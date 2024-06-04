Мбаппе – лучший атакующий футболист мира по версии ESPN. Кейн и Холанд – в топ-3, Винисиус – 4-й, Месси – 7-й, Роналду – 15-й

Килиан Мбаппе признан лучшим атакующим футболистом мира по версии ESPN.

Издание составило список 100 лучших игроков мира, разделив его на 4 рейтинга по позициям: 10 лучших вратарей и по 30 лучших защитников, полузащитников и нападающих. В голосовании приняли участие более 50 журналистов.

Участникам опроса было предложено назвать лучших игроков мира на данный момент с учетом их выступлений в сезоне-2023/24. При этом последний сезон не являлся ключевым фактором для оценки.

Топ-15 лучших атакующих футболистов по версии ESPN выглядит так:

1. (« »);

2. Харри Кейн (« »);

3. («Манчестер Сити»);

4. («Реал»);

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

6. Антуан Гризманн («Атлетико»);

7. Лионель Месси («Интер Майами»);

8. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

9. Букайо Сака («Арсенал»);

10. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»);

11. Коул Палмер («Челси»);

12. Лаутаро Мартинес («Интер»);

13. Виктор Осимхен («Наполи»);

14. Рафаэл Леау («Милан»);

15. Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

Отметим, что Родриго из «Реала» занял 16-ю строчку, Хвича Кварацхелия из «Наполи» – 20-ю, Роберт Левандовски из «Барселоны» стал 26-м, Усман Дембеле из «ПСЖ» – 27-м.