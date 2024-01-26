Рыболовлев может получить около 670 млн долларов за продажу 67% акций «Монако». Он оценивает клуб в 1 млрд

Теги Монако лига 1 Франция бизнес Дмитрий Рыболовлев деньги Футбол

Стало известно, сколько Дмитрий Рыболовлев может заработать за продажу «Монако».

Ранее стало известно, что российский миллиардер рассматривает возможность продажи клуба и получил как минимум два предложения от американских инвесторов.

По информации журналиста Бена Джейкобса, Рыболовлев оценивает стоимость «Монако» примерно в 1 миллиард долларов. Ему принадлежит 67% акций клуба.

Таким образом, в случае оформления сделки бизнесмен получит около 670 миллионов долларов. Свою долю он приобрел в 2011 году за 130 миллионов. 

Отмечается, что доля акций, которая принадлежит королевской семье Монако, не подлежит продаже. 

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6 комментариев
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20 минут назад тут же публиковали новость, что очередной принц Аль Абу Зефир Чефир и его окружение тоже хотят Монако/Марсель. Походу Саудовцам дешевле покупать и прокачивать клубы в Европе, чем тащить игроков к себе домой и устраивать дерби в самом "прогрессирующем и конкурентном" чемпионате Галактики)
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