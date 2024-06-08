Тебас о трансляциях: «Испания – чемпион Европы по пиратству. 30% тех, кто смотрит футбол, не платят, в Южной Америке – 60%. Теряем по 400 млн»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас вновь высказался на тему нелегальных трансляций.

«Мы живем в эпоху, когда возникают технологические проблемы. Одна из них – борьба с аудиовизуальным мошенничеством, которая в этом году достигла небывалых масштабов.

Мы в Испании – чемпионы Европы по пиратству или аудиовизуальному мошенничеству. работает против аудиовизуального мошенничества, этим вопросом занимаются более 30 человек. Через несколько дня я отправлюсь в Эмираты, потому что мы собираемся создать антипиратский центр, который будет предоставлять услуги правительству, чтобы в семи эмиратах пиратства не было.

Мы прекрасно знаем, где именно и кто именно пиратят. Есть сигналы о том, что Google и Apple участвуют в этом.

30% тех, кто смотрит футбол, не платят, а в таких регионах, как Южная Америка, не платят 60%. Мы в Испании занимаем первое место в Европе по воровству. Если мы не будем осторожны, то виновными станут владельцы прав. В следующий раз при покупке прав они скажут: «Мы заплатим меньше, потому что футбол можно смотреть бесплатно».

Из-за пиратства мы теряем по 400 миллионов. Из-за тех, кто говорит, что трансляции – это дорого, цены на права могут снизиться», – сказал Тебас.

Хавьер Тебас: «Если ввести в гугле «купить кокаин» или «секс с детьми», ничего не появится. Но если написать «футбол бесплатно», то появится, хотя это воровство»