Карпин о 4:0 с Беларусью: «Абсолютно все понравилось. У меня не то что нет претензий, а хотел бы выразить благодарность ребятам»
Валерий Карпин остался доволен разгромом сборной Беларуси (4:0).
– Что вам понравилось в игре?
– Сегодня абсолютно все понравилось. Прежде всего могу оценить настрой и настроение. Были опасения перед игрой о том, как ребята на игру соберутся.
У меня не то что нет претензий, а хотел бы выразить благодарность им. С точки зрения настроя, игры и выполнения плана на игру очень многое получалось.
– Выход Максименко в перерыве вместо Сафонова был запланированным?
– Да, – сказал главный тренер сборной России.
Не знаю, есть ли более слабая сборная из бывшего СССР