Сафонов в мае подал заявление на бывшую жену о краже 800 тысяч рублей в 2021-м. Девушка утверждает, что Матвей сам перевел ей деньги на ремонт квартиры дочери (Baza)
Матвей Сафонов подал заявление на экс-супругу за кражу 800 тысяч рублей.
Телеграм-канал Baza утверждает, что вратарь «Краснодара» обвинил Анастасию в краже денег со своей карты несколько лет назад.
Семья девушки подозревает, что голкипер «Краснодара» сделал это, чтобы не платить алименты, из-за которых может сорваться его переход в «ПСЖ». 6 июня было принято решение об ограничении на выезд Сафонова из России.
Заявление Сафонов подал в конце мая. Он сообщил полиции, что в 2021 году, когда они с женой Анастасией еще были в браке, она якобы украла с его карты 800 тысяч рублей. Обвиняемая утверждает, что эти деньги спортсмен сам перевел ей на ремонт квартиры, которую они подарили дочке.
После заявления Сафонова к родителям Анастасии пришли сотрудники уголовного розыска, а от самой девушки требовали немедленно приехать в Краснодар, чтобы избежать задержания в Москве.
«Матвей Евгеньевич предпринимает все действия, чтобы решение [суда о выплате алиментов] не исполнять. Мы полагаем, что никакого преступления Анастасия не совершала», – заявил юрист бывшей жены Сафонова Максим Шилов.
Бывшая жена Сафонова заявила, что вратарь «Краснодара» хочет отобрать у нее двухлетнюю дочь и взыскать алименты – 13 тысяч в рублей в месяц
Экс-жена о Сафонове: «Ребенка пытается забрать, машину, требует алименты, теперь еще ходатайствует о возбуждении уголовного дела!»
МЕЛОЧЬ. Уж можно даже внимания не обращать когда речь о жене, пусть и бывшей.
Гниленький Мотя.
а то все спорт,да спорт
а тут вон чего у людей происходит
Насколько ж они убогие в душе.
Это если с "современной" точки зрения смотреть.
А если с точки зрения всех 10 тысяч поколений сапиенсов "сапиенсов", он - мужик - ответственен за каждую свою самку, тем более ту, что понесла.
Банально? Тупо?
Ха. Эти взаимоотношения сильнее даже религий. Потому что они основаны на биологии и только на биологии.
у спидинфо нет шансов против спортса
Ну очень неспешно, учитывая что это алименты и такая сумма.
А дети мол ничего и никогда "не поймут" о своих родичах. Ага
Щедрый, как Портос