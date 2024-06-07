Депутат Милонов о долгах Сафонова: «Негодяйство полнейшее. Пусть во Франции видят, что у нас те, кто не платит своим детям, остаются на привязи»

Виталий Милонов считает, что Матвея Сафонова справедливо не выпускают из России.

«Долг образован в результате неуплаты алиментов, назначенных судом. Закон есть закон, алименты назначают не с потолка.

Это его ребенок. Как он может не платить деньги ребенку? Значит, он так себе человек и абсолютно правильно его не выпускают.

Пусть во Франции видят, что у нас те, кто не платит своим детям, остаются на привязи, никуда мы их не пускаем. Потому что это негодяйство полнейшее», – сказал депутат .

Сафонову запретили выезд из России – должен 60 млн. Чтобы уехать в «ПСЖ», придется заплатить