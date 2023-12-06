Инфантино ждет Месси на ЧМ-2026: «И в 2030-м, и в 2034-м. По его желанию»

Президент ФИФА хочет, чтобы Лионель Месси продолжил играть на чемпионатах мира.

– Ожидаете ли вы, что сыграет на ?

– И на следующем чемпионате, и в 2030-м, и в 2034-м. По его желанию, – сказал .

На данный момент капитану сборной 37 лет. Ранее нападающий не стал исключать участие на ЧМ-2026.

Подробно со статистикой футболиста « » из Майами можно ознакомиться здесь.

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