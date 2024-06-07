Кунде интересен «Аль-Иттихаду». Саудовцы предпочли бы Араухо, но такой трансфер почти невозможен
Жюль Кунде привлек внимание клуба из Саудовской Аравии.
По сведениям Marca, защитник нравится спортивному руководству «Барселоны», однако в случае необходимости может быть продан. Одной из команд, интересующихся французом, является «Аль-Иттихад».
Отмечается, что Рамон Планес, спортивный директор саудовцев, раньше работавший в «блаугране», хорошо понимает ситуацию в испанском клубе и хотел бы этим воспользоваться. При этом он предпочел бы купить Рональда Араухо, однако это будет почти невозможно.