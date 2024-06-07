Кунде интересен «Аль-Иттихаду». Саудовцы предпочли бы Араухо, но такой трансфер почти невозможен

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Рамон Планес Аль-Иттихад Джидда Жюль Кунде Рональд Араухо Футбол

Жюль Кунде привлек внимание клуба из Саудовской Аравии.

По сведениям Marca, защитник нравится спортивному руководству «Барселоны», однако в случае необходимости может быть продан. Одной из команд, интересующихся французом, является «Аль-Иттихад».

Отмечается, что Рамон Планес, спортивный директор саудовцев, раньше работавший в «блаугране», хорошо понимает ситуацию в испанском клубе и хотел бы этим воспользоваться. При этом он предпочел бы купить Рональда Араухо, однако это будет почти невозможно.

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7 комментариев
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Лица саудитов, когда Кунде пришагает на свою презентацию на туфлях с каблуком )
+7
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+7
Ответ KataDiaz
Ну за сотку можно было его слить, сезон провел не ровный
По моему из линии защиты, как раз таки у него самый ровный сезон, один из лучших игроков Барсы был
+4
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Ну за сотку можно было его слить, сезон провел не ровный
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Будто Куна возможен.
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