Тебас о трансляциях: «Испания – чемпион Европы по пиратству. 30% тех, кто смотрит футбол, не платят, в Южной Америке – 60%. Теряем по 400 млн»

Теги Ла Лига телевидение Хавьер Тебас деньги Футбол

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас вновь высказался на тему нелегальных трансляций.

«Мы живем в эпоху, когда возникают технологические проблемы. Одна из них – борьба с аудиовизуальным мошенничеством, которая в этом году достигла небывалых масштабов.

Мы в Испании – чемпионы Европы по пиратству или аудиовизуальному мошенничеству. Ла Лига работает против аудиовизуального мошенничества, этим вопросом занимаются более 30 человек. Через несколько дня я отправлюсь в Эмираты, потому что мы собираемся создать антипиратский центр, который будет предоставлять услуги правительству, чтобы в семи эмиратах пиратства не было.

Мы прекрасно знаем, где именно и кто именно пиратят. Есть сигналы о том, что Google и Apple участвуют в этом.

30% тех, кто смотрит футбол, не платят, а в таких регионах, как Южная Америка, не платят 60%. Мы в Испании занимаем первое место в Европе по воровству. Если мы не будем осторожны, то виновными станут владельцы прав. В следующий раз при покупке прав они скажут: «Мы заплатим меньше, потому что футбол можно смотреть бесплатно».

Из-за пиратства мы теряем по 400 миллионов. Из-за тех, кто говорит, что трансляции – это дорого, цены на права могут снизиться», – сказал Тебас.

Хавьер Тебас: «Если ввести в гугле «купить кокаин» или «секс с детьми», ничего не появится. Но если написать «футбол бесплатно», то появится, хотя это воровство»

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17 комментариев
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Ответ rigobersong
Главная проблема в том, что у нас нет одной платформы для просмотра всех лиг, какой смысл покупать подписку везде, а потом бегать по не самым оптимизированным приложениям и искать нужный матч. Проще отдать пару долларов и в крутом качестве смотреть что захочешь, нажав всего лишь пару кликов. Проблема не в пиратах, а в тех кто людям не может достойный сервис предложить:)) Опять же могу по тем же играм судить, раньше все скачивали из интернетов, но появился стим, просто хочется взять игру в красивом оформлении, что бы она у тебя была в коллекции, удобно обновлялась и тебе никакие танцы с бубнами не нужны:) Сам даже помимо того что игры есть на плойки, все эклюзивы в стим докупил:))
все лиги за пару долларов?
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+2
Ответ Сергей Боев
Так АПЛ сами себе в ногу выстрелили. Раньше народ покупал платку на Окко, а после того как эти недоджентельмены запретили трансляции, ну извините. Да, не понимаю о каких 2-3 $ тут говорят, оглянитесь, полно бесплатных трансляций с русскими комментаторами.
А причем тут ла лига?))
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Может показаться странным в век современных технологий, но проблема может быть в реализации продукта до конечного потребителя. Так же, проблема и в конечной цене, где потребитель получает массу ненужного за определённый прайс.
+1
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+1
Ответ rigobersong
Главная проблема в том, что у нас нет одной платформы для просмотра всех лиг, какой смысл покупать подписку везде, а потом бегать по не самым оптимизированным приложениям и искать нужный матч. Проще отдать пару долларов и в крутом качестве смотреть что захочешь, нажав всего лишь пару кликов. Проблема не в пиратах, а в тех кто людям не может достойный сервис предложить:)) Опять же могу по тем же играм судить, раньше все скачивали из интернетов, но появился стим, просто хочется взять игру в красивом оформлении, что бы она у тебя была в коллекции, удобно обновлялась и тебе никакие танцы с бубнами не нужны:) Сам даже помимо того что игры есть на плойки, все эклюзивы в стим докупил:))
Меня кинопаб выручает. И ценник нормальный.
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Ответ фанат Карпеначчо
все лиги за пару долларов?
Сетанта стоит 3 доллара и на ее платформе в подписке куча чемпионатов и видов спорта.
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Так АПЛ сами себе в ногу выстрелили. Раньше народ покупал платку на Окко, а после того как эти недоджентельмены запретили трансляции, ну извините. Да, не понимаю о каких 2-3 $ тут говорят, оглянитесь, полно бесплатных трансляций с русскими комментаторами.
+2
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Ответ Гамарджоба Генацвале
С чего бы это? Все показывают и за небольшие деньги, а то и бесплатно.
Кто все? Кто показывает Англию? Францию? Испанию? Сетанта если только, но она не российская
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Ответ Гамарджоба Генацвале
С чего бы это? Все показывают и за небольшие деньги, а то и бесплатно.
А НХЛ, НБА, теннис и наверное что-то еще?
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Ответ фанат Карпеначчо
все лиги за пару долларов?
Через плейлисты же:) Но если бы мне предложили официальный сервис, где будут все лиги и удобный интерфейс, я бы и по 50 долларов платил:) Тут же дело просто в удобстве:)
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Ответ лицемерный гнус
Может показаться странным в век современных технологий, но проблема может быть в реализации продукта до конечного потребителя. Так же, проблема и в конечной цене, где потребитель получает массу ненужного за определённый прайс.
Многое зависит от правоохранительной системы. В той же Германии минимальный уровень пиратства, так как население знает про большие штрафы
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