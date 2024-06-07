Месси об участии в ЧМ-2026: «Зависит от моего самочувствия и формы, буду ли я на высоте. Нужно учитывать возраст»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки ЧМ-2026 Интер Майами Футбол

Лионель Месси ответил на вопрос об участии в ЧМ-2026.

Чемпионат мира пройдет с 11 по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. 24 июня 2026 года Месси исполнится 39 лет.

– Знаю, что у тебя нет ответа про чемпионат мира... Сначала Кубок Америки, не так ли? Но от чего зависит, сыграет ли Месси на чемпионате? Потому что мы, аргентинцы, очень хотим, чтобы ты сыграл и там, и там. От чего это зависит, у тебя есть ответ на этот вопрос?

 – Да, я так и сказал. Это зависит от того, как я буду себя чувствовать, в какой я буду физической форме. Стоит относиться к себе реалистично и знать, на высоте ли я, чтобы иметь возможность соревноваться и помогать моим товарищам по команде.

До этого еще много времени. «Много» в кавычках, потому что оно быстро проходит, но время есть, и я не знаю, каким я буду на тот момент. Кроме того, возраст – это реальность, которую надо учитывать, хоть это и число. Матчи, которые у меня впереди, не те, что в Европе, где я играл каждые три дня как во Франции, так и в Испании.

Но это зависит от моего самочувствия и самоощущения рядом с товарищами по команде, понимания, остаюсь ли я на высоте или нет, – ответил 36-летний аргентинец, выступающий за «Интер Майами».

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28 комментариев
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Еще раз для особо одаренных типа декстера и прочих:))

Месси в финалах 50 голевых действий

роналду 24 голевых действия

Превосходство больше чем в 2 раза:))

Т.е. если сравнить с тем же забегом на 100 метров, разница будет как между Болтом и 7ми летнимм детьми с соревнований в самарской области:))
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+9
Мир захочет ещё раз посмотреть на игру Месси. пусть даже выйдет во втором тайме
+14
-7
+7
мечта сбылась , ЧМ уже есть ! можно отдыхать ))
+13
-8
+5
Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
Один до сих пор бьёт пенальти в 39 лет. Но вот в эпоху ВАР с трофеями совсем не складывается.
+7
-2
+5
Ответ Отец Абду
Было бы здорово, если он станет 2х кратным Чемпионом мира и 2х кратным Чемпионом Кубка Америки
Это фантастика, теперь аргам ждать еще 40лет, пока родится очередной уникум, в идеале с фамилией на М.
+4
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+2
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Благодарю, товарищ!
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Было бы здорово, если он станет 2х кратным Чемпионом мира и 2х кратным Чемпионом Кубка Америки
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блин вот хоть бы раз клубничная грядка в песках так ответила... но нет, будет насиловать команду свою до конца. бедная Португалия...
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Ответ Domian
Это шедеврально😂👌 Я сохранил. А теперь представь боль и все страдания ромки, когда Аргентина стала Чемпионом Мира?)
У меня их больше, просто лень было все заливать:))
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Ответ rigobersong
Еще раз для особо одаренных типа декстера и прочих:)) Месси в финалах 50 голевых действий роналду 24 голевых действия Превосходство больше чем в 2 раза:)) Т.е. если сравнить с тем же забегом на 100 метров, разница будет как между Болтом и 7ми летнимм детьми с соревнований в самарской области:))
Надо проверить сайт и модераторов на экстремизм, ящитаю. Трут безбожно осуждение последователей лгбт.
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Это шедеврально😂👌
Я сохранил.
А теперь представь боль и все страдания ромки, когда Аргентина стала Чемпионом Мира?)
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Ответ Men77
В принципе как не основной игрок точно сможет поехать, а может и основным, в зависимости от состояния. Другое дело, что повторить успех будет почти невозможно, все таки состав у них не французский.
Состав и в 2022 году был далёк до французского, но выиграли.
У аргентинецев подрастает хорошее поколение.
Ромеро и Мартинес в обороне, Энцо, Паласиос, Макалистер, Де Поль в полузащите, Гарначо, Лаутаро, Альварес, большая надежда на Эччевери, которого подписал МанСити.
Буоннаноте прогрессирует в Брайтоне, Соуле лидер Фрозиноне и уже попал на радар многих топ команд.
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Ответ TAGAY
баскет мне не интересен но что там было с Джорданом? он что в баскете ногой в корзину отправлял? почему Лео башкой должен забить? у Лео рост 170см, а защитники обычно 185+ бывают, как их перепрыгнуть? ты знаешь игрока ниже или ростом Лео и забивший головой больше чем Лео?
Так ваш же пешевед утверждал, что они похожи - что опять не так❓я написал, что они похожи также как Шварцнеггер и деВито, но ваши заминусовали☝️🤣 как вариант, Месси может опять начать жрать гормоны роста в надежде достичь роста Джордана, но сомневаюсь, что это хороший план☝️🤣
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Ответ Геннадий Тимченко
Тут один пешевед сказал (новость на данном ресурсе), что он (Месси) очень похож на Майкла Джордана - если к ЧМ Месси будет действительно похож на Джордана (в таком же возрасте), то пусть играет - забьёт минимум 5 мячей головой☝️👏👏👏 Air Jordan, Его Воздушество (His Airness)👍
баскет мне не интересен но что там было с Джорданом? он что в баскете ногой в корзину отправлял? почему Лео башкой должен забить? у Лео рост 170см, а защитники обычно 185+ бывают, как их перепрыгнуть? ты знаешь игрока ниже или ростом Лео и забивший головой больше чем Лео?
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Ответ Пнин
Месси уже чемпион мира. А вот Роналду, хотя ему уже будет 51, захочет обязательно там участвовать, пусть по уровню уже сейчас не проходит в состав Португалии.
Срочно звони Роберту Мартинесу Монтолиу - твоё квалифицированное мнение по данному вопросу ещё может повлиять на состав сборной Португалии на ЕВРО☝️🤣🤣🤣
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Ответ Пнин
Месси уже чемпион мира. А вот Роналду, хотя ему уже будет 51, захочет обязательно там участвовать, пусть по уровню уже сейчас не проходит в состав Португалии.
А кто проходит? У Португалии нету нападающих. Каждый раз фуфло какое-то с ними в итоге.
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Ответ Visca el Rychag
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ rigobersong
Еще раз для особо одаренных типа декстера и прочих:)) Месси в финалах 50 голевых действий роналду 24 голевых действия Превосходство больше чем в 2 раза:)) Т.е. если сравнить с тем же забегом на 100 метров, разница будет как между Болтом и 7ми летнимм детьми с соревнований в самарской области:))
Комментарий удален модератором
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Забыл экстремистский флаг приделать к кринжу
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Месси говорит посмотрю на своё состояние, Роналду говорит буду играть , и кто тут адекватен посудите сами
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"Если смогу пробить более 5 пенок за турнир, буду участвовать". Шансы на успех обеспечены при таких раскладах, вопрос о ЗМ также будет закрыт.
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В принципе как не основной игрок точно сможет поехать, а может и основным, в зависимости от состояния. Другое дело, что повторить успех будет почти невозможно, все таки состав у них не французский.
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Комментарий удален модератором
И только португальский неадекват будет чужое место в сборной занимать, хотя еще в 2016м было понятно, что без него команда сильнее:)))
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