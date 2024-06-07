Карпин о 4:0 с Беларусью: «Абсолютно все понравилось. У меня не то что нет претензий, а хотел бы выразить благодарность ребятам»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Беларуси по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Александр Максименко Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Валерий Карпин остался доволен разгромом сборной Беларуси (4:0).

– Что вам понравилось в игре?

– Сегодня абсолютно все понравилось. Прежде всего могу оценить настрой и настроение. Были опасения перед игрой о том, как ребята на игру соберутся.

У меня не то что нет претензий, а хотел бы выразить благодарность им. С точки зрения настроя, игры и выполнения плана на игру очень многое получалось.

– Выход Максименко в перерыве вместо Сафонова был запланированным?

– Да, – сказал главный тренер сборной России.

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Карпин и не ворчит,вот что свежий братский воздух делает.
+32
-2
+30
Надеемся на победу на Евро.
+35
-10
+25
Ну щас скажут с Белоруссией с братьями не то , с Сербией не то … но по факту два последних матча в огне
+23
-10
+13
Ответ Alexandr Sokolov
сначала хоккей, теперь футбол, встаем с колен?)))
А мы стояли на коленях?
+15
-8
+7
Ответ Vadim Slutsky
Надеемся на победу на Евро.
Какой Евро? Пусть победитель этого Евро осмелиться сыграть с нами, за право сильнейшей сборной в Европе)
+10
-3
+7
В перерыве Карпин узнал, что у Сафонова алименты и он под колпаком...
+6
0
+6
Ответ Al Al
Играли хорошо. Но вопрос - почему в составе ребята, у которых за плечами всего 15-20 игр на уровне РПЛ и то в составе Ростова? Неужели Вахания сильнейший на своей позиции?
На позиции защитников сейчас в принципе нет сильнейших. Перебирать приходится.
+1
0
+1
Сборная Беларуси представляет собой печальное зрелище

Не знаю, есть ли более слабая сборная из бывшего СССР
+3
-3
0
Бульба была полумертвая.
0
0
0
Ответ Ковид 07.10.52
Нет, мы на них летаем.
Комментарий удален модератором
Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий удален модератором
За что вы так Карпина?
0
0
0
Ответ Wiley Fox
Сборная Беларуси представляет собой печальное зрелище Не знаю, есть ли более слабая сборная из бывшего СССР
Туркменская.
0
0
0
Ответ Wiley Fox
Сборная Беларуси представляет собой печальное зрелище Не знаю, есть ли более слабая сборная из бывшего СССР
Не все лучшие игроки Беларуси играли...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий