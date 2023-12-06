Инфантино ждет Месси на ЧМ-2026: «И в 2030-м, и в 2034-м. По его желанию»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ФИФА Джанни Инфантино ЧМ-2030 ЧМ-2026 Интер Майами Футбол

Президент ФИФА хочет, чтобы Лионель Месси продолжил играть на чемпионатах мира.

– Ожидаете ли вы, что Месси сыграет на ЧМ-2026?

– И на следующем чемпионате, и в 2030-м, и в 2034-м. По его желанию, – сказал Джанни Инфантино.

На данный момент капитану сборной Аргентины 37 лет. Ранее нападающий не стал исключать участие на ЧМ-2026.

Подробно со статистикой футболиста «Интера» из Майами можно ознакомиться здесь.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

59 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
– Ожидаете ли вы, что Месси получит ЗМ-2026 ?
– И в 2030-м, и в 2034-м. По его желанию, – сказал Джанни Инфантино.
+46
-5
+41
Ответ rigobersong
Лица к осмотру:) 8 ЗМ✅ 6 раз МВП турнира сборных✅ 4 раза МВП финала сборных✅ МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅ 2 раза лучший игрок ЧМ✅ Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅ Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅ Лучший ассистент в истории✅ Самый титулованный игрок в истории✅ Самый результативный игрок в истории футбола 821 гол + 361 голевая 1182 голевых действия✅ 6 Золотых бутс✅ Самый результативный игрок Эль-Классико✅ Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅ Самый результативный игрок против клубов АПЛ (который не играл в АПЛ, входит в топ-10 бомбардиров против топ-6 клубов АПЛ, да-да не удивляйтесь)✅ 2 требла✅ Лучший в истории футбола✅ роналду 0 голов в ПО ЧМ⛔ 0 голевых ПО ЧМ⛔ 0 медалей ЧМ⛔ 0 мвп турнира сборной ⛔ 0 мвп финала сборной ⛔ 0 треблов⛔
Лица к осмотру!

Кришти в лиге верблюдов 15 голов✅
Кришти в азиатской лиге чемпионов 3 гола✅

Месси в лиге верблюдов 0 голов❌
Месси в азиатской лиге чемпионов 0 голов❌
+43
-20
+23
Ответ Pushka Zotova
Вроде писали, что он сейчас в сборной больше Месси забивает? Врут что ли? Или вы врете?
забивает в одной из самых слабых групп квалификации Евро. Где он был на ЧМ? Просил гол переписать на него?
+25
-9
+16
Ответ Игорь М.
забивает в одной из самых слабых групп квалификации Евро. Где он был на ЧМ? Просил гол переписать на него?
Месси играет с Уругваем, Бразилией.
Кринж с Лихтенштейном и Люксембургом.
Но адепты кринжа говорят о количестве голов.
Совсем нет разницы в соперниках, да?)
Ответ пушке зотова, а то он убежал в чс.
+13
-3
+10
ждем мелкого ГОАТа на ЧМ. тем более, если хозяин ЧМ пригласил.
+11
-4
+7
Ответ Антон Панарин
Что значит инфантино ждет? Аргентине еще надо пройти отбор как минимум)
ЮА-отбор легчайший в мире. даже нынешняя, мертвейшая Бразилия, не сможет избежать Мундиаля.
+11
-5
+6
Ответ Pavlo Pedko
– Ожидаете ли вы, что Месси получит ЗМ-2026 ? – И в 2030-м, и в 2034-м. По его желанию, – сказал Джанни Инфантино.
орнул)
+6
-1
+5
Это к Роналду. Он любит мёртвым грузом быть в сборной
+26
-22
+4
Подкину идейку инфантине - ввести обратные замены исключительно для мемси. Команда зарабатывает пенку, мемси выходит, забивает, и идёт дальше чилить на скамейку. Гуру и всякие ригоберычи в восторге от очередного перфоманса дворфа, франс футбол выкатывает очередную игрушку, все довольны.
+13
-9
+4
Тот случай когда фамилия перешла в психическое расстройство.....
+5
-1
+4
ригобер там лицо на осмотр предоставил🤡
+6
-3
+3
Скоро Месси будет выходить на поле с раскладным брезентовым стульчиком, как пенсионерки.
+5
-2
+3
Инфантильно
+3
-1
+2
Ответ bel01
У людей и так траур. Приняли закон против лгбт. А вы их добиваете окончательно.
Да, теперь и за рычаг не поболеешь, экстремизмом признали :)
+5
-3
+2
Кто бы сомневался, что Инфантино и тащил Аргентину в Катаре.
+4
-3
+1
Ответ Domian
Месси играет с Уругваем, Бразилией. Кринж с Лихтенштейном и Люксембургом. Но адепты кринжа говорят о количестве голов. Совсем нет разницы в соперниках, да?) Ответ пушке зотова, а то он убежал в чс.
Так Кринжофаны на полном серьезе сравнивают голы Криштика в СА с голами Холанда, Кейна и Мбаппе, радуются, верят, что Криштик возьмет Евро и ЗМ в 2024, что еще ожидать от них?)
+6
-5
+1
Что значит инфантино ждет? Аргентине еще надо пройти отбор как минимум)
+2
-1
+1
Ответ Barry_Cadny
Скоро Месси будет выходить на поле с раскладным брезентовым стульчиком, как пенсионерки.
Не, ну ради забить пенальти вставать придется)
+2
-1
+1
Ответ .ru
Месси может там и окажется, в том или ином качестве... а вот будет ли там сам Инфантино... большой вопрос
он до 2027 переизбран. поэтому, за 2026 ручается.
дальше - по желанию, т.к. сам не факт, что будет избран снова.
+2
-1
+1
А пенальти в каждой игре будут?
+9
-9
0
И когда он завершит карьеру ещё лет 5 будем Золотые мячи давать )
+2
-2
0
Ответ Barry_Cadny
Скоро Месси будет выходить на поле с раскладным брезентовым стульчиком, как пенсионерки.
Думаю от этого Аргентина не пострадает, ведь появление Месси эьо плюс один пенальти к матчу, никто никогда не пробивал пенальти больше чем Месска на одном чм
0
0
0
Ответ Barry_Cadny
Скоро Месси будет выходить на поле с раскладным брезентовым стульчиком, как пенсионерки.
Меня предупредил робот, кто комментарий оскорбительный:)
0
0
0
Ответ Фран
Все адекватные любителя футбола хотят, чтобы Лео играл как можно дольше, в особенности на ЧМ. Ведь это олицетворение красоты футбола, в данный момент. Даже жадный хапуга Инфантино на удивление здесь адекватно высказался.
Придёт лето - походи по дворам: там тоже пенсионеры в домино играют.
0
0
0
Ответ Фран
Все адекватные любителя футбола хотят, чтобы Лео играл как можно дольше, в особенности на ЧМ. Ведь это олицетворение красоты футбола, в данный момент. Даже жадный хапуга Инфантино на удивление здесь адекватно высказался.
Безусловно, все хотят, чтобы Лео играл подольше. Поржать все любят, и вообще, смех говорят жизнь продляет)
Розовая цапля, как называют игроков Интер Майами - уже смешно) Так что здоровья и спортивного долголетия этому парню, пусть еще долго веселит нас и дальше)
+2
-2
0
Ответ Штаны Габора Кирая
Подкину идейку инфантине - ввести обратные замены исключительно для мемси. Команда зарабатывает пенку, мемси выходит, забивает, и идёт дальше чилить на скамейку. Гуру и всякие ригоберычи в восторге от очередного перфоманса дворфа, франс футбол выкатывает очередную игрушку, все довольны.
Ну да. В баскетболе же можно:)
0
0
0
Ответ Антон Панарин
Что значит инфантино ждет? Аргентине еще надо пройти отбор как минимум)
не только Инфантино, но и его друган - повар, с которым Месси любит обниматься... всевозможные тискания с различными мужиками - путь Месси 🤣
0
0
0
Месси может там и окажется, в том или ином качестве...
а вот будет ли там сам Инфантино... большой вопрос
+1
-1
0
Ответ Любезный Коссутий
он до 2027 переизбран. поэтому, за 2026 ручается. дальше - по желанию, т.к. сам не факт, что будет избран снова.
не факт, что будет переизбран...
вот именно...
0
0
0
Ответ rigobersong
Лица к осмотру:) 8 ЗМ✅ 6 раз МВП турнира сборных✅ 4 раза МВП финала сборных✅ МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅ 2 раза лучший игрок ЧМ✅ Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅ Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅ Лучший ассистент в истории✅ Самый титулованный игрок в истории✅ Самый результативный игрок в истории футбола 821 гол + 361 голевая 1182 голевых действия✅ 6 Золотых бутс✅ Самый результативный игрок Эль-Классико✅ Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅ Самый результативный игрок против клубов АПЛ (который не играл в АПЛ, входит в топ-10 бомбардиров против топ-6 клубов АПЛ, да-да не удивляйтесь)✅ 2 требла✅ Лучший в истории футбола✅ роналду 0 голов в ПО ЧМ⛔ 0 голевых ПО ЧМ⛔ 0 медалей ЧМ⛔ 0 мвп турнира сборной ⛔ 0 мвп финала сборной ⛔ 0 треблов⛔
5 ЛЧ ?лучшего игрока ЧЕ?
0
0
0
Ответ rigobersong
Лица к осмотру:) 8 ЗМ✅ 6 раз МВП турнира сборных✅ 4 раза МВП финала сборных✅ МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅ 2 раза лучший игрок ЧМ✅ Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅ Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅ Лучший ассистент в истории✅ Самый титулованный игрок в истории✅ Самый результативный игрок в истории футбола 821 гол + 361 голевая 1182 голевых действия✅ 6 Золотых бутс✅ Самый результативный игрок Эль-Классико✅ Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅ Самый результативный игрок против клубов АПЛ (который не играл в АПЛ, входит в топ-10 бомбардиров против топ-6 клубов АПЛ, да-да не удивляйтесь)✅ 2 требла✅ Лучший в истории футбола✅ роналду 0 голов в ПО ЧМ⛔ 0 голевых ПО ЧМ⛔ 0 медалей ЧМ⛔ 0 мвп турнира сборной ⛔ 0 мвп финала сборной ⛔ 0 треблов⛔
а почему не пишешь лучшего бомбардира
лучшего бомбардира сборных
лучшего бомбардира ЛЧ?
0
0
0
ну, раз организатор шоу приглашает, то почему бы и нет. Как ни как за нашим лио после Катара есть должок.
+4
-4
0
Ответ Domian
Фан база роналду это больные люди.
Уважаемая редакция что это если не бан, оскарбления целой группы людей
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий