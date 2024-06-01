«Челси» хочет 45 млн евро за Лукаку, его обмен на Осимхена не рассматривали. Форвард «Наполи» интересен «Арсеналу»

Виктор Осимхен не перейдет в «Челси» этим летом.

Как пишет журналист , переговоры «Челси» и «Наполи» об обмене Осимхена на прошли неудачно, сделка в таком формате невозможна.

В связи с этим Осимхен вряд ли окажется в «Челси». Отмечается, что он интересен « ».

По данным , « » никогда и не был заинтересован в обмене с участием Лукаку. Позиция клуба такова: за Ромелу нужно заплатить 38 млн фунтов (около 45 млн евро).

В список летних целей «Челси» Осимхен не входит.

В этом сезоне у Осимхена 17 голов в 32 матчах за «Наполи». Лукаку забил 21 гол в 47 матчах сезона.