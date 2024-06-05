«Милан» связался с «Челси» насчет аренды Лукаку

Ромелу Лукаку может быть арендован еще одним итальянским топ-клубом.

Как сообщает журналист , « » связался с « » с целью получить информацию о возможности подписания бельгийского нападающего. При этом пока неясно, продолжат ли «россонери» работу над сделкой, поскольку английский клуб сейчас не готов отпустить форварда.

также нравится « ». С футболистом уже общался Антонио Конте, который в ближайшее время возглавит команду.

Этот сезон Ромелу провел в «Роме» и забил 13 голов в 32 играх в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.