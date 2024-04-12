Тебас о государственных клубах: «Если бы Ла Лига прекратила эту борьбу, у испанского и европейского футбола возникли бы проблемы. Нечестная конкуренция усложняет ситуацию»

Хавьер Тебас высказался о клубах, финансируемых государствами.

– Война с государственными клубами проиграна?

– Проигрываются только те войны, в которых ты отказываешься от борьбы. Если бы прекратила эту борьбу, у испанского и европейского футбола возникли бы проблемы.

Экономическая неустойчивость и нечестная конкуренция заметно осложняют ситуацию в футболе. Это ведет к неустойчивости, следствием которой может стать банкротство некоторых клубов, – сказал президент Ла Лиги.