Тен Хаг до сих пор не знает, что «МЮ» решит по его будущему. Боссы завершат подведение итогов сезона на следующей неделе
Эрик тен Хаг по-прежнему не знает, что его ждет в «Манчестер Юнайтед».
Sky Sports пишет, что «Ман Юнайтед» до сих пор не уведомил тренера о решении по его будущему. Клуб выходит на финальный этап анализа итогов прошедшего сезона. Когда этот процесс завершится, решение по тен Хагу примут.
Контракт Эрика с «МЮ» рассчитан еще на год, но, чем дольше продолжается анализ, тем сильнее обеспокоенность тренера.
Анализ могут завершить на следующей неделе. Если тен Хага решат уволить, вместо него могут назначить Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино или Гарета Саутгейта.
Напомним, в минувшем сезоне «Ман Юнайтед» занял 8-е место в чемпионате Англии, вылетел из Лиги чемпионов на групповом этапе и выиграл Кубок Англии.
Руководство МЮ действует в своем стиле - пока они заведут свой мыслительный трактор уже средина августа будет и снова начнут в панике покупать Антоней за безумный ценник