Мбаппе за 244 млн евро – самый дорогой игрок мира. Беллингем – 2-й, Холанд – 3-й (Football Benchmark)

Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих игроков от Football Benchmark.

После подписания пятилетнего контракта с « » оценочная стоимость форварда составила 244 млн евро.

В десятку игроков, за которых придется заплатить больше всего, вошли:

1. («Реал») – 244 млн евро.

2. («Реал») – 187,8 млн евро.

3. (« ») – 186,6 млн евро.

4. Винисиус Жуниор («Реал») – 176,2 млн евро.

5. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 150 млн евро.

6. Букайо Сака («Арсенал») – 142,7 млн евро.

7. Джамал Мусиала («Бавария») – 130,7 млн евро.

8. Флориан Виртц («Байер») – 123,5 млн евро.

9. Родриго («Реал») – 121,2 млн евро.

10. Деклан Райс («Арсенал») – 117,9 млн евро.