Юрист экс-жены Сафонова: «Матвей пытается через суд забрать ребенка. Мы этого не допустим»

Юрист экс-жены Матвея Сафонова сообщил, что тот хочет через суд забрать ребенка.

Ранее юрист Максим Шилов, представляющий интересы экс-жены футболиста, подтвердил, что Сафонову запрещен выезд из РФ из‑за долгов по алиментам перед бывшей женой.

«Он пытается через суд забрать ребенка. На каком основании еще не достигшего трех лет ребенка отдадут профессиональному спортсмену за границу – нам неизвестно. Однако более года Матвей Евгеньевич в суде настаивает на том, чтобы ребенка забрать. Мы этого не допустим», – сказал Шилов.