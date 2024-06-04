Мбаппе – лучший атакующий футболист мира по версии ESPN. Кейн и Холанд – в топ-3, Винисиус – 4-й, Месси – 7-й, Роналду – 15-й
Килиан Мбаппе признан лучшим атакующим футболистом мира по версии ESPN.
Издание составило список 100 лучших игроков мира, разделив его на 4 рейтинга по позициям: 10 лучших вратарей и по 30 лучших защитников, полузащитников и нападающих. В голосовании приняли участие более 50 журналистов.
Участникам опроса было предложено назвать лучших игроков мира на данный момент с учетом их выступлений в сезоне-2023/24. При этом последний сезон не являлся ключевым фактором для оценки.
Топ-15 лучших атакующих футболистов по версии ESPN выглядит так:
1. Килиан Мбаппе («Реал»);
2. Харри Кейн («Бавария»);
3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
4. Винисиус Жуниор («Реал»);
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
6. Антуан Гризманн («Атлетико»);
7. Лионель Месси («Интер Майами»);
8. Филип Фоден («Манчестер Сити»);
9. Букайо Сака («Арсенал»);
10. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»);
11. Коул Палмер («Челси»);
12. Лаутаро Мартинес («Интер»);
13. Виктор Осимхен («Наполи»);
14. Рафаэл Леау («Милан»);
15. Криштиану Роналду («Аль-Наср»).
Отметим, что Родриго из «Реала» занял 16-ю строчку, Хвича Кварацхелия из «Наполи» – 20-ю, Роберт Левандовски из «Барселоны» стал 26-м, Усман Дембеле из «ПСЖ» – 27-м.
И по каким таким критериям Мбаппе стоит выше Вини? Я - фан Барсы и терпеть не могу возню Вини с расизмом, но в
этом сезоне он должен быть выше Черепахи.
Написано - "атакующий футболист".
Значит надо именно это и иметь в виду.
Я лишь написал статистику обладателя 8 ЗМ - 12 матчей 12 голов 9 ассистов и первое место в лиге клуба, который до Месси был аутсайдером.
50 голосующих решили что Месси в топе и выше твоего Фодена.
Если ты не согласна, организуй свое голосование и выкати результаты.
Я пишу фанату кринжа на вопрос о ЧЕМПИОНЕ МИРА МЕССИ.
Кринж в топе тебя не смутил? Чего ты не закричала хватит сравнивать голы в апл и лиге верблюдов?
Недоразумение провалило все турниры, нашакалило мусорную стату.
Это не хотя бы, его не должно быть вообще.
У Месси помимо 12 + 9 за 12 матчей первое место в лиге и шансы на трофеи.
Еще бы сказал что стать лучшим бомбардиром лиги лучше чем выиграть чемпионат))
У тебя все?)
А насчет недоразумения из аль насры у тебя все или нет?