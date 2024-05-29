Решение по тен Хагу в «МЮ» примут, когда подведут итоги сезона. Не исключено, что нидерландец останется

Будущее Эрика тен Хага в «МЮ» остается неопределенным.

По информации ESPN, решение о будущем нидерландца займет некоторое время. Совладелец клуба и его команда INEOS приступили к подведению итогов сезона, в ходе которого будут рассмотрены все аспекты работы клуба.

В том числе будет рассмотрен вопрос о будущем тен , у которого остался год по контракту. В других видах спорта проверка INEOS обычно занимает около четырех дней, хотя в клубе утверждают, что никаких ограничений по времени нет.

Утверждается, что тен Хаг укрепил свои шансы после победы в Кубке Англии. Однако сомнения в том, что он подходит на эту должность, заставили компанию Рэтклиффа рассмотреть потенциальных кандидатов на замену, включая , , Томаса Франка и Кирана Маккенну. Также « » интересуется и Роберто Де Дзерби.

Источники сообщили ESPN, что INEOS не исключает начала следующего сезона с тен Хагом во главе, хотя окружение 54-летнего тренера полагает, что его все еще могут уволить после того, как он не получил железной гарантии от Рэтклиффа.

Решение осложняется тем, что INEOS все еще ждет завершения формирования команды футбольного руководства.