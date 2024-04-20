Мацуев о трансферах «Спартака» и «Зенита»: «Педро – талант, самородок. Почему мы не можем найти такого? Угальде с ним и сравнивать нельзя»

Теги Спартак Зенит Неманя Видич премьер-лига Россия Олег Романцев Алекс Мескини Квинси Промес Денис Мацуев Спорт-Экспресс Манфред Угальде Педро дос Сантос Футбол

Денис Мацуев сравнил трансферы «Зенита» и «Спартака».

«Есть вопросы и к селекционной службе. Мы купили Угальде, «Зенит» – Педро. При этом Угальде даже дороже. Но мы видим глазами, кто такой Педро и кто Угальде. При всем уважении, их и сравнивать нельзя! Педро – настоящий самородок, который будет большой звездой. Видно невооруженным глазом. Это талант.

А почему мы не можем такого найти? Почему мы должны платить бешеные деньги при нулевой отдаче? Хоть Угальде и сыграл немного матчей, но мы видим, что это совершенно разные уровни.

Еще давно с Олегом Ивановичем [Романцевым] сошлись во мнении, что в «Спартаке» было три топ-приобретения: Видич, Алекс, Промес. Видич – капитан «Манчестер Юнайтед», который выиграл все возможное и стал символом клуба.

Алекс – выдающийся художник стиля Гаврилова и Черенкова. Промес – многолетний лидер. Если бы не трагические события, еще бы играл и приносил пользу клубу», – сказал народный артист России и болельщик «Спартака».

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18 комментариев
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Рябчук за 6 мультов - это имба👌🏻
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+17
То есть по поводу Угальде уже начинают появляться некие подозрения...
+12
-2
+10
Ответ КБ Сергей
Сопоставимых по финансам с Зенитом, в России нет, даже близко. Вопрос-то вообще надо рассматривать с другой стороны. Почему на поле, в составе российских клубов, надолго отлучённых от еврокубков, выходит по восемь, очень дорогостоящих легионеров? Это что, пир во время чумы? Может быть, сейчас не то время, когда миллиарды рублей уходят на з/п футболистов, играющих только на внутренних соревнованиях? Я уже не говорю о том, с какой лёгкостью, некоторые клубы добиваются досрочного предоставления российского гражданства, всевозможным бразильцам. Чего ради-то? Зачем тогда нужны детские школы, юношеские и молодёжные команды, если Газпром купит полтора десятка бразильцев и половине из них даст российское гражданство? На круг, дешевле выйдет, чем платить деньги тренерам, содержать эти школы, выращивать своих.
Бюджеты клубов РПЛ на 2023 г
ЦСКА 17,6 млрд. ₽
Зенит 16,6
Спартак 13,7
Краснодар 13,6
Теперь о легионерах
Зенит 12
Краснодар 12
Динамо 11
ЦСКА 9
Спартак 9.
Но у тебя в голове только Зенит, больше ничего. От закомплексованности надо избавляться, и жизнь станет комфортнее.
+10
-1
+9
Даже заклятые враги Зенита вынуждены признать что менеджмент питерцев работает на порядок лучше любого клуба РПЛ сопоставимого по финансам с Зенитом. Спартак не намного беднее, но деньги тратит не на покупку качественных игроков а на содержание армии агентов ( за 5 лет больше 3 млрд. ₽), тут они вне конкуренции, а приобретают шлак и неликвид. Только одно классное приобретение - Бабич.
+11
-3
+8
Вы глазом смотрите, а у Зенита люди глазами видят
+5
-2
+3
Доля такая, искать трюфеля.
+3
0
+3
"трагические события" - даже попытка рассуждать здраво спотыкается об Спартак головного мозга..
+2
0
+2
он же прав
+3
-2
+1
Рано делать выводы....
+1
0
+1
Ответ Onion
То есть по поводу Угальде уже начинают появляться некие подозрения...
На Угальде играть нужно, а у нас никто пас отдать не может без потери мяча.
+1
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Кому ситный, кому маца
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0
Ответ КБ Сергей
Сопоставимых по финансам с Зенитом, в России нет, даже близко. Вопрос-то вообще надо рассматривать с другой стороны. Почему на поле, в составе российских клубов, надолго отлучённых от еврокубков, выходит по восемь, очень дорогостоящих легионеров? Это что, пир во время чумы? Может быть, сейчас не то время, когда миллиарды рублей уходят на з/п футболистов, играющих только на внутренних соревнованиях? Я уже не говорю о том, с какой лёгкостью, некоторые клубы добиваются досрочного предоставления российского гражданства, всевозможным бразильцам. Чего ради-то? Зачем тогда нужны детские школы, юношеские и молодёжные команды, если Газпром купит полтора десятка бразильцев и половине из них даст российское гражданство? На круг, дешевле выйдет, чем платить деньги тренерам, содержать эти школы, выращивать своих.
Ну может потому что наши паспортисты ниже уровнем?! Ну может потому что игру Спартака в котором в большем часте играют паспортисты смотреть нельзя и когда ты заходишь в посты после матча Спартака , там половину игрока выгоняют умяров, зобнин , Соболев, джикия, хуусевич ,Чернов, итд
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Ответ Олег Сагайдачный
Доля такая, искать трюфеля.
Ну, не скажите! Промес - очень удачный трансфер. Ведь такого матерого дилера в Спартаке до него не было! Ой... Я написал "дилера"? Лидера, конечно же ;)
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