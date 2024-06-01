«Челси» хочет 45 млн евро за Лукаку, его обмен на Осимхена не рассматривали. Форвард «Наполи» интересен «Арсеналу»
Виктор Осимхен не перейдет в «Челси» этим летом.
Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, переговоры «Челси» и «Наполи» об обмене Осимхена на Ромелу Лукаку прошли неудачно, сделка в таком формате невозможна.
В связи с этим Осимхен вряд ли окажется в «Челси». Отмечается, что он интересен «Арсеналу».
По данным Фабрицио Романо, «Челси» никогда и не был заинтересован в обмене с участием Лукаку. Позиция клуба такова: за Ромелу нужно заплатить 38 млн фунтов (около 45 млн евро).
В список летних целей «Челси» Осимхен не входит.
В этом сезоне у Осимхена 17 голов в 32 матчах за «Наполи». Лукаку забил 21 гол в 47 матчах сезона.
И пусть дерутся за место в основе
Тут другой вопрос главный - хочет ли этого Артета ?