Мбаппе за 244 млн евро – самый дорогой игрок мира. Беллингем – 2-й, Холанд – 3-й (Football Benchmark)

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Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих игроков от Football Benchmark.

После подписания пятилетнего контракта с «Реалом» оценочная стоимость форварда составила 244 млн евро.

В десятку игроков, за которых придется заплатить больше всего, вошли:

1. Килиан Мбаппе («Реал») – 244 млн евро.

2. Джуд Беллингем («Реал») – 187,8 млн евро.

3. Эрлинг ХоландМанчестер Сити») – 186,6 млн евро.

4. Винисиус Жуниор («Реал») – 176,2 млн евро.

5. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 150 млн евро.

6. Букайо Сака («Арсенал») – 142,7 млн евро.

7. Джамал Мусиала («Бавария») – 130,7 млн евро.

8. Флориан Виртц («Байер») – 123,5 млн евро.

9. Родриго («Реал») – 121,2 млн евро.

10. Деклан Райс («Арсенал») – 117,9 млн евро.

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33 комментария
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Винисиус > Холанд
+27
-17
+10
Вальверде должен быть в десятке.Если бы Клоппу дали такого игрока,он бы немедленно вернулся в футбол
+14
-7
+7
9 игроков атаки и Райс.
Насколько же удачный трансфер.
+8
-3
+5
Ответ CHELSEA_2008
Неделю назад же Беллингем был самый дорогой, Холанд второй. Теперь уже Мбаппе. Он что за неделю так спрогрессировал? Или подписал контракт с Реалом, а это + 50% стоимости? 🤔
Так он теперь не свободный агент. А игрок клуба, подписавший контракт на 5 лет.
С 2012 года на спорт.ру сидишь, реально до сих пор не смог понять принцип формирования цен ан игроков?)
+4
0
+4
Ответ Доминатор3000
9 игроков атаки и Райс. Насколько же удачный трансфер.
Райс бы и в Мадриде не затерялся кстати
+6
-2
+4
Ответ Зеленский
Винисиус > Холанд
Винисиус должен стоить столько же сколько Мбаппе, как минимум
+8
-4
+4
Ответ Зеленский
Винисиус > Холанд
ты главное Ямала на трогай, а то некоторые накинутся 🤣
+2
0
+2
Ответ Saddam Huseyn
В 23 года 15+5 великий сезон в ла лиге В 35 лет 16+16 позорный сезон в лиге 1 Как же это смешно🤣
статистика это главное? вклад в игры, в победу команды сравни. У Вини почти нет провальных игр, может отвозить любого игрока или сразу нескольких на своём фланге. Ни одной провальной игры из 5 последних в ЛЧ. Почти никогда не выпадает из игры, даже когда у команды не особо идёт
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Мне прям интересно как они ставят ценники например 187,8 ))) почему не 188 или 190? Ох уж эти рейтинги
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Ответ Grishkevich
Палено райс столько не стоит. Опять распаренный англосакс
Распиаренный?По рейтингу портала fotmob он во многих показателях превосходит Родри из Ман Сити
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Ответ skywal1812
футбол в целом обнищал в последние лет десять. подобные рейтинги тому яркое подтверждение . кто такой Родриго из Реала и на что он способен, раз его оценивают в 120 млн? вспомним 90е и начало 2000х, посмотрите на те списки, где россыпь крайне одаренных и исключительных игроков высочайшего мастерства, как Зидан, Рональдо, Релондо, Батистуда, Ромарио, Кака и прочие и прочие… и это ведь совершенно иной уровень был. сейчас же в подобных списках просто хорошие игроки, ничем не примечательные. холланд или Родриго ни у кого не могут вызывать каких-либо эмоций, они просто пешки. Биллингем, потенциально обладатель зм, абсолютно рядовой футболист например
Родриго забивает в ЛЧ чуть ли не больше, чем играет, приносит своей команде 2ю ЛЧ уже, но его называют пешкой...настолько не шарить в футболе и показывать это )) забавно
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Так какая у него реальная цена? Где-то пишут 180. Кому верить?
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Роналду на годовую зарплату любого купит себе в Аль Наср😁
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Неделю назад же Беллингем был самый дорогой, Холанд второй. Теперь уже Мбаппе. Он что за неделю так спрогрессировал? Или подписал контракт с Реалом, а это + 50% стоимости? 🤔
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Ламаля кто-нибудь видит? Вот и я не вижу.
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Третье место однозначно Ваььверде
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Игрок не может быть дорогим или дешёвым, потому что это человек. Дорогим или дешёвым может быть трансфер.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Согласен.А ещё он красивый и атлетичный.А вот на Меси неприятно смотреть
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Ответ Hi Hi
Стандартный игрок мотиватор без техники и таланта, в разрушении и созидании как котенок среди львов. От недостатка таланта бежит сломя голову замыкать навесы и оставляет за собой гектары пространства для соперников, одним словом вредитель
ты про Каземиро?
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Райс бы и в Мадриде не затерялся кстати
Яндекс карты ему в помощь )))
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Ответ skywal1812
футбол в целом обнищал в последние лет десять. подобные рейтинги тому яркое подтверждение . кто такой Родриго из Реала и на что он способен, раз его оценивают в 120 млн? вспомним 90е и начало 2000х, посмотрите на те списки, где россыпь крайне одаренных и исключительных игроков высочайшего мастерства, как Зидан, Рональдо, Релондо, Батистуда, Ромарио, Кака и прочие и прочие… и это ведь совершенно иной уровень был. сейчас же в подобных списках просто хорошие игроки, ничем не примечательные. холланд или Родриго ни у кого не могут вызывать каких-либо эмоций, они просто пешки. Биллингем, потенциально обладатель зм, абсолютно рядовой футболист например
Так инфляция, сейчас тот же Зизу на момент трансфера в Реал стоил бы 200 млн+, про Роналдо говорить не буду, там 250+ млн.
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Комментарий удален пользователем
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