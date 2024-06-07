Депутат Милонов о долгах Сафонова: «Негодяйство полнейшее. Пусть во Франции видят, что у нас те, кто не платит своим детям, остаются на привязи»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Государственная дума Краснодар Виталий Милонов Политика Матвей Сафонов Футбол

Виталий Милонов считает, что Матвея Сафонова справедливо не выпускают из России.

«Долг образован в результате неуплаты алиментов, назначенных судом. Закон есть закон, алименты назначают не с потолка.

Это его ребенок. Как он может не платить деньги ребенку? Значит, он так себе человек и абсолютно правильно его не выпускают.

Пусть во Франции видят, что у нас те, кто не платит своим детям, остаются на привязи, никуда мы их не пускаем. Потому что это негодяйство полнейшее», – сказал депутат Государственной думы Милонов.

Сафонову запретили выезд из России – должен 60 млн. Чтобы уехать в «ПСЖ», придется заплатить

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95 комментариев
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> на привязи
Ни разу не барское отношение к холопам
+104
-8
+96
Ответ Can
60 лямов на ребенка)))))))))))))))))) Чисто баба вытянула счастливый билетик
не, она его еще со школьных времен пасла. Так что законная добыча, хороший охотник )
+77
-6
+71
60 лямов на ребенка))))))))))))))))))
Чисто баба вытянула счастливый билетик
+77
-19
+58
А разве из зп не автоматически должны удерживать? Или он в Краснодаре на МРОТе?
+45
-1
+44
Ответ Евгений Овчаренко
> на привязи Ни разу не барское отношение к холопам
Главное чтобы во Франции увидели! Эта страна веками существует (в разных интерпретациях) для того чтобы ТАМ увидели!
+39
-3
+36
Ответ Can
60 лямов на ребенка)))))))))))))))))) Чисто баба вытянула счастливый билетик
"Баба" с ним была еще до того, как он "выстрелил". А он бросил жену - то ли беременную, то ли сразу после родов (не помню точно) уйдя к какой-то фифе, которая реально "вытянула" - и билетик, и из семьи, при этом Сафонов еще и подарки назад требует и алименты с жены, за опеку борется, насколько я понимаю, хотя, очевидно понимает, что сам в разъездах, а новая его дама не будет носиться с малолетним ребенком

Так что не надо тут. Да, много случаев когда женщины вытягивают бабки их хороших мужиков прикрываясь детьми, но явно это не тот случай. А сколько там миллионов - в законе указан процент от дохода - какие претензии что это 60 миллионов?
+30
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+27
А во Франции как-то иначе поступают с алиментщиками ?
+10
0
+10
ну всё, всех собак спустили)
золотое время для жёлтой прессы.
+10
0
+10
Прочитал голосом Швондера
+10
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+6
Ответ kazus
Только не понял, зачем ребёнку столько денег
У него мама на содержании
+5
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+4
Сафонов ступил, что подставился с выездом. но не андо путать мягкое с тёплым. на ребёнка ему не плевать, он пытается его отсудить у матери. платить 60 лямов он не хочет именно ей.
это уже косяк законодательства, за которое, теоретически, частично отвечает депутат. в России бывшая жена может доить бывшего мужа через ребёнка и её расходы никак не регламентируются. это хорошо, что большинство населения не читало семейный кодекс. иначе ни один разумный мужчина не стал бы жениться, тем более, детей заводить.
а что там с его изменами - решит суд.
+14
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Ответ Валентин и ыч
не, она его еще со школьных времен пасла. Так что законная добыча, хороший охотник )
Вы сейчас чушь написали и радуетесь. Они вместе были задолго до того, как из Матвея получилось что-то путное на футбольном поле.
+4
0
+4
Ответ Сергей Шестаков
А разве из зп не автоматически должны удерживать? Или он в Краснодаре на МРОТе?
Суд закончился в этом году. Пока решение в силу не вступило - ничего взыскать нельзя
+5
-2
+3
Ответ Сергей Шестаков
А разве из зп не автоматически должны удерживать? Или он в Краснодаре на МРОТе?
Просудили алименты с 2022 года, з/п это текущие
+4
-1
+3
Милонову главное - французам угодить, чтоб на Лазурный берег пускали.
+3
-1
+2
Как будто в Европе и Франции в частности должникам будут давать свободное право на выезд. Ну смешные.
+6
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+2
Интересное противоречие, если уж он так себе человек - зачем его тут держать?
+2
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+2
Сафонов позорник скупердяй!
Довести до такого -может, только мягко говоря глупый человек!
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Если политики подключатся, то Сафонову ничего не поможет. Безрукова вообще за ерунду показательно наказали и тут тоже может серьезно достаться
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Ответ Black Phoenix
Как будто в Европе и Франции в частности должникам будут давать свободное право на выезд. Ну смешные.
Должников по алиментам во Франции не выпускают из Франции! Хотя подождите ка...
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Ответ CHELSEA_2008
Это просто позор. Как человек может быть должен 60 млн? Покажите мне работника завода который тоже должен 60 млн своим детям? Какая разница сколько ты зарабатываешь, ты должен платить только средние алименты по региону. Всё что больше это грабеж. Ребенку столько не нужно. И возникает вопрос, отец даёт 50%, тогда мать тоже должна давать 50%, как государство это проверяет и считает? 🤔
Что самое смешное, если человек официально отработал 8 лет, то больничный оплачивается в 100%, но есть нюанс. Если ты зарабатываешь хотя бы 4 тыс. рублей в день, то больничный будет меньше, потому что есть максималка в 3 с чем-то тыс. рублей. С какого такие ограничения? А если человек зарабатывает лям в месяц, ему теперь заболеть нельзя? А с алиментами такого нет, потому что платишь ты, а не, как с больничным, стаховой фонд.)
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Во-первых, это довольно относительное везение - в самый сложный для женщины момент, во время рождения ребенка, остаться без мужа и отца ребенка. Во-вторых, причем тут вклад вообще? Я отвечал на глупость о том, что она кого-то там «пасла». В тот период, когда они стали парой, Матвей почти ничего не зарабатывал, и о суперденьгах речи не шло. А на остальное есть закон об алиментах, который надо исполнять.
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Милонов - классический Самюэль Л.Джексон из «Джанго».
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Ответ Can
60 лямов на ребенка)))))))))))))))))) Чисто баба вытянула счастливый билетик
Хорошо, что от таких не рожают
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Милонов как всегда несет дичь, но 60 млн алиментов это по-моему рекорд среди наших футболистов
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Ответ Den Mir3o
Милонов - классический Самюэль Л.Джексон из «Джанго».
Скорее распорядитель деньгами главной героини фильма Девушка с татуировкой дракона, которого она наказала.
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Ответ StarkO
Милонову главное - французам угодить, чтоб на Лазурный берег пускали.
Он туда с помощником ездит в отпуск. Без жён.
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Можно как угодно относиться к Милонову, но по факту он прав.

А после истории с заявлением о краже денег с карточки к Сафонову кроме неприязни нет ничего.
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Сафонов долбоклюй конечно. Но стремление Милонова кинуть какашку в сторону запада - это что-то. Ни в одной цивилизованной стране должников не гладят по головке.
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Ответ CHELSEA_2008
Это просто позор. Как человек может быть должен 60 млн? Покажите мне работника завода который тоже должен 60 млн своим детям? Какая разница сколько ты зарабатываешь, ты должен платить только средние алименты по региону. Всё что больше это грабеж. Ребенку столько не нужно. И возникает вопрос, отец даёт 50%, тогда мать тоже должна давать 50%, как государство это проверяет и считает? 🤔
Какой позор? Ты о чём? Алименты – не более 25% от зарплаты. То есть за тот же период сам Сафонов, даже если бы оплатил алименты, себе оставил как минимум 180 млн рублей. Какие там у кого мотивы, кто что хочет – вопрос последний. Или человек, который столько получает, должен платить тысяч 50 в месяц? Ты серьёзно? Может ещё в законе прописать "Для всех алименты – четверть от зарплаты, но футболистам и богатым можно поменьше"? Твоё усреднение алиментов приведёт просто к тому, что люди с низким достатком будут должны больше, а с высоким – меньше. Круто?
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