Франк впечатлил руководство «МЮ», но пока не убедил. Шансы Тухеля возглавить команду снизились (The Independent)
«Манчестер Юнайтед» скорее назначит Томаса Франка, чем Томаса Тухеля.
The Independent сообщает, что манкунианцы прорабатывают кандидатуры тренеров, которые могут сменить Эрика тен Хага. В их число входят вышеуказанные специалисты, а также Маурисио Почеттино и Роберто Де Дзерби.
Отмечается, что возглавляющий «Брентфорд» Франк впечатлил руководство «МЮ», но до конца пока не убедил. Что касается Тухеля, то его шансы получить работу в «Юнайтед» снизились из-за разногласий насчет облика команды. Также английский клуб ищет тренера на длительный срок, в то время как немец считается тем, кто может стать своеобразным «мостиком» к другому специалисту.
Основным же претендентом на должность в «МЮ» является Гарет Саутгейт из сборной Англии.
Это как если бы Федотов был мостиком к Мостовому или Григоряну - Писареву.
Лучше пусть оставят лысого, ей-Богу, лучше варианта у руководства МЮ на руках нет))