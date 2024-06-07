Сафонов в мае подал заявление на бывшую жену о краже 800 тысяч рублей в 2021-м. Девушка утверждает, что Матвей сам перевел ей деньги на ремонт квартиры дочери (Baza)

Теги ПСЖ премьер-лига Россия светская хроника происшествия Краснодар девушки и спорт Матвей Сафонов деньги Футбол

Матвей Сафонов подал заявление на экс-супругу за кражу 800 тысяч рублей.

Телеграм-канал Baza утверждает, что вратарь «Краснодара» обвинил Анастасию в краже денег со своей карты несколько лет назад.

Семья девушки подозревает, что голкипер «Краснодара» сделал это, чтобы не платить алименты, из-за которых может сорваться его переход в «ПСЖ». 6 июня было принято решение об ограничении на выезд Сафонова из России.

Заявление Сафонов подал в конце мая. Он сообщил полиции, что в 2021 году, когда они с женой Анастасией еще были в браке, она якобы украла с его карты 800 тысяч рублей. Обвиняемая утверждает, что эти деньги спортсмен сам перевел ей на ремонт квартиры, которую они подарили дочке.

После заявления Сафонова к родителям Анастасии пришли сотрудники уголовного розыска, а от самой девушки требовали немедленно приехать в Краснодар, чтобы избежать задержания в Москве.

«Матвей Евгеньевич предпринимает все действия, чтобы решение [суда о выплате алиментов] не исполнять. Мы полагаем, что никакого преступления Анастасия не совершала», – заявил юрист бывшей жены Сафонова Максим Шилов.

 Бывшая жена Сафонова заявила, что вратарь «Краснодара» хочет отобрать у нее двухлетнюю дочь и взыскать алименты – 13 тысяч в рублей в месяц

Экс-жена о Сафонове: «Ребенка пытается забрать, машину, требует алименты, теперь еще ходатайствует о возбуждении уголовного дела!»

82 комментария
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Как можно украсть с карты деньги .... Только войти по паролю войти в приложение по пин коду и перевести. Три года ничего не подозревал Матвей , а тут на тебе у него украли. Не хочу в лазить в чужие отношения , но просто отдал бы деньги на ребенка. И начал новую главу, тем более в ПСЖ !
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Наверняка в любви клялись, фоточки красивые в соцсети выставляли.
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Вот всем хорош Матвей. Но эти дрязги из-за ну копеечных для его доходов сумм, с бывшей женой, ну ни как его не красят. Скорее, наоборот. 800 тысяч рублей - это его недельная ЗП в Краснодаре.
МЕЛОЧЬ. Уж можно даже внимания не обращать когда речь о жене, пусть и бывшей.
Гниленький Мотя.
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ооо, наконец-то
а то все спорт,да спорт
а тут вон чего у людей происходит
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Ответ dreamstep
Комментарий скрыт
От первого до последнего слова чушь. Он женился на ней сам, сделал ребенка с ней, сам ушел к другой. Сам не платит алименты. Есть закон, есть решение суда - будь добр заплати
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Ответ Мельников Михаил
Вот всем хорош Матвей. Но эти дрязги из-за ну копеечных для его доходов сумм, с бывшей женой, ну ни как его не красят. Скорее, наоборот. 800 тысяч рублей - это его недельная ЗП в Краснодаре. МЕЛОЧЬ. Уж можно даже внимания не обращать когда речь о жене, пусть и бывшей. Гниленький Мотя.
Да там не скорее не он, а стюардесса, которая очень хорошо всем команде знакома ))
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Ответ dreamstep
Комментарий скрыт
в законе написано 25% - значит так положено, не хочет платить деньги и воспитывать ребёнка - пусть пишет заявление о снятии с себя родительских прав
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Матвей зря это затеял. Лучше бы мирно все уладил. Если останется без Парижа, вот номер будет.
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Пусть пишут в ответку о заведомо ложном доносе о совершении преступления - тогда точно Матвея не выпустят )
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Жену с дочкой бросил, так еще и жадный
Насколько ж они убогие в душе.
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Ответ Balt
Видимо такие "замечательные" отношения что он готов на принцип упрямо идти не взирая на то как это выглядит со стороны, а мнение посторонних в этом вопросе для него по барабану. Хз, что там на самом деле - у каждой стороны своя правда как обычно.
И что? Эти отношения ему кто-то навязал? Он сам решений не принимал?
Это если с "современной" точки зрения смотреть.
А если с точки зрения всех 10 тысяч поколений сапиенсов "сапиенсов", он - мужик - ответственен за каждую свою самку, тем более ту, что понесла.
Банально? Тупо?
Ха. Эти взаимоотношения сильнее даже религий. Потому что они основаны на биологии и только на биологии.
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Ответ Eric_Cartman
Хватит лезть в их не футбольную жизнь. Тут же не спидинфо 🤦‍♂️
> Тут же не спидинфо

у спидинфо нет шансов против спортса
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единственное что может подорвать трансфер, который анонсировал Фабрицио Романо - это российский паспортист
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Ответ dreamstep
Комментарий скрыт
ну пусть сидит дома, такой принципиальный, и чувствует себя правым, но без ПСЖ
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Мне кажется в этом деле замешана некая стюардесса.Не сломала бы она ему карьеру, нашел с кем связываться, с чартерной стюардессой...
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на место мамаевых, на сцену выходит семейство сафоновых. теперь будем в курсе. эти, по видимому, на долго.
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Ответ Латерали Васс и Меле
Наверняка в любви клялись, фоточки красивые в соцсети выставляли.
Дай Бог им всем здоровья , в том числе и психического , включая и дочь !
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сейчас в ПСЖ Моте ещё расскажут как правильно задекларировать доход чтобы не платить огромные алименты и официальная ЗП была 50 тысяч рублей)
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Ответ Латерали Васс и Меле
Наверняка в любви клялись, фоточки красивые в соцсети выставляли.
Ну так в начале конечно. А потом лодка любви об быт и прочие камни. Ничего не обычного. У людей так часто.
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Гниловатый тип, с бывшей женой мутил со школы, много лет, когда еще никем был, как стал кем, бросил и жену и 2 месячную дочку, да еще и на элементы забил,надеюсь снимут больше 60 млн
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Не нужен ты Мотя в Париже, как в бане пассатижи
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У Матвея имя в картотеке у МВД - это Baza
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Мда, дерьмовый поступок, судя по всему, мелочного человечешки.
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Это все,что нужно знать о голкипере национальной сборной...
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206679/24/77057-ИП от 09.02.2024, то есть давно исполнительное производство висит и только сейчас постановление об ограничении вынес судебный пристав-исполнитель.
Ну очень неспешно, учитывая что это алименты и такая сумма.
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Как же всё это отвратительно.. и касается ни только миллионеров((((
А дети мол ничего и никогда "не поймут" о своих родичах. Ага
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А Сафонов умный или мелочный?
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Настоящий мушкетёр

Щедрый, как Портос
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Ну вот надо ему эти все разборки низкие? В ПСЖ столько за обед тратят. Перспективы возможных препонов должны быть приоритетнее нежели. Всё равно платить придётся и чем дальше это всё вязнет, тем больше сумма. Это вся ситуация только Сафонову дальше будет вредить и наростать как снежный ком.
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Ну он и мелочный - по началу радовался, что кто-то еще из российских игроков прорвется в топ чемпионат. Но теперь прямо желаю, чтобы трансфер сорвался. Ну и даже без учета вопроса неуплаченных алиментов, обвинять в краже - это же уголовка и это твоя бывшая супруга😳 Нет слов….
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