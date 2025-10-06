«У легионеров живы стереотипы о России из-за рубежа – сумасшедшая антироссийская пропаганда. Показывают вообще кошмар, что здесь чуть ли не на улицах никого!» Директор «Рубина» Дзюба об иностранцах

Спортивный директор «Рубина» объяснил сложности с покупкой иностранных игроков.

«У легионеров по-прежнему живы стереотипы по поводу России, сформированные зарубежными медиа. Задают много вопросов, приходится убеждать.

До сих пор бывает так: связываешься с футболистом, еще финансы не обсудил – и слышишь: «Нет, в Россию не поеду». Сумасшедшая антироссийская пропаганда формирует у футболистов такое восприятие. Но когда приезжают и видят, что у нас все по-другому, то все переосмысливают.

Пример – подписание Игора Вуячича два года назад. Встретились с ним и его агентом в Москве. Игор удивляется: «Здесь в аэропорту людей столько – прилетают, улетают, жизнь кипит!»

Я со смехом: «А как должно быть?» – «У нас показывают, что в России вообще кошмар, что здесь чуть ли не на улицах никого! А у вас что, живут нормально?» Это стало для него шоком.

Но когда игроки приезжают в Казань, впечатляются. Есть дискомфортные вещи вроде проблем со связью, но внимание на них никто не акцентирует», – рассказал Константин Дзюба .