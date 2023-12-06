Инфантино ждет Месси на ЧМ-2026: «И в 2030-м, и в 2034-м. По его желанию»
Президент ФИФА хочет, чтобы Лионель Месси продолжил играть на чемпионатах мира.
– Ожидаете ли вы, что Месси сыграет на ЧМ-2026?
– И на следующем чемпионате, и в 2030-м, и в 2034-м. По его желанию, – сказал Джанни Инфантино.
На данный момент капитану сборной Аргентины 37 лет. Ранее нападающий не стал исключать участие на ЧМ-2026.
Подробно со статистикой футболиста «Интера» из Майами можно ознакомиться здесь.
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– И в 2030-м, и в 2034-м. По его желанию, – сказал Джанни Инфантино.
Кришти в лиге верблюдов 15 голов✅
Кришти в азиатской лиге чемпионов 3 гола✅
Месси в лиге верблюдов 0 голов❌
Месси в азиатской лиге чемпионов 0 голов❌
Кринж с Лихтенштейном и Люксембургом.
Но адепты кринжа говорят о количестве голов.
Совсем нет разницы в соперниках, да?)
Ответ пушке зотова, а то он убежал в чс.
дальше - по желанию, т.к. сам не факт, что будет избран снова.
Розовая цапля, как называют игроков Интер Майами - уже смешно) Так что здоровья и спортивного долголетия этому парню, пусть еще долго веселит нас и дальше)
а вот будет ли там сам Инфантино... большой вопрос
вот именно...
лучшего бомбардира сборных
лучшего бомбардира ЛЧ?