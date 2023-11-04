Месси о ЧМ-2026: «Сложно, учитывая мой возраст, но посмотрим. Важно не просто быть там, а чувствовать себя хорошо и вносить вклад в действия команды»

Лионель Месси не исключает, что сыграет на ЧМ-2026.

– Вы сыграете на чемпионате мира 2026 года?

– Я пока не хочу об этом думать, потому что это слишком далеко. Речь идет не о том, чтобы просто быть там, а о том, чтобы чувствовать себя хорошо и быть способным внести свой вклад в действия команды.

Зная, сколько мне тогда будет лет, это кажется сложным, но посмотрим, как я буду чувствовать себя физически, – сказал 36-летний форвард « » и сборной Аргентины в интервью L’Équipé.

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