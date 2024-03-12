«Барса» намерена продать минимум двух центральных защитников ради покупок. Уйти может любой, кроме Араухо и Кубарси

«Барселона» собирается продать нескольких центральных защитников летом.

Если организовать продажу части акций Barça Studios не удастся, «Барселона» окажется в очень сложном положении с точки зрения планирования летних трансферов.

Задачи «Барсы» на лето – сохранить или подписать другого левого защитника высокого уровня, а также купить полузащитника топ-уровня и вингера. Чтобы их выполнить, клубу придется продавать игроков. Деку знает, что большая часть футболистов нынешнего состава не хочет уходить, но «Барсе» придется пойти на такой шаг, так как иных вариантов нет.

Спортивное руководство «Барсы» считает, что на позиции центрального защитника в команде есть перебор, поэтому ради трансферов на вход клуб готов расстаться как минимум с двумя игроками этой позиции, пишет Diario Sport.

Клуб твердо намерен сохранить и – с ними продлят контракты, чтобы дать понять, что в будущем на них рассчитывают. Покинуть команду могут , , Иньиго Мартинес, а также Эрик Гарсия, Клеман Лангле и Шади Риад, которые вернутся из аренд. Последнего, однако, «Барселона» может вернуть, так как он проводит очень хороший сезон в «Бетисе». Деку считает, что Риад достаточно силен, чтобы бороться за место в старте «Барсы».

Убедить перечисленных игроков уйти будет непросто. Кристенсен уже дал понять, что даже не планирует выслушивать предложения от других клубов. Кунде тоже хочет остаться, хоть и предпочел бы играть на родной позиции, а не на правом фланге. Иньиго намерен отработать контракт с «Барсой» до конца. Лангле необходимо продавать при любом раскладе, так как у него слишком высокая зарплата.

Отмечается, что интерес к Кунде проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси». У Кристенсена тоже будет много предложений.

Планирование трансферов на вход будет зависеть от того, сколько «Барсе» удастся заработать за счет продаж.