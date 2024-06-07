Сафонов в мае подал заявление на бывшую жену о краже 800 тысяч рублей в 2021-м. Девушка утверждает, что Матвей сам перевел ей деньги на ремонт квартиры дочери (Baza)

Матвей Сафонов подал заявление на экс-супругу за кражу 800 тысяч рублей.

Телеграм-канал Baza утверждает, что вратарь «Краснодара» обвинил Анастасию в краже денег со своей карты несколько лет назад.

Семья девушки подозревает, что голкипер «Краснодара» сделал это, чтобы не платить алименты, из-за которых может сорваться его переход в «ПСЖ». 6 июня было принято решение об ограничении на выезд Сафонова из России.



Заявление Сафонов подал в конце мая. Он сообщил полиции, что в 2021 году, когда они с женой Анастасией еще были в браке, она якобы украла с его карты 800 тысяч рублей. Обвиняемая утверждает, что эти деньги спортсмен сам перевел ей на ремонт квартиры, которую они подарили дочке.



После заявления Сафонова к родителям Анастасии пришли сотрудники уголовного розыска, а от самой девушки требовали немедленно приехать в Краснодар, чтобы избежать задержания в Москве.

«Матвей Евгеньевич предпринимает все действия, чтобы решение [суда о выплате алиментов] не исполнять. Мы полагаем, что никакого преступления Анастасия не совершала», – заявил юрист бывшей жены Сафонова Максим Шилов.

Бывшая жена Сафонова заявила, что вратарь «Краснодара» хочет отобрать у нее двухлетнюю дочь и взыскать алименты – 13 тысяч в рублей в месяц

Экс-жена о Сафонове: «Ребенка пытается забрать, машину, требует алименты, теперь еще ходатайствует о возбуждении уголовного дела!»