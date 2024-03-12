«Барса» намерена продать минимум двух центральных защитников ради покупок. Уйти может любой, кроме Араухо и Кубарси

Теги Барселона Деку Ла Лига возможные трансферы Иньиго Мартинес Жоау Канселу Андреас Кристенсен Клеман Лангле Жюль Кунде Рональд Араухо Эрик Гарсия Шади Риад Пау Кубарси Футбол

«Барселона» собирается продать нескольких центральных защитников летом.

Если организовать продажу части акций Barça Studios не удастся, «Барселона» окажется в очень сложном положении с точки зрения планирования летних трансферов.

Задачи «Барсы» на лето – сохранить Жоау Канселу или подписать другого левого защитника высокого уровня, а также купить полузащитника топ-уровня и вингера. Чтобы их выполнить, клубу придется продавать игроков. Деку знает, что большая часть футболистов нынешнего состава не хочет уходить, но «Барсе» придется пойти на такой шаг, так как иных вариантов нет.

Спортивное руководство «Барсы» считает, что на позиции центрального защитника в команде есть перебор, поэтому ради трансферов на вход клуб готов расстаться как минимум с двумя игроками этой позиции, пишет Diario Sport.

Клуб твердо намерен сохранить Рональда Араухо и Пау Кубарси – с ними продлят контракты, чтобы дать понять, что в будущем на них рассчитывают. Покинуть команду могут Андреас Кристенсен, Жюль Кунде, Иньиго Мартинес, а также Эрик Гарсия, Клеман Лангле и Шади Риад, которые вернутся из аренд. Последнего, однако, «Барселона» может вернуть, так как он проводит очень хороший сезон в «Бетисе». Деку считает, что Риад достаточно силен, чтобы бороться за место в старте «Барсы».

Убедить перечисленных игроков уйти будет непросто. Кристенсен уже дал понять, что даже не планирует выслушивать предложения от других клубов. Кунде тоже хочет остаться, хоть и предпочел бы играть на родной позиции, а не на правом фланге. Иньиго намерен отработать контракт с «Барсой» до конца. Лангле необходимо продавать при любом раскладе, так как у него слишком высокая зарплата.

Отмечается, что интерес к Кунде проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси». У Кристенсена тоже будет много предложений.

Планирование трансферов на вход будет зависеть от того, сколько «Барсе» удастся заработать за счет продаж.

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35 комментариев
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Очень смешно выглядит по отношению к Кристенсену, Кунде, Иньиго, которые недавно пришли и на которых так или иначе делалась ставка. При этом все перечисленные играют достойно.
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+22
Ответ ASH11
Очень смешно выглядит по отношению к Кристенсену, Кунде, Иньиго, которые недавно пришли и на которых так или иначе делалась ставка. При этом все перечисленные играют достойно.
Так вся суть в том, что у Барселоны на следующий сезон в составе намечается 8 ЦЗ с вернувшимися из аренд - это слишком много, как по мне, и нужно с кем-то все равно расставаться.
Тем более с Лангле, который получает огромную зп, и Гарсией, который никак себя не показал в команде.
А останутся Араухо, Кунде, Кристенсен, Иньиго и Кубарси.

Поэтому, на мой взгляд, это правильное решение почистить ЦЗ.
+16
-3
+13
Зачем такие полумеры, продавать нужно всех:)
+3
-2
+1
Кунде хорошо закрывает позицию ПЗ, в след сезоне вернется молодой Араухо, их ротировать было бы хорошо.
Кристенсен при необходимости неплохо справляется с ролью опорника.

Получается остается только Иньиго, ну и неликвид типа Алонсо, Лангле. Эрика Гарсию можно как то продать.
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+1
Датчанин и Мартинес на выход, продавать Кунде глупость и серьезное ослабление команды.
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+1
Ответ Андрей Тюрин
Не слежу за Барсой, Кунде же вроде был мегахорош когда приходил, сейчас нет?
Они все мегахороши, пока не приходят в Барсу. Гризманна взять. Или Эрика Гарсию - никогда бы не подумал, что он хороший защитник, пока он не перешёл в Жирону
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Ответ Карен Григорян
А за кого, кроме кунде могут заплатить нормальные деньги? Проще было бы продать Пепу кого-то из пары Гави-Педри за 100+Конселу и решить большинство проблем за раз.
> Проще было бы продать Пепу кого-то из пары Гави-Педри за 100+Конселу

Замечательный план, надежный, как швейцарские часы. Лучше только продать Пепу Ориоля Ромеу за 200.
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Ответ Максим Смирнов
Да нет, это ложная информация. Продадут кого-то типа Иньиго, Ромео. Кунде, Кристенсена не тронут
с их продаж не выручишь ничего! а БАРСе надо усиливать ЛН,ОПЗ и ЛЗ впервую очередь.
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Ответ Максим Смирнов
Кунде??? Огромный объём выполняет. Последние матчи вообще лучший в защите. Правый фланг оголять не станут, это самоубийство.
да,но надо нормализировать состав а не использовать ЦЗщников на разные позиции.
Канселу+Форт на правом и необходимости Кунде нет. нужны профильные игроки, Кунде не дает в атаке и близко что дали бы профильные ПЗ,он закроет без провала но атака из за этого хромает.
Бальде + кого то на подмену а они стоят денег, так что надо продавать тех кто стоит денег
а на ЦЗ, можно оставить Араухо и Кубарси и тех за кого много не выручишь например,Риад/Гарсия и Мартинеса, + Файе будет во второй команде. вполне неплохо.
с продаж Кунде и Криса,Дест и других кто в аренде еще, нужно купить игроков на нужные позиции опорник+ЛН и ЛЗ. только так можно усилить состав. нет смысла иметь 8 ЦЗ, и не иметь игроков на другие позиции. это приводит дисбалансу на поле как в этом сезоне.
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Ответ Bunyod Turgunov
Жирная утка. Думаю уйдёт только Гарсия. Остальные все универсалы. Только глупый человек продаёт таких игроков
ты не можешь играть с ЦЗ в составе, выходят двое только на поле.
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Ответ Максим Смирнов
Да да, оставайся на связи. Дай Бог тебе здоровья
Всем нам
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Ответ as009595@icloud.com
В общем Барсу будет и дальше хандрить, никакой стабильности с составом
Да да, оставайся на связи. Дай Бог тебе здоровья
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Ответ & Co1366
Кунде надо оставлять. А Лангле уже никто не купит за приличные деньги.
Там хотя бы просто убрать его из ведомости...
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Ответ ASH11
Очень смешно выглядит по отношению к Кристенсену, Кунде, Иньиго, которые недавно пришли и на которых так или иначе делалась ставка. При этом все перечисленные играют достойно.
Смешно когда у тебя 8 ЦЗ и 0 ОПЗ. Хотя кому смешно, а кому грустно.
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Ответ ASH11
Очень смешно выглядит по отношению к Кристенсену, Кунде, Иньиго, которые недавно пришли и на которых так или иначе делалась ставка. При этом все перечисленные играют достойно.
Кунде играет достойно? Ну может для уровня Лас-Пальмаса он играл бы нормально, но уровень Барсы он никак не тянет, ошибок не счесть.
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Ответ Кирилл
Так вся суть в том, что у Барселоны на следующий сезон в составе намечается 8 ЦЗ с вернувшимися из аренд - это слишком много, как по мне, и нужно с кем-то все равно расставаться. Тем более с Лангле, который получает огромную зп, и Гарсией, который никак себя не показал в команде. А останутся Араухо, Кунде, Кристенсен, Иньиго и Кубарси. Поэтому, на мой взгляд, это правильное решение почистить ЦЗ.
кажется уйдет кто то из пары Крис/Кунде а возможно сразу двое(если Ерика не могут обменять на опорника Жироны). все же от продаж Гарсии,Риада,Мартинеса и Лангле ничего толком не выручишь.. а Крис и Кунде стоят денег, а Барса надо усиливать позицию ЛН, опорника и конечно же кого то на подмену Бальде(чтоб Канселу играл на своем родном фланге, а Форт будет дублером). если продадут Криса и Кунде то на позиции ЦЗ останутся Араухо,Мартинс,Кубарси,Файе и Гарсия. вполне неплохо, 5 игроков на 2 позиции. за то проблемные позиции усилят
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Не слежу за Барсой, Кунде же вроде был мегахорош когда приходил, сейчас нет?
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Самый лучший вариант - проходить 1/8 и 1/4 Лиги Чемпионов тогда все финансовые вопросы будут решены. Не так ли?
Уверенно можно сказать утвердительно только одно, что точно нужно продавать (что он точно не нужен клубу на игровом поле) Клемана Лангле
Да, ещё вспомнил, Алонсо.. его тоже наверное имеет смысл продать
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Продадут Данное и Гарсию
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барсе нужен опорник и латерали на оба фланга
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Крис и Лангле если уйдут это будет идеальный вариант для барсы
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А за кого, кроме кунде могут заплатить нормальные деньги? Проще было бы продать Пепу кого-то из пары Гави-Педри за 100+Конселу и решить большинство проблем за раз.
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Кунде??? Огромный объём выполняет. Последние матчи вообще лучший в защите. Правый фланг оголять не станут, это самоубийство.
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Ну тут скорее надо будет расставаться с Кунде и Кристенсеном. Оба не блещут надежностью, зато за обоих можно выручить хорошие деньги. Чади оставить. Потенциал хороший. С Гарсией - не знаю.
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Жирная утка. Думаю уйдёт только Гарсия. Остальные все универсалы. Только глупый человек продаёт таких игроков
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Кунде надо оставлять. А Лангле уже никто не купит за приличные деньги.
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лангле все еще футболист "барселоны"?
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