Конте хочет видеть Лукаку в «Наполи»: «Жду тебя в Неаполе на 5 кг легче»
Ромелу Лукаку может воссоединиться с Антонио Конте в «Наполи».
Ранее неаполитанский клуб объявил о назначении итальянца на пост главного тренера.
Как пишет Calciomercato со ссылкой на Corriere della Sera, неаполитанский клуб рассматривает Ромелу Лукаку в качестве замены Виктору Осимхену, который, вероятно, покинет клуб летом.
Новый главный тренер был бы рад снова поработать с бельгийцем после их успешного опыта в «Интере». Однако тренер хочет вернуть именно ту версию нападающего, с которой «нерадзурри» брали скудетто в 2021 году, а не ту, что была в «Роме» в прошлом сезоне.
По этой причине Конте уже созванивался с Лукаку со словами: «Я жду тебя в Неаполе на пять килограммов легче».
Бельгийский нападающий вернется в «Челси», которому принадлежит его контракт, и может быть включен в обмен (плюс доплата в пользу «Наполи») на Осимхена. Другой проблемой может быть зарплата игрока в 12 миллионов евро в год.
Отмечается, что переговоры с «Челси» продвигаются слабо, поэтому «Наполи» попробует обсудить с лондонцами эти две ситуации по отдельности. Тем временем спортивный директор Джованни Манна рассматривает альтернативы Лукаку: наиболее реальной является Артем Довбик из «Жироны».
Затем Лукаку даст интервью, что он-де вообще несчастлив, в Неаполе ему ничего не нравится и вообще тут расисты. Будет закономерный спад результативности, много запоротых моментов и крайне скомканный сезон