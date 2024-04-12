Тебас о государственных клубах: «Если бы Ла Лига прекратила эту борьбу, у испанского и европейского футбола возникли бы проблемы. Нечестная конкуренция усложняет ситуацию»

Теги Ла Лига бизнес Хавьер Тебас деньги Футбол

Хавьер Тебас высказался о клубах, финансируемых государствами.

– Война с государственными клубами проиграна?

– Проигрываются только те войны, в которых ты отказываешься от борьбы. Если бы Ла Лига прекратила эту борьбу, у испанского и европейского футбола возникли бы проблемы.

Экономическая неустойчивость и нечестная конкуренция заметно осложняют ситуацию в футболе. Это ведет к неустойчивости, следствием которой может стать банкротство некоторых клубов, – сказал президент Ла Лиги.

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4 комментария
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У Табаса под носом гос корпорация Реал Мадрид. С него бы начал, борец с ветряными мельницами.
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А как же Реал? Натуральный госклуб, который пользуется этим по-полной
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Питерский Медведев это не прочел? А жаль. Ему бы это полезно было))
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