Скалони о Месси на ЧМ-2026: «Я бы не удивился. Сомнений в физической готовности нет, только в психологической»

Теги МЛС Лионель Месси Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 Интер Майами Футбол

Лионель Скалони не исключает, что Лионель Месси может сыграть на ЧМ-2026.

– Ходят слухи, что Месси может сыграть на своем шестом чемпионате мира – в 2026 году в Канаде, США и Мексике. Это был бы рекорд всех времен, как вы думаете, это осуществимо?

– Есть игроки, которые играли в этом возрасте, и в его случае я бы не удивился такому.

Думаю, это возможно. У меня нет сомнений в физической готовности, только в психологической, и все зависит от того, как он себя будет чувствовать, – сказал главный тренер сборной Аргентины.

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20 комментариев
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Многое будет зависеть от предстоящего Кубка Америки. Если выиграют турнир, Величайший вполне может захотеть остаться в сборной до ЧМ)
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Так он хотя бы ходит пешком, Криштик после 30 вообще перестал ходить и все время стоял возле вратарской))
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И это в 39. Еще и днюху там справит.
+5
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Чемпион Мира и дважды MVP этого турнира - Лео Месси🇦🇷, может быть ещё и сыграет на ЧМ-26.
+7
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Ответ Dexter Morgan
Он честный спортсмен.
ЛЧ с голами с двухметровых офсайдов и продление голосования на ЗМ: 🗿🗿🗿
+5
-2
+3
Месси это как некромант, всегда собирает вокруг себя нечисть 😂😂 на спортсе они самые первые бегут в комменты
+9
-7
+2
Комментарий удален пользователем
Ответ Dexter Morgan
Заранее уже купили ЧМ?
Почему же наш Криштик не может купить ЧМ? Вроде его персофаны говорят, что он самый богатый футболист))
+5
-5
0
Ответ Любезный Коссутий
а охранник Лео будет участвовать на ЧМ, или в его контракте только МЛС прописано?
Он его охраняет только в клубе, в сборной есть Де Пауль)
+3
-3
0
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