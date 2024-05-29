Решение по тен Хагу в «МЮ» примут, когда подведут итоги сезона. Не исключено, что нидерландец останется

Теги Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт премьер-лига Англия Роберто Де Дзерби Маурисио Почеттино Томас Тухель Эрик тен Хаг Томас Франк Джим Рэтклифф Киран Маккенна Футбол

Будущее Эрика тен Хага в «МЮ» остается неопределенным.

По информации ESPN, решение о будущем нидерландца займет некоторое время. Совладелец клуба Джим Рэтклифф и его команда INEOS приступили к подведению итогов сезона, в ходе которого будут рассмотрены все аспекты работы клуба.

В том числе будет рассмотрен вопрос о будущем тен Хага, у которого остался год по контракту. В других видах спорта проверка INEOS обычно занимает около четырех дней, хотя в клубе утверждают, что никаких ограничений по времени нет.

Утверждается, что тен Хаг укрепил свои шансы после победы в Кубке Англии. Однако сомнения в том, что он подходит на эту должность, заставили компанию Рэтклиффа рассмотреть потенциальных кандидатов на замену, включая Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино, Томаса Франка и Кирана Маккенну. Также «Юнайтед» интересуется Гаретом Саутгейтом и Роберто Де Дзерби.

Источники сообщили ESPN, что INEOS не исключает начала следующего сезона с тен Хагом во главе, хотя окружение 54-летнего тренера полагает, что его все еще могут уволить после того, как он не получил железной гарантии от Рэтклиффа.

Решение осложняется тем, что INEOS все еще ждет завершения формирования команды футбольного руководства.

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18 комментариев
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Думаю, надо дать возможность ещё 1 сезон поработать.
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+6
Надо оставлять
+7
-3
+4
Если его не уволят, с ним точно надо сходить в казино ))
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-4
+4
Ответ Ovi174
Комментарий удален пользователем
Пора бы уже придумать что-то новое и оригинальное, а не повторять одно и то же друг за другом
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Очень несправедливое увольнение будет, человек 2 последних сезона берет титулы:) Как минимум еще год поработать заслужил. Болельщики МЮ до сих пор живут в 00х и думают, что их команда каждый год должна быть чемпионом, но время лихих 90 где САФ покупал игроков у прямых конкурентов вроде Коула, Кантона и т.д. закончились и сейчас 5-6 команд могут делать конкурентные предложение, а не одна скупать всю лигу:))
+4
-2
+2
Оставьте его уже в покое, ни дня без негативных новостей о Тен Хаге, чувак Кубок выиграл епт за столько лет, несмотря на все проблемы.
+5
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Ответ Ебздрогыч
Будет смешно, если руководство МЮ затянет с решением, все-таки уволит тен Хага посреди межсезонки, когда все приличные кандидаты будут уже в новых командах.
А кто приличный кандидат? Если посмотреть статус Тен Хага до МЮ, то по статусу на рынке сейчас тренеры которые в разы хуже, и ни один не гарантирует результат. Пока не сменится руководство, тренеров можно менять до бесконечности. Уже 10 лет меняют. Результата нет.
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Комментарий удален пользователем
🙏🙏🙏🙏🙏
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пике - он остается
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Надеюсь на это, очень нравится наблюдать за таким МЮ)
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Почеттино — лучший вариант. Ставит хороший футбол, развивает молодёжь, нравится игрокам. Решение его уволить — очередная странная причуда Боули, ведь Маурисио хорошо отработал в проблемном "Челси", умудрившись вывести клуб еврокубки.

Остальные варианты так себе, включая токсичного Тухеля, который со времён работы в "Майнце" нигде не работал дольше двух лет. Если брать тренера на годы, то Почеттино — лучший вариант.
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Нидерголландец
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Ответ Ебздрогыч
Будет смешно, если руководство МЮ затянет с решением, все-таки уволит тен Хага посреди межсезонки, когда все приличные кандидаты будут уже в новых командах.
кому сейчас нужен этот Тухель, кроме МЮ?
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