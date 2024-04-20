Мацуев о трансферах «Спартака» и «Зенита»: «Педро – талант, самородок. Почему мы не можем найти такого? Угальде с ним и сравнивать нельзя»

Денис Мацуев сравнил трансферы «Зенита» и «Спартака».

«Есть вопросы и к селекционной службе. Мы купили Угальде, « » – . При этом Угальде даже дороже. Но мы видим глазами, кто такой Педро и кто Угальде. При всем уважении, их и сравнивать нельзя! Педро – настоящий самородок, который будет большой звездой. Видно невооруженным глазом. Это талант.

А почему мы не можем такого найти? Почему мы должны платить бешеные деньги при нулевой отдаче? Хоть Угальде и сыграл немного матчей, но мы видим, что это совершенно разные уровни.

Еще давно с Олегом Ивановичем [Романцевым] сошлись во мнении, что в « » было три топ-приобретения: Видич, Алекс, . – капитан «Манчестер Юнайтед», который выиграл все возможное и стал символом клуба.

Алекс – выдающийся художник стиля Гаврилова и Черенкова. Промес – многолетний лидер. Если бы не трагические события, еще бы играл и приносил пользу клубу», – сказал народный артист России и болельщик «Спартака».