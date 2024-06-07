Депутат Милонов о долгах Сафонова: «Негодяйство полнейшее. Пусть во Франции видят, что у нас те, кто не платит своим детям, остаются на привязи»
Виталий Милонов считает, что Матвея Сафонова справедливо не выпускают из России.
«Долг образован в результате неуплаты алиментов, назначенных судом. Закон есть закон, алименты назначают не с потолка.
Это его ребенок. Как он может не платить деньги ребенку? Значит, он так себе человек и абсолютно правильно его не выпускают.
Пусть во Франции видят, что у нас те, кто не платит своим детям, остаются на привязи, никуда мы их не пускаем. Потому что это негодяйство полнейшее», – сказал депутат Государственной думы Милонов.
Сафонову запретили выезд из России – должен 60 млн. Чтобы уехать в «ПСЖ», придется заплатить
Ни разу не барское отношение к холопам
Чисто баба вытянула счастливый билетик
Так что не надо тут. Да, много случаев когда женщины вытягивают бабки их хороших мужиков прикрываясь детьми, но явно это не тот случай. А сколько там миллионов - в законе указан процент от дохода - какие претензии что это 60 миллионов?
золотое время для жёлтой прессы.
это уже косяк законодательства, за которое, теоретически, частично отвечает депутат. в России бывшая жена может доить бывшего мужа через ребёнка и её расходы никак не регламентируются. это хорошо, что большинство населения не читало семейный кодекс. иначе ни один разумный мужчина не стал бы жениться, тем более, детей заводить.
а что там с его изменами - решит суд.
Довести до такого -может, только мягко говоря глупый человек!
А после истории с заявлением о краже денег с карточки к Сафонову кроме неприязни нет ничего.