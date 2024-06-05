Конте хочет видеть Лукаку в «Наполи»: «Жду тебя в Неаполе на 5 кг легче»

Ромелу Лукаку может воссоединиться с Антонио Конте в «Наполи».

Ранее неаполитанский клуб объявил о назначении итальянца на пост главного тренера.

Как пишет Calciomercato со ссылкой на Corriere della Sera, неаполитанский клуб рассматривает в качестве замены , который, вероятно, покинет клуб летом.

Новый главный тренер был бы рад снова поработать с бельгийцем после их успешного опыта в «Интере». Однако тренер хочет вернуть именно ту версию нападающего, с которой «нерадзурри» брали скудетто в 2021 году, а не ту, что была в «Роме» в прошлом сезоне.

По этой причине уже созванивался с Лукаку со словами: «Я жду тебя в Неаполе на пять килограммов легче».

Бельгийский нападающий вернется в «Челси», которому принадлежит его контракт, и может быть включен в обмен (плюс доплата в пользу «Наполи») на Осимхена. Другой проблемой может быть зарплата игрока в 12 миллионов евро в год.

Отмечается, что переговоры с « » продвигаются слабо, поэтому « » попробует обсудить с лондонцами эти две ситуации по отдельности. Тем временем спортивный директор Джованни Манна рассматривает альтернативы Лукаку: наиболее реальной является из «Жироны».