Юрист экс-жены Сафонова: «Матвей пытается через суд забрать ребенка. Мы этого не допустим»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция происшествия Краснодар Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Юрист экс-жены Матвея Сафонова сообщил, что тот хочет через суд забрать ребенка.

Ранее юрист Максим Шилов, представляющий интересы экс-жены футболиста, подтвердил, что Сафонову запрещен выезд из РФ из‑за долгов по алиментам перед бывшей женой. 

«Он пытается через суд забрать ребенка. На каком основании еще не достигшего трех лет ребенка отдадут профессиональному спортсмену за границу – нам неизвестно. Однако более года Матвей Евгеньевич в суде настаивает на том, чтобы ребенка забрать. Мы этого не допустим», – сказал Шилов.

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9 комментариев
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Ребенка бросил , когда ей было два месяца, какие тут вообще разговоры. Атэц дешевый
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Без ребенка доить Матвея не получится, поэтому это лотерейный билет с джекпотом. Естественно не отдадут
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Ответ bomzerub
И как, интересно этот жадный господин собирается воспитывать своего ребёнка? В перерывах между таймами? Это делается всего лишь для того, чтобы не платить алименты.
А как любые другие работающие люди воспитывают детей? В перерывах между сменами
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Интересная история у них. Он оказывается ушел, когда ребенку было 3 месяца. Сейчас же девочке 3 года и он вспомнил про отцовский долг.
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Ну ничего, жена Матвея теперь будет очень обеспеченная женщина за счет алиментов. Может больше не работать вообще.
+4
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+2
И как, интересно этот жадный господин собирается воспитывать своего ребёнка? В перерывах между таймами? Это делается всего лишь для того, чтобы не платить алименты.
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Ну теперь не отдадут скорее всего, раз за границу уезжает. Да и вообще наши суды обычно на стороне матери, если она не алкоголичка какая-нибудь и не состоит на учёте в ПНД. Анастасия вроде не такая.
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Ответ Иван Гульмеш
Ну ничего, жена Матвея теперь будет очень обеспеченная женщина за счет алиментов. Может больше не работать вообще.
Вроде и до Сафонова она не бедствовала...
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Совпадение уехать играть во Францию и мудреным способом доставить ребенка в Париж,где законы Франции на стороне отца.
Нужно охранять девочку. Эстонская граница непредсказуема
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