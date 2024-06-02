«Наполи» пока не получал предложений по Осимхену. Его отступные – 120-130 млн евро, а зарплата в 10 млн – самая высокая в клубе

«Наполи» не получал конкретных предложений по трансферу Виктора Осимхена.

Как сообщалось ранее, форвард ищет варианты продолжения карьеры в другом клубе, в частности рассматривая .

По новому договору отступные 25-летнего игрока составляют примерно 120-130 млн евро, что затрудняет переговоры с потенциальными претендентами на покупку. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на текущий момент ни один клуб не сделал официального предложения о трансфере игрока.

« » контактировал с « », пытаясь организовать обмен на , поклонником которого является , однако такой вариант не устроил лондонский клуб.

Кроме того, Осимхен нравится главному тренеру « » Микелю Артете, но «канониры» вряд ли готовы к инвестициям такого масштаба.

Интерес к нигерийцу проявляет и «ПСЖ», однако в качестве замены Мбаппе они предпочли Хвичу Кварацхелию, о трансфере которого также пока не удается договориться из-за завышенных финансовых требований неаполитанцев.

Отмечается, что включения в контракт пункта об отступных удалось добиться в том числе существенным повышением его зарплаты. Она была увеличена с 4,5 до 10 млн евро, став самой высокой среди игроков. В случае, если клубу не удастся продать нападающего, это может значительно повлиять на платежную ведомость и ограничить финансовые возможности на рынке.