Глава Ла Лиги Тебас не пойдет на новый срок, если Суперлига умрет: «Если же нет, постараюсь остаться. Это этический вопрос»

Теги Ла Лига Хавьер Тебас деньги Суперлига Европы Футбол

Президент Ла Лиги не будет переизбираться на новый срок, если Суперлига умрет.

В декабре стало известно, что Хавьера Тебаса переизберут на 4-й срок – до 2027-го. Других кандидатов на пост президента Ла Лиги не было.

«Если через четыре года Суперлига все еще будет мертва, я не останусь президентом. Если же нет, постараюсь остаться.

В Европе более 60 000 профессиональных клубов, а Суперлига разрушит эту экосистему. Деньги достанутся самым богатым клубам и игрокам. Это этический вопрос. Такого не должно случиться», – сказал Хавьер Тебас.

Напомним, Тебас занимает должность главы Ла Лиги с 2013 года.

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9 комментариев
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У глав федераций новая атмазка для оправдания узурпации власти супер лигная операция (сво) или что ?
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Уходи пожалуйста в любом случае. Хватит гробить Примеру…
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Лучше бы ты уже сегодня ушёл. Много болтовни , а дел ноль . Я даже не знаю имён кто главный в АПЛ , Италии , Германии и так далее . А этот везде свою попу вставляет , так и денег получает , как все президенты первой пятёрки вместе взятые ( само собой кроме Испании )
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А вот и выгодоприобретатель нашёлся
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Сказочный пустобрех.
Уверен что Суперлига стартует через 4 года.
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Вцепился в кресло——не оторвать….что за гнилая тенденция!!!!!!
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Ну да, Тебас в управлении же нужен только чтобы с Суперлигой бороться да зп себе повышать по кулдауну
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Да конечно пойдёт. Кого он обманывает. Гоям можно бесконечно рассказывать, но место он своё до последнего не отдаст
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Ответ Anya Belova
Уходи пожалуйста в любом случае. Хватит гробить Примеру…
Для этого нужно, чтобы Барселона и другие клубы, кроме Реала и Атлетика (они голосуют против), перестали за него голосовать и за подъем его зарплаты
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