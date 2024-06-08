«Реал» предложил Начо новый контракт. Защитник должен дать ответ до 30 июня

Теги Реал Мадрид Ла Лига Начо Фернандес Футбол

«Реал» предложил Начо Фернандесу продлить контракт.

По данным Marca, защитник уже получил предложение от «Мадрида» продлить контракт еще на один сезон.

На это предложение Начо должен ответить до 30 июня – в этот день истекает срок его действующего соглашения.

Напомним, Начо является воспитанником «Реала» и дебютировал в Ла Лиге за первую команду в 2011 году при Жозе Моуринью.

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11 комментариев
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мужик заслужил сам решать.
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Легенда заслужил новый контракт и доказал игрой в этом сезоне.
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Ответ h4ww7xkqkz
Глупо будет отказаться,очень глупо
Да не глупо.

Взрослый мужик, заслужил решать, чего ему хочется больше.
С одной стороны - возможность хоть пару сезонов попылить где-то основным игроком.
С другой - можно закончить пусть и игроком ротации, но все равно капитаном и легендой Реала.

Я думаю, останется, как всегда оставался.
+3
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Модрич бы не думал)
+2
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+2
Глупо будет отказаться,очень глупо
+2
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Надеюсь, что останется. В этом сезоне установил личный рекорд по количеству игр за сезон (45) и в третий раз в карьере провел более 3000 минут на поле. По игре чаще всего был хорош.

В следующем сезоне у Реала аж 7 турниров и предстоит сыграть 60-65 матчей. Учитывая, что состояние и уровень Алаба и Милитао после тяжёлых травм непредсказуемы, минут и игр у Начо будет предостаточно. К тому же, кпитан и пример для молодых игроков в команде.

Предложение из МЛС и Сауди и через годик будет, возраст для ЦЗ пока не критический.
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Значит, Йорро уходит в ПСЖ.
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Ответ Иван Иванов
Мм.. вообще то его поливали на протяжении всего сезона... лажал и привозил, как говорят
Для скамейки, продлить Начо - это идеальный вариант для Мадрида.
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Ответ Nothern Lord
Да не глупо. Взрослый мужик, заслужил решать, чего ему хочется больше. С одной стороны - возможность хоть пару сезонов попылить где-то основным игроком. С другой - можно закончить пусть и игроком ротации, но все равно капитаном и легендой Реала. Я думаю, останется, как всегда оставался.
Да, останется. Нет смысла от добра добра искать. Лучший клуб мира
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Ответ Даник Муша
Значит, Йорро уходит в ПСЖ.
"Значит!"
Ага, факт...
😫
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