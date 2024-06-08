«Реал» предложил Начо новый контракт. Защитник должен дать ответ до 30 июня

«Реал» предложил Начо Фернандесу продлить контракт.

По данным Marca, защитник уже получил предложение от « » продлить контракт еще на один сезон.

На это предложение должен ответить до 30 июня – в этот день истекает срок его действующего соглашения.

Напомним, Начо является воспитанником «Реала» и дебютировал в за первую команду в 2011 году при Жозе Моуринью.