Месси об участии в ЧМ-2026: «Зависит от моего самочувствия и формы, буду ли я на высоте. Нужно учитывать возраст»

Лионель Месси ответил на вопрос об участии в ЧМ-2026.

Чемпионат мира пройдет с 11 по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. 24 июня 2026 года Месси исполнится 39 лет.

– Знаю, что у тебя нет ответа про чемпионат мира... Сначала Кубок Америки, не так ли? Но от чего зависит, сыграет ли Месси на чемпионате? Потому что мы, аргентинцы, очень хотим, чтобы ты сыграл и там, и там. От чего это зависит, у тебя есть ответ на этот вопрос?

– Да, я так и сказал. Это зависит от того, как я буду себя чувствовать, в какой я буду физической форме. Стоит относиться к себе реалистично и знать, на высоте ли я, чтобы иметь возможность соревноваться и помогать моим товарищам по команде.

До этого еще много времени. «Много» в кавычках, потому что оно быстро проходит, но время есть, и я не знаю, каким я буду на тот момент. Кроме того, возраст – это реальность, которую надо учитывать, хоть это и число. Матчи, которые у меня впереди, не те, что в Европе, где я играл каждые три дня как во Франции, так и в Испании.

Но это зависит от моего самочувствия и самоощущения рядом с товарищами по команде, понимания, остаюсь ли я на высоте или нет, – ответил 36-летний аргентинец, выступающий за «Интер Майами».