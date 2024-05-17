Ян Непомнящий о «Спартаке»: «Потерял интерес к матчам – за титул мы не боремся, еврокубков нет. История с Промесом не укладывается в голове, запредельный уровень безалаберности клуба и игрока»

Ян Непомнящий высказался об игре «Спартака» и ситуации с Квинси Промесом.

– Возвращаясь к « ». Увольнение Абаскаля восприняли с облегчением?

– Я так скажу. Гильермо – далеко не худший тренер, который у нас работал. Но насколько он ладил с коллективом в последнее время и хотелось ли ребятам биться за Абаскаля – большой вопрос. После его ухода команда встряхнулась, заиграла. Посмотрим, что будет дальше.

В этом сезоне я видел мало матчей «Спартака». Не только из-за переездов и разницы в часовых поясах, но и в целом из-за потери интереса. За титул мы не боремся, еврокубков нет... А история с ? У меня она не укладывается в голове!

– Не у вас одного.

– Очевидны морально-этические аспекты того, что Промеса подозревают в наркоторговле. Но и как можно было допустить, чтобы в такой ситуации футболист прилетел в Эмираты, сел за руль, попал в мелкое ДТП, не оплатил штраф, оказался под арестом и теперь на грани экстрадиции в Голландию?

Запредельный уровень безалаберности клуба и самого игрока, – заявил российский гроссмейстер и болельщик «Спартака».