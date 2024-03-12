«Барса» намерена продать минимум двух центральных защитников ради покупок. Уйти может любой, кроме Араухо и Кубарси
«Барселона» собирается продать нескольких центральных защитников летом.
Если организовать продажу части акций Barça Studios не удастся, «Барселона» окажется в очень сложном положении с точки зрения планирования летних трансферов.
Задачи «Барсы» на лето – сохранить Жоау Канселу или подписать другого левого защитника высокого уровня, а также купить полузащитника топ-уровня и вингера. Чтобы их выполнить, клубу придется продавать игроков. Деку знает, что большая часть футболистов нынешнего состава не хочет уходить, но «Барсе» придется пойти на такой шаг, так как иных вариантов нет.
Спортивное руководство «Барсы» считает, что на позиции центрального защитника в команде есть перебор, поэтому ради трансферов на вход клуб готов расстаться как минимум с двумя игроками этой позиции, пишет Diario Sport.
Клуб твердо намерен сохранить Рональда Араухо и Пау Кубарси – с ними продлят контракты, чтобы дать понять, что в будущем на них рассчитывают. Покинуть команду могут Андреас Кристенсен, Жюль Кунде, Иньиго Мартинес, а также Эрик Гарсия, Клеман Лангле и Шади Риад, которые вернутся из аренд. Последнего, однако, «Барселона» может вернуть, так как он проводит очень хороший сезон в «Бетисе». Деку считает, что Риад достаточно силен, чтобы бороться за место в старте «Барсы».
Убедить перечисленных игроков уйти будет непросто. Кристенсен уже дал понять, что даже не планирует выслушивать предложения от других клубов. Кунде тоже хочет остаться, хоть и предпочел бы играть на родной позиции, а не на правом фланге. Иньиго намерен отработать контракт с «Барсой» до конца. Лангле необходимо продавать при любом раскладе, так как у него слишком высокая зарплата.
Отмечается, что интерес к Кунде проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси». У Кристенсена тоже будет много предложений.
Планирование трансферов на вход будет зависеть от того, сколько «Барсе» удастся заработать за счет продаж.
Тем более с Лангле, который получает огромную зп, и Гарсией, который никак себя не показал в команде.
А останутся Араухо, Кунде, Кристенсен, Иньиго и Кубарси.
Поэтому, на мой взгляд, это правильное решение почистить ЦЗ.
Кристенсен при необходимости неплохо справляется с ролью опорника.
Получается остается только Иньиго, ну и неликвид типа Алонсо, Лангле. Эрика Гарсию можно как то продать.
Замечательный план, надежный, как швейцарские часы. Лучше только продать Пепу Ориоля Ромеу за 200.
Канселу+Форт на правом и необходимости Кунде нет. нужны профильные игроки, Кунде не дает в атаке и близко что дали бы профильные ПЗ,он закроет без провала но атака из за этого хромает.
Бальде + кого то на подмену а они стоят денег, так что надо продавать тех кто стоит денег
а на ЦЗ, можно оставить Араухо и Кубарси и тех за кого много не выручишь например,Риад/Гарсия и Мартинеса, + Файе будет во второй команде. вполне неплохо.
с продаж Кунде и Криса,Дест и других кто в аренде еще, нужно купить игроков на нужные позиции опорник+ЛН и ЛЗ. только так можно усилить состав. нет смысла иметь 8 ЦЗ, и не иметь игроков на другие позиции. это приводит дисбалансу на поле как в этом сезоне.
Уверенно можно сказать утвердительно только одно, что точно нужно продавать (что он точно не нужен клубу на игровом поле) Клемана Лангле
Да, ещё вспомнил, Алонсо.. его тоже наверное имеет смысл продать