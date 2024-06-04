Мбаппе – лучший атакующий футболист мира по версии ESPN. Кейн и Холанд – в топ-3, Винисиус – 4-й, Месси – 7-й, Роналду – 15-й

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Килиан Мбаппе признан лучшим атакующим футболистом мира по версии ESPN.

Издание составило список 100 лучших игроков мира, разделив его на 4 рейтинга по позициям: 10 лучших вратарей и по 30 лучших защитников, полузащитников и нападающих. В голосовании приняли участие более 50 журналистов. 

Участникам опроса было предложено назвать лучших игроков мира на данный момент с учетом их выступлений в сезоне-2023/24. При этом последний сезон не являлся ключевым фактором для оценки. 

Топ-15 лучших атакующих футболистов по версии ESPN выглядит так:

1. Килиан МбаппеРеал»);

2. Харри Кейн («Бавария»);

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

4. Винисиус Жуниор («Реал»);

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

6. Антуан Гризманн («Атлетико»);

7. Лионель Месси («Интер Майами»);

8. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

9. Букайо Сака («Арсенал»);

10. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»);

11. Коул Палмер («Челси»);

12. Лаутаро Мартинес («Интер»);

13. Виктор Осимхен («Наполи»);

14. Рафаэл Леау («Милан»);

15. Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

Отметим, что Родриго из «Реала» занял 16-ю строчку, Хвича Кварацхелия из «Наполи» – 20-ю, Роберт Левандовски из «Барселоны» стал 26-м, Усман Дембеле из «ПСЖ» – 27-м.

56 комментариев
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хоть тут Палмера по заслугам оценили
+11
-2
+9
Все же я считаю Кейн как атакующий игрок лучше Мбаппе
+14
-7
+7
Хм. Если это так, то почему Вини - претендент №1 на ЗМ?
И по каким таким критериям Мбаппе стоит выше Вини? Я - фан Барсы и терпеть не могу возню Вини с расизмом, но в
этом сезоне он должен быть выше Черепахи.
+5
-1
+4
Ответ Человек1991
Месси чисто по игре в футбол всё равно лучший в мире и сейчас. Золотой Мяч вручается за сезон 23/24 и в этом сезоне у Месси 31 гол более 20 из них очень красивые голы, 16 мастерских голевых передач, Топ 3 в мире по системе гол+пас вместе с Мбаппе и Кейном, также 12 ключевых предголевых пасов, более 100 успешных обводок, более 100 ключевых пасов, имеется титул Кубок Американских Лиг 2023)) а дальше летом Кубок Америки 2024 в США и Аргентина в ранге Чемпионов Мира конечно фаворит турнира. ))
Евро и Копа,в корне поменяют эту версию ,и в конце лета с большой вероятностью появятся новые кандидаты на звание лучших атакующих игроков.
+3
-2
+1
Ответ Висита Эльмурзаев
хоть тут Палмера по заслугам оценили
странно тут его видеть с учетом того, что "При этом последний сезон не являлся ключевым фактором для оценки."
+2
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+1
Ответ Iamliam
А где Биллингем, один из фаворитов на ЗМ по мнению многих букмекеров и местных экспертов? Тото же)) Рейтинг на редкость адекватный.
Это атакующие игроки, Беллингем полузащитник вообще-то.
+1
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Я многое чего/кого "имею в виду". Написано - "атакующий футболист". Значит надо именно это и иметь в виду.
Ну эта контора так делает, ей вообще нельзя верить, это все сделано для пиара
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Ответ Vertex Fanky
Тут имеют в виду именно игроков, играющих на позициях ЦФ/ЛФД/ПФД/ЛВ/ПВ/ОФ, атакующих полузащитников причисляют просто к полузащитникам, как я понял.
Я многое чего/кого "имею в виду".
Написано - "атакующий футболист".
Значит надо именно это и иметь в виду.
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Ответ Vertex Fanky
Хаха, если что-то не то пишешь Про Месси= Фан Роналду, это гениально. Чел говорит, почему Месси выше Фодена, ты пишешь какую-то стату и типа доказываешь, что Месси заслуживает быть выше Фодена, а потом еще пишешь, что этот чел фан Роналду, только потому, что он написал критику в адрес Лео)). Мне на Рона вообще пофиг, я не про него пишу, ну а ты сразу включил комплексы и заистерил из-за Роналду)) Когда пишешь факты, сразу начинают кидать стрелку и говорить "А вот посмотри на кринжа, какой он такой". Смешно с вас.
Я не могу истерить из за того, кто на закате карьеры потерпел крах. Это как минимум смешно мне, фанату Чемпиона Мира, самого успешного и титулованного игрока в истории.
Я лишь написал статистику обладателя 8 ЗМ - 12 матчей 12 голов 9 ассистов и первое место в лиге клуба, который до Месси был аутсайдером.
50 голосующих решили что Месси в топе и выше твоего Фодена.
Если ты не согласна, организуй свое голосование и выкати результаты.
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Ответ Oleg
Где ты увидела что я сравниваю? Я пишу фанату кринжа на вопрос о ЧЕМПИОНЕ МИРА МЕССИ. Кринж в топе тебя не смутил? Чего ты не закричала хватит сравнивать голы в апл и лиге верблюдов?
Хаха, если что-то не то пишешь Про Месси= Фан Роналду, это гениально. Чел говорит, почему Месси выше Фодена, ты пишешь какую-то стату и типа доказываешь, что Месси заслуживает быть выше Фодена, а потом еще пишешь, что этот чел фан Роналду, только потому, что он написал критику в адрес Лео)). Мне на Рона вообще пофиг, я не про него пишу, ну а ты сразу включил комплексы и заистерил из-за Роналду)) Когда пишешь факты, сразу начинают кидать стрелку и говорить "А вот посмотри на кринжа, какой он такой". Смешно с вас.
+3
-3
0
Ответ Vertex Fanky
12+9 в МЛС? Самому не смешно? Сравнивать голы в АПЛ и Млс - это сильно, учитывая, что Млс 50 лига мира по коэффициентам
Где ты увидела что я сравниваю?
Я пишу фанату кринжа на вопрос о ЧЕМПИОНЕ МИРА МЕССИ.
Кринж в топе тебя не смутил? Чего ты не закричала хватит сравнивать голы в апл и лиге верблюдов?
+2
-2
0
Ответ Эркинбек Апаканов
Он хотя бы на 15-й строчке
Что значит хотя бы?
Недоразумение провалило все турниры, нашакалило мусорную стату.
Это не хотя бы, его не должно быть вообще.
У Месси помимо 12 + 9 за 12 матчей первое место в лиге и шансы на трофеи.
+4
-4
0
Ответ Эркинбек Апаканов
Он хотя бы на 15-й строчке
Фанаты кринжа как всегда оправдывается))
Еще бы сказал что стать лучшим бомбардиром лиги лучше чем выиграть чемпионат))
+4
-4
0
Ответ Эркинбек Апаканов
месси выше Фодена... у меня всё)
12 игр 12 + 9
У тебя все?)
А насчет недоразумения из аль насры у тебя все или нет?
+5
-5
0
Ответ Пнин
Так-то сегодня Винисиус лучший
Нет, Мбаппе лучше
+2
-2
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Комментарий удален пользователем
Интересно что там делает Месси 😂😂
+3
-3
0
Еще не привычно пока видеть Килиан Мбаппе (<Реал>)
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