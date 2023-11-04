Месси о ЧМ-2026: «Сложно, учитывая мой возраст, но посмотрим. Важно не просто быть там, а чувствовать себя хорошо и вносить вклад в действия команды»
Лионель Месси не исключает, что сыграет на ЧМ-2026.
– Вы сыграете на чемпионате мира 2026 года?
– Я пока не хочу об этом думать, потому что это слишком далеко. Речь идет не о том, чтобы просто быть там, а о том, чтобы чувствовать себя хорошо и быть способным внести свой вклад в действия команды.
Зная, сколько мне тогда будет лет, это кажется сложным, но посмотрим, как я буду чувствовать себя физически, – сказал 36-летний форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины в интервью L’Équipé.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Потогать 😂😂😂
Вот что бывает когда заголовки пишите сами, а не копипастите
Но самом деле Месси и в 39 будет полезным и вполне может претендовать на золотой мяч