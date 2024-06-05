Конте хочет видеть Лукаку в «Наполи»: «Жду тебя в Неаполе на 5 кг легче»

Теги Челси серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Наполи Антонио Конте Ромелу Лукаку Жирона Артем Довбик Виктор Осимхен Футбол

Ромелу Лукаку может воссоединиться с Антонио Конте в «Наполи».

Ранее неаполитанский клуб объявил о назначении итальянца на пост главного тренера.

Как пишет Calciomercato со ссылкой на Corriere della Sera, неаполитанский клуб рассматривает Ромелу Лукаку в качестве замены Виктору Осимхену, который, вероятно, покинет клуб летом.

Новый главный тренер был бы рад снова поработать с бельгийцем после их успешного опыта в «Интере». Однако тренер хочет вернуть именно ту версию нападающего, с которой «нерадзурри» брали скудетто в 2021 году, а не ту, что была в «Роме» в прошлом сезоне.

По этой причине Конте уже созванивался с Лукаку со словами: «Я жду тебя в Неаполе на пять килограммов легче».

Бельгийский нападающий вернется в «Челси», которому принадлежит его контракт, и может быть включен в обмен (плюс доплата в пользу «Наполи») на Осимхена. Другой проблемой может быть зарплата игрока в 12 миллионов евро в год.

Отмечается, что переговоры с «Челси» продвигаются слабо, поэтому «Наполи» попробует обсудить с лондонцами эти две ситуации по отдельности. Тем временем спортивный директор Джованни Манна рассматривает альтернативы Лукаку: наиболее реальной является Артем Довбик из «Жироны».

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14 комментариев
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Сначала у обоих с Наполи будет медовые полгода, все будут их превозносить, Ромелу может даже эмблему клуба поцелует. Затеи пойдет спад, Конте сначала скажет в интервью, что им не дали необходимых игроков, потом обвинит действующих игроков, что они слабаки безвольные, а потом с ним разорвут контракт (тем более, неустойки вроде нет).
Затем Лукаку даст интервью, что он-де вообще несчастлив, в Неаполе ему ничего не нравится и вообще тут расисты. Будет закономерный спад результативности, много запоротых моментов и крайне скомканный сезон
+10
-1
+9
На 5 кг легче? Это получается Ромелу придется свою среднюю ногу отрезать?
+7
-2
+5
Если Лукаку еще и за Наполи поиграет, то следующий уровень это поиграть и за Ривер Плейт и за Бока Хуниорс
+5
-1
+4
Ответ morgan23
На 5 кг легче? Это получается Ромелу придется свою среднюю ногу отрезать?
Это перебор, нужно что-нибудь поменьше
+3
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Теоретически даже связку с Рукаку можно сколотить
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Про мотивировал к диете.
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журналюги уже телефоны прослушивают? )
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40 млн фунтов доставайте он ваш, Челси еще спасибо скажет
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Обменять бы на Осимхена конечно, но походу Боэли от нигерийца уже отказался
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Никогда такого не было и вот опять 😁
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Чисто фантазии журналистов. Наполи будет думать о покупке нападающего только после продажи Осимхена
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Осимхен: "эээ, ты че на?..."
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...две проблемы, что с Челси-то обсуждать? 1. По Осинхему Челси уже ответил: не нужен. З/П надо обсуждать сЛукаку...
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Ответ headmaster
Если Лукаку еще и за Наполи поиграет, то следующий уровень это поиграть и за Ривер Плейт и за Бока Хуниорс
За Лацио ещё нужно побегать
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