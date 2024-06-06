Селиховым интересуется махачкалинское «Динамо», Гаджиев общался с голкипером. «Спартак» обсудит будущее Александра после отпуска (Иван Карпов)
Александр Селихов может перейти в махачкалинское «Динамо».
Ранее появилась информация, что новый тренер «Спартака» Деян Станкович не рассчитывает на голкипера.
По данным инсайдера Ивана Карпова, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев общался с Селиховым и выражал заинтересованность в его подписании.
Сообщается, что «Спартак» хочет, чтобы Селихов остался в клубе до конца контракта, истекающего в 2025 году. Однако ситуация может измениться, если красно-белые смогут подписать голкипера «Балтики» Евгения Латышонка. Ожидается, что клуб обсудит с Селиховым его будущее после выхода команды из отпуска.
Латышонок требует у «Спартака» возможность бороться за место в основе. Клуб взял паузу в переговорах (Иван Карпов)