Скалони о Месси на ЧМ-2026: «Я бы не удивился. Сомнений в физической готовности нет, только в психологической»

Лионель Скалони не исключает, что Лионель Месси может сыграть на ЧМ-2026.

– Ходят слухи, что может сыграть на своем шестом чемпионате мира – в 2026 году в Канаде, США и Мексике. Это был бы рекорд всех времен, как вы думаете, это осуществимо?

– Есть игроки, которые играли в этом возрасте, и в его случае я бы не удивился такому.

Думаю, это возможно. У меня нет сомнений в физической готовности, только в психологической, и все зависит от того, как он себя будет чувствовать, – сказал главный тренер сборной .