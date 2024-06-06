Рыболовлев получит 1 евро за продажу своей доли в «Монако». За такую сумму он купил клуб

Теги Монако лига 1 Франция бизнес Дмитрий Рыболовлев Футбол

Дмитрий Рыболовлев может продать долю в «Монако».

Российском миллиардеру принадлежит 66,66% акций клуба.

По данным L’Équipe, у посредников, которые ищут покупателя на долю Рыболовлева, есть два проекта поглощения – саудовский и бельгийский.

Итоговое решение о том, кому продадут «Монако», будет принимать принцу Альберт II. Королевской семье, напомним, принадлежит доля акций в клубе, не подлежащая продаже.

При этом, согласно предварительным договоренностям, Рыболовлев не сможет продать свои акции дороже, чем он купил их в 2011 году, то есть за символический один евро.

Торги за долю Рыболовлева, как отмечаются, будут стартовать с 500 млн евро.

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17 комментариев
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Что за развод?) Купил клуб в глубоком кризисе вложил кучу денег, сильно развил и должен отдать за 1 евро с прямой путевкой в ЛЧ?) Так ещё и гражданство Монако, из-за которого всё это затевал не получил)
+12
-4
+8
Ответ Антонио Мартынов
Что за развод?) Купил клуб в глубоком кризисе вложил кучу денег, сильно развил и должен отдать за 1 евро с прямой путевкой в ЛЧ?) Так ещё и гражданство Монако, из-за которого всё это затевал не получил)
Свое он получил. Рыбаловлеву пофиг было на футбол, покупка Монако была негласным условием для получения выхода в портовой бизнес Монако.

П.с. Про то что он затевал покупку клуба для получения гражданства -- звучит забавно ))
+10
-2
+8
Ну хоть в ноль вышел ))
+7
-1
+6
Даю в два раза больше. Нет, в пять раз больше)
+6
0
+6
Ответ Юрий Кечко
Ну хоть в ноль вышел ))
С учетом инфляции ушел в минус на 14-16 евроцентов
+6
-1
+5
Ответ MstAndreev
Даю в два раза больше. Нет, в пять раз больше)
Куда разогнался ? У тебя кредит
+3
0
+3
этот парень был из тех, кто просто любит порт
+2
0
+2
Ответ Антонио Мартынов
Что за развод?) Купил клуб в глубоком кризисе вложил кучу денег, сильно развил и должен отдать за 1 евро с прямой путевкой в ЛЧ?) Так ещё и гражданство Монако, из-за которого всё это затевал не получил)
Если таковы были изначальные договоренности при покупке (а это следует из текста новости), то в чем развод?
+2
0
+2
Ответ Антонио Мартынов
Что за развод?) Купил клуб в глубоком кризисе вложил кучу денег, сильно развил и должен отдать за 1 евро с прямой путевкой в ЛЧ?) Так ещё и гражданство Монако, из-за которого всё это затевал не получил)
Рыба 10 лет зато не платил налоги, живя по сути в оффшоре . Легализовал свой капитал , вывел деньги из РФ. Не попал под санкции.Поверьте , для него эта инвестиция окупилась в миллион раз
+2
0
+2
Конечно.. себе в убыток работал. "Хороший" буржуй.
Верю-верю. И мохнатые лампы на другие бизнеса в Монако, за это время, не запустил.
Угу
+1
-1
0
Вот это гешефт, удачное вложение денег, ничего не скажешь!👏
0
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Бог дал-Бог взял!
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Если саудиты купят Монако, то Ла Лига будет уже 4 чемпионатом в мире после АПЛ, Бундеслиги и Лиги 1
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Ответ Ллб
С учетом инфляции ушел в минус на 14-16 евроцентов
К сожалению, даже у Евро инфляция выше за 13 лет
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Ответ Антонио Мартынов
Что за развод?) Купил клуб в глубоком кризисе вложил кучу денег, сильно развил и должен отдать за 1 евро с прямой путевкой в ЛЧ?) Так ещё и гражданство Монако, из-за которого всё это затевал не получил)
Там же ещё написано что его доля 500 миллионов. Возможно их в офшоры глубже монаковских, а так да, за евро...
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Ответ Гуркюфф
Куда разогнался ? У тебя кредит
я сильный. Я справлюсь)
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