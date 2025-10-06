Аршавин о школьных годах: «У меня был дрянной характер. Я порвал журнал во 2-м классе, после этого меня выгнали из одной школы»

Андрея Аршавина выгнали из школы за порванный журнал.

Об этом экс-полузащитник сборной России рассказал в проекте «Классный футболист», посвященном школьным годам звезд российского футбола.

По его словам, инцидент с журналом произошел на уроке математики. Андрей первым сдал контрольную работу, но из-за помарок в тетради получил четвеку. Возмутившись, он выхватил классный журнал, выскочил в коридор и порвал его.

«В школе у меня был дрянной характер. Во втором классе я порвал журнал.

После этого меня выгнали из одной школы и перевели в другую – напротив маминой работы.

Я ездил туда на велосипеде и оставлял его у мамы», – сказал Аршавин , занимающий пост заместителя генерального директора «Зенита » по спортивному развитию.