«Милан» связался с «Челси» насчет аренды Лукаку
Ромелу Лукаку может быть арендован еще одним итальянским топ-клубом.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «Милан» связался с «Челси» с целью получить информацию о возможности подписания бельгийского нападающего. При этом пока неясно, продолжат ли «россонери» работу над сделкой, поскольку английский клуб сейчас не готов отпустить форварда.
Лукаку также нравится «Наполи». С футболистом уже общался Антонио Конте, который в ближайшее время возглавит команду.
Этот сезон Ромелу провел в «Роме» и забил 13 голов в 32 играх в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
я так и не понял почему он не остался в Интере((