Рыболовлев получит 1 евро за продажу своей доли в «Монако». За такую сумму он купил клуб
Дмитрий Рыболовлев может продать долю в «Монако».
Российском миллиардеру принадлежит 66,66% акций клуба.
По данным L’Équipe, у посредников, которые ищут покупателя на долю Рыболовлева, есть два проекта поглощения – саудовский и бельгийский.
Итоговое решение о том, кому продадут «Монако», будет принимать принцу Альберт II. Королевской семье, напомним, принадлежит доля акций в клубе, не подлежащая продаже.
При этом, согласно предварительным договоренностям, Рыболовлев не сможет продать свои акции дороже, чем он купил их в 2011 году, то есть за символический один евро.
Торги за долю Рыболовлева, как отмечаются, будут стартовать с 500 млн евро.
П.с. Про то что он затевал покупку клуба для получения гражданства -- звучит забавно ))
Верю-верю. И мохнатые лампы на другие бизнеса в Монако, за это время, не запустил.
Угу