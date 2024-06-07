Кунде интересен «Аль-Иттихаду». Саудовцы предпочли бы Араухо, но такой трансфер почти невозможен

Жюль Кунде привлек внимание клуба из Саудовской Аравии.

По сведениям Marca, защитник нравится спортивному руководству «Барселоны», однако в случае необходимости может быть продан. Одной из команд, интересующихся французом, является « ».

Отмечается, что , спортивный директор саудовцев, раньше работавший в «блаугране», хорошо понимает ситуацию в испанском клубе и хотел бы этим воспользоваться. При этом он предпочел бы купить , однако это будет почти невозможно.