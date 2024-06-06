Селиховым интересуется махачкалинское «Динамо», Гаджиев общался с голкипером. «Спартак» обсудит будущее Александра после отпуска (Иван Карпов)

Александр Селихов может перейти в махачкалинское «Динамо».

Ранее появилась информация, что новый тренер « » Деян Станкович не рассчитывает на голкипера.

По данным инсайдера Ивана Карпова, президент махачкалинского « » общался с и выражал заинтересованность в его подписании.

Сообщается, что «Спартак» хочет, чтобы Селихов остался в клубе до конца контракта, истекающего в 2025 году. Однако ситуация может измениться, если красно-белые смогут подписать голкипера «Балтики» Евгения Латышонка. Ожидается, что клуб обсудит с Селиховым его будущее после выхода команды из отпуска.

Латышонок требует у «Спартака» возможность бороться за место в основе. Клуб взял паузу в переговорах (Иван Карпов)