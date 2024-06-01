«Челси» хочет 45 млн евро за Лукаку, его обмен на Осимхена не рассматривали. Форвард «Наполи» интересен «Арсеналу»

Теги Челси премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Наполи Ромелу Лукаку Джанлука Ди Марцио Виктор Осимхен Фабрицио Романо Футбол

Виктор Осимхен не перейдет в «Челси» этим летом.

Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, переговоры «Челси» и «Наполи» об обмене Осимхена на Ромелу Лукаку прошли неудачно, сделка в таком формате невозможна.

В связи с этим Осимхен вряд ли окажется в «Челси». Отмечается, что он интересен «Арсеналу».

По данным Фабрицио Романо, «Челси» никогда и не был заинтересован в обмене с участием Лукаку. Позиция клуба такова: за Ромелу нужно заплатить 38 млн фунтов (около 45 млн евро).

В список летних целей «Челси» Осимхен не входит.

В этом сезоне у Осимхена 17 голов в 32 матчах за «Наполи». Лукаку забил 21 гол в 47 матчах сезона.

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5 комментариев
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Не нужен Осимхен Челси. У Джексона стата не хуже в прошедшем сезоне. К тому же он моложе на 3 года и с опытом игры в АПЛ уже. Зная как Челси не везёт с форвардами Виктор будет очередным многомиллионным приобретением впустую. Да и ломается нередко нигериец.
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Осимхена бы в Реал вместе с Мбаппе
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Ответ Крыло советов
Осимхена бы в Реал вместе с Мбаппе
Ещё Кейна с Холандом
И пусть дерутся за место в основе
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Арсенал вполне потянет по финансам Осимхена.
Тут другой вопрос главный - хочет ли этого Артета ?
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