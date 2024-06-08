Тен Хаг до сих пор не знает, что «МЮ» решит по его будущему. Боссы завершат подведение итогов сезона на следующей неделе

Эрик тен Хаг по-прежнему не знает, что его ждет в «Манчестер Юнайтед».

Sky Sports пишет, что « » до сих пор не уведомил тренера о решении по его будущему. Клуб выходит на финальный этап анализа итогов прошедшего сезона. Когда этот процесс завершится, решение по тен Хагу примут.

Контракт Эрика с «МЮ» рассчитан еще на год, но, чем дольше продолжается анализ, тем сильнее обеспокоенность тренера.

Анализ могут завершить на следующей неделе. Если тен Хага решат уволить, вместо него могут назначить , или .

Напомним, в минувшем сезоне «Ман Юнайтед» занял 8-е место в чемпионате Англии, вылетел из Лиги чемпионов на групповом этапе и выиграл Кубок Англии.