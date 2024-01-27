Скалони о Месси на ЧМ-2026: «Я бы не удивился. Сомнений в физической готовности нет, только в психологической»
Лионель Скалони не исключает, что Лионель Месси может сыграть на ЧМ-2026.
– Ходят слухи, что Месси может сыграть на своем шестом чемпионате мира – в 2026 году в Канаде, США и Мексике. Это был бы рекорд всех времен, как вы думаете, это осуществимо?
– Есть игроки, которые играли в этом возрасте, и в его случае я бы не удивился такому.
Думаю, это возможно. У меня нет сомнений в физической готовности, только в психологической, и все зависит от того, как он себя будет чувствовать, – сказал главный тренер сборной Аргентины.