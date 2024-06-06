Рыболовлев получит 1 евро за продажу своей доли в «Монако». За такую сумму он купил клуб

Дмитрий Рыболовлев может продать долю в «Монако».

Российском миллиардеру принадлежит 66,66% акций клуба.

По данным L’Équipe, у посредников, которые ищут покупателя на долю Рыболовлева, есть два проекта поглощения – саудовский и бельгийский.

Итоговое решение о том, кому продадут «Монако», будет принимать принцу Альберт II. Королевской семье, напомним, принадлежит доля акций в клубе, не подлежащая продаже.

При этом, согласно предварительным договоренностям, Рыболовлев не сможет продать свои акции дороже, чем он купил их в 2011 году, то есть за символический один евро.

Торги за долю Рыболовлева, как отмечаются, будут стартовать с 500 млн евро.