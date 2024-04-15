Шикунов об увольнении Абаскаля: «Слабейший тренер в истории «Спартака». Допустят до еврокубков – зовите хоть Гвардиолу, сейчас нужен российский специалист»

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Валерий Карпин Пеп Гвардиола Александр Шикунов Владимир Ивич Квинси Промес Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Шикунов высказался об увольнении Гильермо Абаскаля из «Спартака».

– Не затянул ли «Спартак» с этим решением?

– Журналисты и болельщики уже полгода обсуждают это увольнение. Не знаю, чем руководствовался менеджмент клуба. Ну хорошо, что хоть так. Уже невозможно было смотреть на эти мучения. Все закончилось. Жаль было футболистов! Они вообще не знали, что делать, как... Нехорошая ситуация. Абаскаль не справлялся с этим коллективом. Для него «Спартак» – слишком большой клуб. Нет, я бы даже сказал – громадный!

– А вы считаете, что «Спартаку» следовало расстаться с испанцем еще до зимней паузы?

– Конечно! Но я не знаю, какие там у сторон были договоренности... Для меня довольно быстро стало очевидным: это не тренер уровня «Спартака». Мне кажется, испанец вообще слабейший наставник в истории команды.

– Все ли так очевидно? Не думаете, что Абаскаль может посетовать на неожиданную потерю ведущего игрока – Промеса – перед весенней частью чемпионата?

– Ну при чем тут это? Да, Промес – важный для «Спартака» игрок. Но разве команда с голландцем в составе феерила по осени? Точно так же спотыкалась... Постоянные провалы! Матч туда, матч сюда... Качели! Стабильности с Абаскалем не было никакой. А большой клуб отличает именно это!

– Что-то положительное было в игре и результатах «Спартака» при Абаскале?

– Ничего!

– А бронза прошлого сезона?

– Слушайте, третье место – не показатель для «Спартака». Раньше бы это вообще расценили как провал. Ну что такое бронзовые медали? Не забывайте, что второе и третье места в нынешних реалиях ничего не дают. Еврокубков у нас нет. Есть трофей – это я понимаю. А все остальное... Второсортно.

– При Абаскале одержана крупная победа над «Зенитом» в Кубке в прошлом сезоне (3:0).

– Ну... Бывает раз в год. Что теперь, болельщикам всю жизнь вспоминать ту игру? Что это такое? Год праздновать победу над питерцами? Несерьезно...

– Слишкович – временная фигура?

– Пока назначили его, так как на носу уже игра с «Зенитом». Пока так... А что дальше? Не знаю. Посмотрим, как быстро сработает клуб.

– Сегодня появилась информация, что в клубе рассматривают кандидатуры двух специалистов – Валерия Карпина и Владимира Ивича.

– Можно говорить все что угодно. Зачем гадать? Есть люди, принимающие решения. Пять или даже шесть человек. Они и должны сделать выбор. Я могу сказать лишь одно: «Спартак» должен тренировать сейчас российский специалист. Зачем кого-то везти сюда из Европы? Какой смысл? Лиги чемпионов и Лиги Европы нет. Надо сначала выстроить все процессы внутри. А когда нас вновь допустят до европейских турниров, зовите хоть Гвардиолу! Сейчас нужен свой.

– Но Ивич-то адаптирован к нашим реалиям.

– Тут согласен. Поработал в РПЛ, серб, близок нам по менталитету. Я не понимаю, когда приглашают малоизвестных голландцев, итальянцев, испанцев. Они сейчас тут точно не нужны!

– И все-таки: очередное возвращение Карпина в «Спартак» возможно?

– Мне кажется, это реально. Почему нет? Человек со спартаковским прошлым. Был большим игроком, тренировал красно-белых. Сейчас набрался опыта, тренирует сборную, его «Ростов» весной выглядит весьма прилично. Но опять же – мы не можем решать за руководителей клуба. Думаю, российские специалисты, не только Карпин, входят в их шорт-лист. Давайте немного подождем, – сказал бывший спортивный директор «Спартака».

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30 комментариев
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Разве у Спартака в истории не было Чернышова?
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Ответ R14052010
Я ж говорю, надо Моуриньо либо Сарри, на крайняк Конте. Не будет нового Романцева, надо мыслить объективно. Очень хотел бы Моура увидеть в Спартаке, он-то научит этих лентяев пахать за каждую копейку, научит их играть, привьет им менталитет победителей, а не лузеров. Да и крутой будет пиар нашей РПЛ.
А ты объективно мыслишь, если Моура видишь в Спартаке?
+5
0
+5
Ответ Stadjer
Разве у Спартака в истории не было Чернышова?
Скала, Лаудруп, да можно десяток набрать из более неудачных
+5
-1
+4
Абаскаль не самый великий тренер, но третье место после десятого это успех.
Чемпионом с этим составом не стать, а в нынешнем розыгрыше Кубка Спартак в деле.
Будем хотя бы за эти два факта благодарны Гильерме.
+3
0
+3
Ответ Гамарджоба Генацвале
А как же Александрс Старковс?) Был в шоке, что поисковик сейчас выдает именно так))
Старковс серебро взял
+1
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+1
Ответ Юрген
Не жалко вам очередную легенду? Оплюют его при первых же неудачах наши чудесные болельщики как и Аленичева с Титовым.
Пусть хоть Тихонов останется легендой не обосранной!
+1
0
+1
Ответ R14052010
Я ж говорю, надо Моуриньо либо Сарри, на крайняк Конте. Не будет нового Романцева, надо мыслить объективно. Очень хотел бы Моура увидеть в Спартаке, он-то научит этих лентяев пахать за каждую копейку, научит их играть, привьет им менталитет победителей, а не лузеров. Да и крутой будет пиар нашей РПЛ.
Тогда точно игры Спартака никто смотреть не будет, и это при том что результат вряд ли будет намного лучше. Сдулся уже давно Маур.
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Ответ chiga
Усы надежды замаячили)))
Все фанаты перестанут смотреть матчи на долго)))
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Ответ Stadjer
Разве у Спартака в истории не было Чернышова?
А как же Александрс Старковс?) Был в шоке, что поисковик сейчас выдает именно так))
+2
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+1
Мне кажется из Тихонова будет толк
+1
0
+1
Откуда взялся этот бред, что Спартак должен тренировать бывший спартаковец? Если они практически все бездыри, то что от них толку?? Единственный при ком Спартак подавал признаки нормальной жизни-это Карпин. Черчесов, Аленичев, Гунько, Чернышов, что показали эти бывшие спартаковцы?? Их потом ссаными тряпками не выгнать из клуба, сами они никогда не признают своих ошибок и уходить не желают ни при каких результатах, даже если будут в зоне вылета, то заявление по собственному от этих горе-тренеров хрен дождешься.
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Ну да🤣 Якин, Чернышов, Кононов и Гунько были сильнее 🤣🤣
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Этот то алкаш откуда вылез?
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Ответ Гамарджоба Генацвале
А как же Александрс Старковс?) Был в шоке, что поисковик сейчас выдает именно так))
Старков неплохо тренировал,команда серебро брала
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Эта музыка будет вечной, пока до них не дойдет, что выбирать тренера надо не по гражданству/национальности и даже не по известности, а по соответствию его стиля и возможностей потребностям клуба.
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Ответ chiga
Усы надежды замаячили)))
Да сначала надо ещё пол команды в дуболь отправить.И контракт дать руболь за матч
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Ответ R14052010
Я уверен, что да.
Он сюда не поедет, если ты не в курсе.
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Ответ Recreated
А ты объективно мыслишь, если Моура видишь в Спартаке?
Если хорошо отсыпать - поедет 👌 можно ещё легенду Спартака, Терри, попросить замолвить словечко за клуб
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Ответ Aleksandr Alferov
Мне кажется из Тихонова будет толк
Не жалко вам очередную легенду? Оплюют его при первых же неудачах наши чудесные болельщики как и Аленичева с Титовым.
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Усы надежды замаячили)))
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