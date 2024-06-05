«Милан» связался с «Челси» насчет аренды Лукаку

Теги Милан Челси премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Наполи Антонио Конте Ромелу Лукаку Джанлука Ди Марцио Футбол

Ромелу Лукаку может быть арендован еще одним итальянским топ-клубом.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «Милан» связался с «Челси» с целью получить информацию о возможности подписания бельгийского нападающего. При этом пока неясно, продолжат ли «россонери» работу над сделкой, поскольку английский клуб сейчас не готов отпустить форварда.

Лукаку также нравится «Наполи». С футболистом уже общался Антонио Конте, который в ближайшее время возглавит команду.

Этот сезон Ромелу провел в «Роме» и забил 13 голов в 32 играх в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев
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Приключения Бонифация в Италии
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Как он это делает
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Ещё переход в Милан и по количеству клубов за карьеру догонит Ибру.
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2065год.Лукаку перешёл в Портофино дорогу.
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При чем тут РПЛ?
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Ответ MinkoffS
Нормального тренера вместо Пиоли не взяли, ещё и мерду хотят купить? Кардинал совсем хочет тиффозерию потерять?
лакака никакого отношения к Интеру не имеет
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Лукака без Конте - деньги на ветер
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ооо.. интересный вариант.
я так и не понял почему он не остался в Интере((
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Одно непонятно, при чем здесь тег на РПЛ? Понимаю, если бы в Спартак рассматривали Лукаку, было бы эпично ...
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Итальянцы решили пустить его по кругу?😀
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Ответ Kubinec_
Лукака без Конте - деньги на ветер
Действительно, ведь у него всего лишь 21+4 за сезон и лучшая статистика лиги по "сохраненным мячам" среди игроков атакующей трети)
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