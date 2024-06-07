Месси об участии в ЧМ-2026: «Зависит от моего самочувствия и формы, буду ли я на высоте. Нужно учитывать возраст»
Лионель Месси ответил на вопрос об участии в ЧМ-2026.
Чемпионат мира пройдет с 11 по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. 24 июня 2026 года Месси исполнится 39 лет.
– Знаю, что у тебя нет ответа про чемпионат мира... Сначала Кубок Америки, не так ли? Но от чего зависит, сыграет ли Месси на чемпионате? Потому что мы, аргентинцы, очень хотим, чтобы ты сыграл и там, и там. От чего это зависит, у тебя есть ответ на этот вопрос?
– Да, я так и сказал. Это зависит от того, как я буду себя чувствовать, в какой я буду физической форме. Стоит относиться к себе реалистично и знать, на высоте ли я, чтобы иметь возможность соревноваться и помогать моим товарищам по команде.
До этого еще много времени. «Много» в кавычках, потому что оно быстро проходит, но время есть, и я не знаю, каким я буду на тот момент. Кроме того, возраст – это реальность, которую надо учитывать, хоть это и число. Матчи, которые у меня впереди, не те, что в Европе, где я играл каждые три дня как во Франции, так и в Испании.
Но это зависит от моего самочувствия и самоощущения рядом с товарищами по команде, понимания, остаюсь ли я на высоте или нет, – ответил 36-летний аргентинец, выступающий за «Интер Майами».
Месси в финалах 50 голевых действий
роналду 24 голевых действия
Превосходство больше чем в 2 раза:))
Т.е. если сравнить с тем же забегом на 100 метров, разница будет как между Болтом и 7ми летнимм детьми с соревнований в самарской области:))
Я сохранил.
А теперь представь боль и все страдания ромки, когда Аргентина стала Чемпионом Мира?)
У аргентинецев подрастает хорошее поколение.
Ромеро и Мартинес в обороне, Энцо, Паласиос, Макалистер, Де Поль в полузащите, Гарначо, Лаутаро, Альварес, большая надежда на Эччевери, которого подписал МанСити.
Буоннаноте прогрессирует в Брайтоне, Соуле лидер Фрозиноне и уже попал на радар многих топ команд.