Головину вручили памятную футболку в честь 200 матчей за «Монако» 

Теги Монако лига 1 Франция Дмитрий Рыболовлев игровая форма Александр Головин Футбол

Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев вручил Александру Головину памятную футболку в честь 200 матчей за клуб.

Церемония прошла перед воскресной игрой Лиги 1 с «Лорьяном» (2:2).

Головин провел 200-й матч за монегасков 10 марта – против «Страсбура» (1:0).

Хавбек выступает за «Монако» с 2018 года. Его статистика – здесь.

Фото: twitter.com/AS_Monaco

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28 комментариев
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Надо теперь оставаться и становиться полноценной легендой клуба.
+60
-7
+53
Ответ Александр Васильев
а есть кто больше него отыграл из действующих?
нет, даже у капитанов Бен Йедера и Фофана меньше 200
+39
0
+39
Наш слоняра 👏💪
+36
-3
+33
Ответ Александр Васильев
а есть кто больше него отыграл из действующих?
Хотел сказать Бен Йеддер, но у него на 7 матчей меньше, такое чувство как будто он вечность там играет
+26
0
+26
а есть кто больше него отыграл из действующих?
+10
0
+10
Ответ болие лимение
Это ему зачем? Саня сейчас в самом расцвете сил, в хорошей игровой форме, надо уходить куда угодно в клуб выше уровнем, если позовут.
Не позовут.
+13
-7
+6
Даёшь, 500!
+7
-2
+5
Ответ arslankolesov71@gmail.com
Хотел сказать Бен Йеддер, но у него на 7 матчей меньше, такое чувство как будто он вечность там играет
А мне казалось, что Бен только недавно за Севилью играл. А уже 5 лет прошло, оказывается.
+4
0
+4
200 матчей отличный результат, самое время перейти в клуб, который борется за трофеи
+4
-1
+3
Ответ Gnider
Комментарий скрыт
Ну да, ’Головин 200’ так себе выглядит
+2
0
+2
Ответ болие лимение
Почему?
На самом деле, он не так молод уже. Будь он года на 3-4 помладше, может, кто и рискнул бы его взять из околотопов. А так честно скажем, стабильности не хватает, травмы случаются. Неизвестно, как адаптируются к новое команде и лиге. Да, это и для него риск, в Монако среди молодёжи он постоянно будет играть, в АПЛ в лёгкую на скамейку сядет при первой неудачи.
+3
-1
+2
Ответ Vitto
Комментарий скрыт
Погодите, я написал «если позовут», то есть я не утверждаю, что он обязательно кому-нибудь понадобится, хотя легко могу его представить в составе топовой команды в той форме, которую он показывает сейчас. На что вы безапелляционно ответили «не позовут», аргументы будут?
+3
-1
+2
Ответ Vitto
Не позовут.
Почему?
+2
-1
+1
Ответ Gnider
Комментарий скрыт
Я тебе, возможно, открою сокровенну тайну, но термин груз 200 скорее всего старше тебя, ещё в Афгане появился
+1
0
+1
Ответ arslankolesov71@gmail.com
Хотел сказать Бен Йеддер, но у него на 7 матчей меньше, такое чувство как будто он вечность там играет
ну он в Севилье был не так уж и давно)
+1
0
+1
Ответ ASH11
На самом деле, он не так молод уже. Будь он года на 3-4 помладше, может, кто и рискнул бы его взять из околотопов. А так честно скажем, стабильности не хватает, травмы случаются. Неизвестно, как адаптируются к новое команде и лиге. Да, это и для него риск, в Монако среди молодёжи он постоянно будет играть, в АПЛ в лёгкую на скамейку сядет при первой неудачи.
Скажем так, он пока на самой верхней границе идеального возраста для перехода в топ, почти все ведущие игроки в 20+ пылили по середнякам и арендам, а полностью раскрылись ближе к 25. Да, стабильности не хватает и травмы случаются. Но кто не рискует — тот плавает большой рыбой в мелком провинциальном пруду без особых задач, по-моему это довольно унылая судьба для талантливого спортсмена.
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Красава, 200 матчей, хорошая цифра, особенно для России
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уже 200! вот время летит
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Надо в лч Сане попасть
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Надо в лч Сане попасть
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💪👍👏👏👏
По старой советской традиции, Рыболовлеву надо было вручить почетную грамоту и устроить.... чаепитие для всей команды.😄😁👋
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Ответ arslankolesov71@gmail.com
Хотел сказать Бен Йеддер, но у него на 7 матчей меньше, такое чувство как будто он вечность там играет
Ты удивишься но он играет там меньше Головина ) Головин в клубе с 2018
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Наш Санёчек
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Ответ bedLaM
200 матчей отличный результат, самое время перейти в клуб, который борется за трофеи
Зачем? Если его например устраивает размер зп, атмосфера в клубе, условия жизни, зачем ему рыпаться, ради какой-то чашки и строчки в резюме, которое может больше и не пригодится?
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