«Наполи» пока не получал предложений по Осимхену. Его отступные – 120-130 млн евро, а зарплата в 10 млн – самая высокая в клубе

Теги ПСЖ Челси Микель Артета премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия Арсенал возможные трансферы Наполи Антонио Конте Ромелу Лукаку Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия деньги Футбол

«Наполи» не получал конкретных предложений по трансферу Виктора Осимхена.

Как сообщалось ранее, форвард ищет варианты продолжения карьеры в другом клубе, в частности рассматривая АПЛ.

По новому договору отступные 25-летнего игрока составляют примерно 120-130 млн евро, что затрудняет переговоры с потенциальными претендентами на покупку. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на текущий момент ни один клуб не сделал официального предложения о трансфере игрока.

«Наполи» контактировал с «Челси», пытаясь организовать обмен на Ромелу Лукаку, поклонником которого является Антонио Конте, однако такой вариант не устроил лондонский клуб.

Кроме того, Осимхен нравится главному тренеру «Арсенала» Микелю Артете, но «канониры» вряд ли готовы к инвестициям такого масштаба.

Интерес к нигерийцу проявляет и «ПСЖ», однако в качестве замены Мбаппе они предпочли Хвичу Кварацхелию, о трансфере которого также пока не удается договориться из-за завышенных финансовых требований неаполитанцев.

Отмечается, что включения в контракт Виктора Осимхена пункта об отступных удалось добиться в том числе существенным повышением его зарплаты. Она была увеличена с 4,5 до 10 млн евро, став самой высокой среди игроков. В случае, если клубу не удастся продать нападающего, это может значительно повлиять на платежную ведомость и ограничить финансовые возможности на рынке.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
За 120 лямов Витька можно было продать после чемпионского сезона.
А сейчас 80 красная цена.
+1
-1
0
Похоже, футбольный трансферный рынок остывает.
Год-два назад даже теперешнего его с руками оторвали.
0
0
0
И не получат.
Челси уже отказался, Арсенал не будет столько платить, ПСЖ скорее всего тоже.

Наполи нужно было ловить момент и продавать его год назад. Или же сейчас выставлять ценник в миллионов 80.
Но он хочет повышения зарплаты, и это еще одна проблема. Тут только ПСЖ потенциально потянет, у Челси стабильно 2-3 игрока с большими зарплатами, не больше.

В общем Саудовская Аравия все ближе.
0
0
0
Кому нужен сдувшийся полутравмат с характером Погбы и одним удачным сезоном по оверпрайсу? Было бы понятнее, если клубы рассматривали кого-то вроде Дьокереша или Довбика, а не худого Лакаку 2.0.
0
0
0
Не скажу что нынешний Осимхен лучше Антона Заболотного. Даже за 20-30 милл сейчас Осимхен - это кот в мешке. Зенитовский снайпер по качествам голеодора получше дяди Оси. Зарплата 10 лямов сказка. Пукнул раз ,лям прилип Оси. Живи рядом с щедрым Лаурентисом ,ешь окрошку и не спеши в мученическую АПЛ
0
0
0
И не дождутся этого предложения )
0
0
0
Ответ dreamstep
За 120 лямов Витька можно было продать после чемпионского сезона. А сейчас 80 красная цена.
Млн 50-60, не больше
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий