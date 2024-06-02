«Наполи» пока не получал предложений по Осимхену. Его отступные – 120-130 млн евро, а зарплата в 10 млн – самая высокая в клубе
«Наполи» не получал конкретных предложений по трансферу Виктора Осимхена.
Как сообщалось ранее, форвард ищет варианты продолжения карьеры в другом клубе, в частности рассматривая АПЛ.
По новому договору отступные 25-летнего игрока составляют примерно 120-130 млн евро, что затрудняет переговоры с потенциальными претендентами на покупку. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на текущий момент ни один клуб не сделал официального предложения о трансфере игрока.
«Наполи» контактировал с «Челси», пытаясь организовать обмен на Ромелу Лукаку, поклонником которого является Антонио Конте, однако такой вариант не устроил лондонский клуб.
Кроме того, Осимхен нравится главному тренеру «Арсенала» Микелю Артете, но «канониры» вряд ли готовы к инвестициям такого масштаба.
Интерес к нигерийцу проявляет и «ПСЖ», однако в качестве замены Мбаппе они предпочли Хвичу Кварацхелию, о трансфере которого также пока не удается договориться из-за завышенных финансовых требований неаполитанцев.
Отмечается, что включения в контракт Виктора Осимхена пункта об отступных удалось добиться в том числе существенным повышением его зарплаты. Она была увеличена с 4,5 до 10 млн евро, став самой высокой среди игроков. В случае, если клубу не удастся продать нападающего, это может значительно повлиять на платежную ведомость и ограничить финансовые возможности на рынке.
А сейчас 80 красная цена.
Год-два назад даже теперешнего его с руками оторвали.
Челси уже отказался, Арсенал не будет столько платить, ПСЖ скорее всего тоже.
Наполи нужно было ловить момент и продавать его год назад. Или же сейчас выставлять ценник в миллионов 80.
Но он хочет повышения зарплаты, и это еще одна проблема. Тут только ПСЖ потенциально потянет, у Челси стабильно 2-3 игрока с большими зарплатами, не больше.
В общем Саудовская Аравия все ближе.