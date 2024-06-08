Тен Хаг до сих пор не знает, что «МЮ» решит по его будущему. Боссы завершат подведение итогов сезона на следующей неделе

Теги Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт премьер-лига Англия возможные трансферы Маурисио Почеттино Томас Тухель Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг по-прежнему не знает, что его ждет в «Манчестер Юнайтед».

Sky Sports пишет, что «Ман Юнайтед» до сих пор не уведомил тренера о решении по его будущему. Клуб выходит на финальный этап анализа итогов прошедшего сезона. Когда этот процесс завершится, решение по тен Хагу примут.

Контракт Эрика с «МЮ» рассчитан еще на год, но, чем дольше продолжается анализ, тем сильнее обеспокоенность тренера.

Анализ могут завершить на следующей неделе. Если тен Хага решат уволить, вместо него могут назначить Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино или Гарета Саутгейта.

Напомним, в минувшем сезоне «Ман Юнайтед» занял 8-е место в чемпионате Англии, вылетел из Лиги чемпионов на групповом этапе и выиграл Кубок Англии.

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10 комментариев
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Они ещё думают 😂
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Похоже у Ретклифа предки были эстонцами
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Уволят аккурат перед началом нового сезона. Можно этого ожидать от руководства. Или ещё хуже: оставят.
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Короче, хреновые у тебя анализы, лысый.
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В смысле что решит? Он кубок выиграл, в рыцари скоро посвятят, конечно надо оставлять.
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Либо ждут Саутгейта, либо бардак продолжается.
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Наверно самый плохой из вариантов убрать/оставить это долго решать убрать Тен Хага или оставить
Руководство МЮ действует в своем стиле - пока они заведут свой мыслительный трактор уже средина августа будет и снова начнут в панике покупать Антоней за безумный ценник
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А каким образом они хотят принять решение на следующей неделе? Саутгейт, который сейчас афишируется "главным кандидатом", даже при желании не сможет так быстро вылететь с Евро. А если вдруг дойдёт до полуфинала/финала, то вообще не захочет идти в МЮ, ведь всех устроит результат на Евро. Так что либо назначать хотят не Саутгейта, либо это просто обозначена дата, когда уволят тен Хага и клуб будет какое-то время болтаться без тренера. Ну либо же они вообще его оставят. Только тогда совершенно непонятно, зачем так всё это затягивать
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Понять и простить 🤣
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Ну по идее они и не должны ничего ему сообщать, у него действующий контракт, пусть работает
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