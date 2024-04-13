Глава Ла Лиги Тебас не пойдет на новый срок, если Суперлига умрет: «Если же нет, постараюсь остаться. Это этический вопрос»

Президент Ла Лиги не будет переизбираться на новый срок, если Суперлига умрет.

В декабре стало известно, что Хавьера Тебаса переизберут на 4-й срок – до 2027-го. Других кандидатов на пост президента Ла Лиги не было.

«Если через четыре года все еще будет мертва, я не останусь президентом. Если же нет, постараюсь остаться.

В Европе более 60 000 профессиональных клубов, а Суперлига разрушит эту экосистему. Деньги достанутся самым богатым клубам и игрокам. Это этический вопрос. Такого не должно случиться», – сказал .

Напомним, Тебас занимает должность главы Ла Лиги с 2013 года.