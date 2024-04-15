Шикунов об увольнении Абаскаля: «Слабейший тренер в истории «Спартака». Допустят до еврокубков – зовите хоть Гвардиолу, сейчас нужен российский специалист»

Александр Шикунов высказался об увольнении Гильермо Абаскаля из «Спартака».

– Не затянул ли «Спартак» с этим решением?

– Журналисты и болельщики уже полгода обсуждают это увольнение. Не знаю, чем руководствовался менеджмент клуба. Ну хорошо, что хоть так. Уже невозможно было смотреть на эти мучения. Все закончилось. Жаль было футболистов! Они вообще не знали, что делать, как... Нехорошая ситуация. не справлялся с этим коллективом. Для него «Спартак» – слишком большой клуб. Нет, я бы даже сказал – громадный!

– А вы считаете, что « » следовало расстаться с испанцем еще до зимней паузы?

– Конечно! Но я не знаю, какие там у сторон были договоренности... Для меня довольно быстро стало очевидным: это не тренер уровня «Спартака». Мне кажется, испанец вообще слабейший наставник в истории команды.

– Все ли так очевидно? Не думаете, что Абаскаль может посетовать на неожиданную потерю ведущего игрока – – перед весенней частью чемпионата?

– Ну при чем тут это? Да, Промес – важный для «Спартака» игрок. Но разве команда с голландцем в составе феерила по осени? Точно так же спотыкалась... Постоянные провалы! Матч туда, матч сюда... Качели! Стабильности с Абаскалем не было никакой. А большой клуб отличает именно это!

– Что-то положительное было в игре и результатах «Спартака» при Абаскале?

– Ничего!

– А бронза прошлого сезона?

– Слушайте, третье место – не показатель для «Спартака». Раньше бы это вообще расценили как провал. Ну что такое бронзовые медали? Не забывайте, что второе и третье места в нынешних реалиях ничего не дают. Еврокубков у нас нет. Есть трофей – это я понимаю. А все остальное... Второсортно.

– При Абаскале одержана крупная победа над « » в Кубке в прошлом сезоне (3:0).

– Ну... Бывает раз в год. Что теперь, болельщикам всю жизнь вспоминать ту игру? Что это такое? Год праздновать победу над питерцами? Несерьезно...

– Слишкович – временная фигура?

– Пока назначили его, так как на носу уже игра с «Зенитом». Пока так... А что дальше? Не знаю. Посмотрим, как быстро сработает клуб.

– Сегодня появилась информация, что в клубе рассматривают кандидатуры двух специалистов – Валерия Карпина и Владимира Ивича.

– Можно говорить все что угодно. Зачем гадать? Есть люди, принимающие решения. Пять или даже шесть человек. Они и должны сделать выбор. Я могу сказать лишь одно: «Спартак» должен тренировать сейчас российский специалист. Зачем кого-то везти сюда из Европы? Какой смысл? Лиги чемпионов и нет. Надо сначала выстроить все процессы внутри. А когда нас вновь допустят до европейских турниров, зовите хоть Гвардиолу! Сейчас нужен свой.

– Но Ивич-то адаптирован к нашим реалиям.

– Тут согласен. Поработал в РПЛ, серб, близок нам по менталитету. Я не понимаю, когда приглашают малоизвестных голландцев, итальянцев, испанцев. Они сейчас тут точно не нужны!

– И все-таки: очередное возвращение Карпина в «Спартак» возможно?

– Мне кажется, это реально. Почему нет? Человек со спартаковским прошлым. Был большим игроком, тренировал красно-белых. Сейчас набрался опыта, тренирует сборную, его «Ростов» весной выглядит весьма прилично. Но опять же – мы не можем решать за руководителей клуба. Думаю, российские специалисты, не только Карпин, входят в их шорт-лист. Давайте немного подождем, – сказал бывший спортивный директор «Спартака».