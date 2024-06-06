Селиховым интересуется махачкалинское «Динамо», Гаджиев общался с голкипером. «Спартак» обсудит будущее Александра после отпуска (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Гаджи Муслимович Гаджиев Александр Селихов Евгений Латышонок Динамо Махачкала Футбол

Александр Селихов может перейти в махачкалинское «Динамо».

Ранее появилась информация, что новый тренер «Спартака» Деян Станкович не рассчитывает на голкипера.

По данным инсайдера Ивана Карпова, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев общался с Селиховым и выражал заинтересованность в его подписании.

Сообщается, что «Спартак» хочет, чтобы Селихов остался в клубе до конца контракта, истекающего в 2025 году. Однако ситуация может измениться, если красно-белые смогут подписать голкипера «Балтики» Евгения Латышонка. Ожидается, что клуб обсудит с Селиховым его будущее после выхода команды из отпуска.

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11 комментариев
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Селихов один их любимых вратарей, хочется чтобы остался
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Жаль что махачкалинцы интересуются Селиховым, а на Салиховой.
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Больше интересует, где, в какой точке мира этот пресловутый Станкович находится сию минуту, чем занимается. А ещё больше интересуют трансферные слухи на вход. Или "журналистам" слабо это все разнюхать? Тогда хоть сочините уж что- нибудь, а то сил нет больше читать Спортс. Ру и Спорт- Экспресс.
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Джикию туда же, для воссоединения трио
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Провёл пару матчей за 5 лет нормально, а по сути дырка хрустальная
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Здоровья тебе Селихов! Все надо начинать и доказывать сначала!
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