Франк впечатлил руководство «МЮ», но пока не убедил. Шансы Тухеля возглавить команду снизились (The Independent)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Роберто Де Дзерби Маурисио Почеттино Томас Тухель Брентфорд Эрик тен Хаг Томас Франк Футбол

«Манчестер Юнайтед» скорее назначит Томаса Франка, чем Томаса Тухеля.

The Independent сообщает, что манкунианцы прорабатывают кандидатуры тренеров, которые могут сменить Эрика тен Хага. В их число входят вышеуказанные специалисты, а также Маурисио Почеттино и Роберто Де Дзерби.

Отмечается, что возглавляющий «Брентфорд» Франк впечатлил руководство «МЮ», но до конца пока не убедил. Что касается Тухеля, то его шансы получить работу в «Юнайтед» снизились из-за разногласий насчет облика команды. Также английский клуб ищет тренера на длительный срок, в то время как немец считается тем, кто может стать своеобразным «мостиком» к другому специалисту.

Основным же претендентом на должность в «МЮ» является Гарет Саутгейт из сборной Англии.

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13 комментариев
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Если Тухель - это мостик к Саутгейту, то с руководством МЮ все понятно.
Это как если бы Федотов был мостиком к Мостовому или Григоряну - Писареву.
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Впечатлительные какие .
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Ответ Under
Трент Кримм
The Independent (c) 😁
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Тен Хааг останется во главе, вот посмотрите
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Поччетино и Тухель это мы видели, тренируют довольно давно, и с Псж работали и с другими топами, у обоих не видится какого то красивого футбола, нету своего стиля, в последних топ клубах оба провалились, и их рассматривает МЮ вполне серьёзно. Пусть лучше Де Дзерби пробуют, у него очень симпотный футбол, или на худой конец дождутся конца евро и Нагельсмана берут, только не тех двоих которые выше
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Ответ Under
Трент Кримм
Нынешний МЮ уже пару лет как можно отдавать Теду Лассо
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Ответ Владимир Владимирович
Тен Хааг останется во главе, вот посмотрите
Ну так из претендентов он лучший! При нём правда придётся потерять Санчо, не велика потеря, честно говоря. А ещё под игру 10Хага нужны ещё игроки. И Мага не подходит.
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Если основным является Саутгейт, то Инеос начинают не очень хорошо. Поэтому хотелось бы верить, что эта новость - туфта полная. Не только из-за уровня Саутгейта как тренера, но ведь его ещё и ждать надо будет до вылета Англии с Евро..
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Впечатлил сказав, что МЮ будет выше 16го места?
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Саутгейт показал товар лицом.
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Саутгейт, Тухель, Почеттино.

Лучше пусть оставят лысого, ей-Богу, лучше варианта у руководства МЮ на руках нет))
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