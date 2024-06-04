«Реал» будет платить Мбаппе 30 млн евро в год до уплаты налогов, подписной бонус – не менее 50 млн. Отступные Килиана – 1 млрд евро (COPE)

Стали известны детали контракта Килиана Мбаппе с «Реалом».

Вчера «Реал» официально объявил о трансфере Мбаппе. Нападающий сборной Франции подписал с мадридским клубом соглашение на 5 лет.

По информации COPE, «Реал» будет платить Мбаппе 30 млн евро в год до уплаты налогов. В контракте Килиана также прописаны бонусы за определенные достижения. Подписной бонус составит не менее 50 млн евро.

Мбаппе будет принадлежать 70% имиджевых прав, которые он приобретет, будучи игроком «Реала» – клуб получит оставшиеся 30% прав. При этом форвард сохранит за собой 100% прав на образ, полученных им ранее.

Сумма отступных, прописанная в контракте, составит 1 миллиард евро.

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