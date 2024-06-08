«Реал» предложил Начо новый контракт. Защитник должен дать ответ до 30 июня
«Реал» предложил Начо Фернандесу продлить контракт.
По данным Marca, защитник уже получил предложение от «Мадрида» продлить контракт еще на один сезон.
На это предложение Начо должен ответить до 30 июня – в этот день истекает срок его действующего соглашения.
Напомним, Начо является воспитанником «Реала» и дебютировал в Ла Лиге за первую команду в 2011 году при Жозе Моуринью.
Взрослый мужик, заслужил решать, чего ему хочется больше.
С одной стороны - возможность хоть пару сезонов попылить где-то основным игроком.
С другой - можно закончить пусть и игроком ротации, но все равно капитаном и легендой Реала.
Я думаю, останется, как всегда оставался.
В следующем сезоне у Реала аж 7 турниров и предстоит сыграть 60-65 матчей. Учитывая, что состояние и уровень Алаба и Милитао после тяжёлых травм непредсказуемы, минут и игр у Начо будет предостаточно. К тому же, кпитан и пример для молодых игроков в команде.
Предложение из МЛС и Сауди и через годик будет, возраст для ЦЗ пока не критический.
Ага, факт...
😫