряда клубов.

Если Файе уйдет, «Барса» хочет, чтобы это был трансфер с опцией обратного выкупа. Спортивный директор по-прежнему считает, что ему нужно дать шанс в первой команде, но окончательное решение по этому вопросу вынесет .

Отмечается, что также планируется продать кого-то из центральных защитников первой команды.