«Барса» хочет продать одного из центральных защитников, у клуба избыток игроков на позиции. 19-летний Файе может покинуть команду (Diario Sport)

Теги Барселона Деку Ла Лига возможные трансферы Ханс-Дитер Флик Иньиго Мартинес Андреас Кристенсен Жюль Кунде Рональд Араухо Микаил Файе Пау Кубарси Футбол

«Барселона» хочет сократить количество игроков в защитной линии.

Как пишет Diario Sport, «блауграна» планирует продажу одного из центральных защитников, поскольку на этой позиции наблюдается избыток футболистов, а клуб находится в сложной финансовой ситуации. 

19-летний Микаил Файе, зарекомендовавший себя во второй команде, может покинуть «блауграну» этим летом. Сенегалец на данный момент не провел ни одного матча за основную команду, несмотря на это, к нему уже есть интерес со стороны ряда клубов.

Если Файе уйдет, «Барса» хочет, чтобы это был трансфер с опцией обратного выкупа. Спортивный директор Деку по-прежнему считает, что ему нужно дать шанс в первой команде, но окончательное решение по этому вопросу вынесет Ханси Флик.

Отмечается, что также планируется продать кого-то из центральных защитников первой команды.

5 комментариев
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Продать Араухо за 100+ и взять опорника и форварда
+3
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+3
Одного Араухо продать, другого включить в состав
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Ответ Benjamin
Продать Араухо за 100+ и взять опорника и форварда
Лучше продать за 500+ - обновить серьезно команду и заодно реконструировать стадион!
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Ответ paster_bibo
Лучше продать за 500+ - обновить серьезно команду и заодно реконструировать стадион!
Лучше продать за 2000+ и купить Реал )
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