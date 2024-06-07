Франк впечатлил руководство «МЮ», но пока не убедил. Шансы Тухеля возглавить команду снизились (The Independent)

«Манчестер Юнайтед» скорее назначит Томаса Франка, чем Томаса Тухеля.

The Independent сообщает, что манкунианцы прорабатывают кандидатуры тренеров, которые могут сменить Эрика тен . В их число входят вышеуказанные специалисты, а также и .

Отмечается, что возглавляющий «Брентфорд» Франк впечатлил руководство «МЮ», но до конца пока не убедил. Что касается , то его шансы получить работу в « » снизились из-за разногласий насчет облика команды. Также английский клуб ищет тренера на длительный срок, в то время как немец считается тем, кто может стать своеобразным «мостиком» к другому специалисту.

Основным же претендентом на должность в «МЮ» является Гарет Саутгейт из сборной Англии.