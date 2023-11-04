Месси о ЧМ-2026: «Сложно, учитывая мой возраст, но посмотрим. Важно не просто быть там, а чувствовать себя хорошо и вносить вклад в действия команды»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 Интер Майами Футбол

Лионель Месси не исключает, что сыграет на ЧМ-2026.

– Вы сыграете на чемпионате мира 2026 года?

– Я пока не хочу об этом думать, потому что это слишком далеко. Речь идет не о том, чтобы просто быть там, а о том, чтобы чувствовать себя хорошо и быть способным внести свой вклад в действия команды.

Зная, сколько мне тогда будет лет, это кажется сложным, но посмотрим, как я буду чувствовать себя физически, – сказал 36-летний форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины в интервью L’Équipé.

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23 комментария

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Михо
Надеюсь сыграет. Не хочется чтобы уходил из большого футбола
+17
-5
+12
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Jan Paskel
Ответ Любезный Коссутий
в принципе, оба пенсионера вполне могут сыграть
один играть будет, а другой тащить команду на дно
+9
-1
+8
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shist
Потакать? Или потрогать?
Потогать 😂😂😂
Вот что бывает когда заголовки пишите сами, а не копипастите
+6
0
+6
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Вальдано
Роналду : А для меня главное, чтобы я там был. Желательно в старте. И плевать на молодежь и предсезонку. Надо же исправить свой вечный "рекорд" 0+0 в ПО ЧМ. А то читаю о нём каждый день, расчёсывая парик. 😄🤭
+3
0
+3
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Артем Фенькин
Важно не просто забивать волосами, а помогать команде!
+2
0
+2
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Я Гражданин Мира
Ответ Михо
Надеюсь сыграет. Не хочется чтобы уходил из большого футбола
И я очень надеюсь
+2
0
+2
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Новый тренер ФК Спартак
потогать?)
+3
-2
+1
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Любезный Коссутий
в принципе, оба пенсионера вполне могут сыграть
+1
0
+1
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Александр Северный
ну после триумфа Месси, португальский баласт будет ездить на ЧМ пока жив будет.уже представляю как старый пердун Рон в роли тренера выклянчивает гол в плей-офф у условного Фернандеша))))
+1
0
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Роман
Ответ Гномович!
Месси о ЧМ-2026: «Важно не просто быть там, а забивать пенальти и дружить с кабинетами ФИФА»
Ну заплачь
+2
-1
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Александр Жук
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Krauvec Cool
Ну ничего, команда может просто носить Месси по полю на руках, чтобы было удобно.
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Я Гражданин Мира
Ответ Любезный Коссутий
в принципе, оба пенсионера вполне могут сыграть
Роже милла в 42 играл а почему бы Роналду не сыграть а тем более Месси в детский возраст 39
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Я Гражданин Мира
Ответ Alex Rhea
В США пять пенок уже не подарят, так что можно не ехать. хотя кто знает, мб трюк с переездом в страну-хозяйку сработает снова (ПСЖ считай = Катар) и нашему Лео снова будут давать бить сомнительные пенальти каждый матч при счёте 0-0.
😀😀😀😀Вы проста молодец!!!
Но самом деле Месси и в 39 будет полезным и вполне может претендовать на золотой мяч
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