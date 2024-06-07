Карпин о 4:0 с Беларусью: «Абсолютно все понравилось. У меня не то что нет претензий, а хотел бы выразить благодарность ребятам»

Валерий Карпин остался доволен разгромом сборной Беларуси (4:0).

– Что вам понравилось в игре?

– Сегодня абсолютно все понравилось. Прежде всего могу оценить настрой и настроение. Были опасения перед игрой о том, как ребята на игру соберутся.

У меня не то что нет претензий, а хотел бы выразить благодарность им. С точки зрения настроя, игры и выполнения плана на игру очень многое получалось.

– Выход Максименко в перерыве вместо был запланированным?

– Да, – сказал главный тренер сборной России.