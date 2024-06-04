Мбаппе за 244 млн евро – самый дорогой игрок мира. Беллингем – 2-й, Холанд – 3-й (Football Benchmark)
Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих игроков от Football Benchmark.
После подписания пятилетнего контракта с «Реалом» оценочная стоимость форварда составила 244 млн евро.
В десятку игроков, за которых придется заплатить больше всего, вошли:
1. Килиан Мбаппе («Реал») – 244 млн евро.
2. Джуд Беллингем («Реал») – 187,8 млн евро.
3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 186,6 млн евро.
4. Винисиус Жуниор («Реал») – 176,2 млн евро.
5. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 150 млн евро.
6. Букайо Сака («Арсенал») – 142,7 млн евро.
7. Джамал Мусиала («Бавария») – 130,7 млн евро.
8. Флориан Виртц («Байер») – 123,5 млн евро.
9. Родриго («Реал») – 121,2 млн евро.
10. Деклан Райс («Арсенал») – 117,9 млн евро.
Насколько же удачный трансфер.
С 2012 года на спорт.ру сидишь, реально до сих пор не смог понять принцип формирования цен ан игроков?)