Головину вручили памятную футболку в честь 200 матчей за «Монако» 

Президент «Монако» вручил памятную футболку в честь 200 матчей за клуб.

Церемония прошла перед воскресной игрой Лиги 1 с «Лорьяном» (2:2).

Головин провел 200-й матч за монегасков 10 марта – против «Страсбура» (1:0).

Хавбек выступает за « » с 2018 года. Его статистика – здесь.

Фото: twitter.com/AS_Monaco

Ассисты Головина и Кузяева! Но «Монако» и «Гавр» не победили 😢