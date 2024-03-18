Головину вручили памятную футболку в честь 200 матчей за «Монако»
Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев вручил Александру Головину памятную футболку в честь 200 матчей за клуб.
Церемония прошла перед воскресной игрой Лиги 1 с «Лорьяном» (2:2).
Головин провел 200-й матч за монегасков 10 марта – против «Страсбура» (1:0).
Хавбек выступает за «Монако» с 2018 года. Его статистика – здесь.
Фото: twitter.com/AS_Monaco
Ассисты Головина и Кузяева! Но «Монако» и «Гавр» не победили 😢
По старой советской традиции, Рыболовлеву надо было вручить почетную грамоту и устроить.... чаепитие для всей команды.😄😁👋