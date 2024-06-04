«Реал» будет платить Мбаппе 30 млн евро в год до уплаты налогов, подписной бонус – не менее 50 млн. Отступные Килиана – 1 млрд евро (COPE)

Теги Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе деньги Футбол

Стали известны детали контракта Килиана Мбаппе с «Реалом».

Вчера «Реал» официально объявил о трансфере Мбаппе. Нападающий сборной Франции подписал с мадридским клубом соглашение на 5 лет.

По информации COPE, «Реал» будет платить Мбаппе 30 млн евро в год до уплаты налогов. В контракте Килиана также прописаны бонусы за определенные достижения. Подписной бонус составит не менее 50 млн евро.

Мбаппе будет принадлежать 70% имиджевых прав, которые он приобретет, будучи игроком «Реала» – клуб получит оставшиеся 30% прав. При этом форвард сохранит за собой 100% прав на образ, полученных им ранее.

Сумма отступных, прописанная в контракте, составит 1 миллиард евро.

«Реал» все же подписал Мбаппе. Это личная победа Переса

Мбаппе сделает «Мадрид» сильнее?

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44 комментария
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Ответ Алекс Самойлов
А где Мадридские сектанты, которые писали что только Барса невминяемая и такие отступные прописывает ???
Одно дело прописывать такие отступные чемпиону мира и одному из лучших игроков современности, который в прайме и стабилен много лет, а другое дело вписывать такие отступные каждому второму школьнику из академии клуба, который провел неплохой отрезок в сезоне
+23
-7
+16
Ответ Vatikan
Комментарий скрыт
Мбаппе бегунок? Бегунок, которого многие называют лучшим игроком мира? Бегунок, который феерил на двух ЧМ подряд? Вот это бегунок...
+13
-7
+6
Достойные условия в нынешних реалиях за такого игрока.
+14
-11
+3
Ну там понятно подписной сделали на 5 лет,чтобы зарплату ему огромную не платить .Другие взбунтуются .А так получает почти как команда ,и по 30 еще в год как подписной пойдут
+3
-1
+2
Ответ Hi Hi
Для сравнения у Беллингема и Вини 20 млн до уплаты налогов
Для сравнения Беллингем и Вини не Мбаппе, как по игре так и по статусу звезды
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0
+2
Для сравнения у Беллингема и Вини 20 млн до уплаты налогов
+3
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Перес пошел по пути шейхов
+1
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Ответ Homelander_666
Уже более реалистичные условия, а не тот бред от The Telegraph. Не может подписной бонус Мбаппе быть больше, чем тот, который предлагали два года назад - 130 млн. Все нормальные инсайдеры сказали, что Мбаппе получит зп и бонус меньше, чем мог в 2022 году. У него будет зп не больше 15-20 млн и бонус от 50 до 100 млн. Это адекватные деньги для элитного свободного агента на пике карьеры.
The Telegraph как источник намного надежнее COPE. И почему же у The Telegraph написан бред. Потому что ты не хочешь верить?
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Ответ Бутербродский
Нормально, если Вини и Билингем умные ребята, то должны понимать что Мбаппе уже давно является звездой, они всё таки в этом статусе 1-2 года, в будущем будут получать на уровне с Мбаппе если дальше станут проявлять себя
И в чëм же Мбаппе настолько превосходит Винисиуса и Беллингема что сразу с учëтом бонусов его зарплата превышает зарплату уже утвердивших себя в Реале более чем в 2 раза?
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Ответ Evgen_Hazard
Ему нужно будет уже с сентября показывать результат, чтобы получить ЗМ в следующем году. В этом наверное будет у кого-то из Реала
если Германия станет чемпионом Европы, то получит Кроос.
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Ответ Syndycate
Так 15 млн это чистыми, то есть после налогов, а тут 30 млн до уплаты указано
Всё правильно. 30 млн до уплаты налогов - это 15 млн чистыми.
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Ответ Homelander_666
Уже более реалистичные условия, а не тот бред от The Telegraph. Не может подписной бонус Мбаппе быть больше, чем тот, который предлагали два года назад - 130 млн. Все нормальные инсайдеры сказали, что Мбаппе получит зп и бонус меньше, чем мог в 2022 году. У него будет зп не больше 15-20 млн и бонус от 50 до 100 млн. Это адекватные деньги для элитного свободного агента на пике карьеры.
Так 15 млн это чистыми, то есть после налогов, а тут 30 млн до уплаты указано
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Ответ Isa Babaev
Для сравнения Беллингем и Вини не Мбаппе, как по игре так и по статусу звезды
По игре против сильных соперников в этом сезоне Винисиус был намноого лучше Мбаппе. И ладно если бы Мбаппе просто не везло - но он ведь буквально растворялся в матчах с боруссией и барселоной. Да, барселоне забил дубль, но ты видел какие голы он забил? Первый с пенальти, второй к нему мяч тупо прилетел перед пустыми воротами. Тот же Винисиус сделал 3 ассиста в матчах с Ман сити, 2 гола против баварии (причем во втором матче хоть и не забил но возил киммиха всю игру) ну и в финале гол с острого угла.
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Ответ Hi Hi
Для сравнения у Беллингема и Вини 20 млн до уплаты налогов
вот станет Беллингем чемпионом, добавки попросит. такая схема
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Ответ Hi Hi
Для сравнения у Беллингема и Вини 20 млн до уплаты налогов
Шейхи платили сильно больше....
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Ответ Алекс Самойлов
Так тут с пеной у рта про Барсу писали , мол выжили из ума. А теперь видишь как оно . Переобулись
Не знаю кто такое писал, но если вы в кризисе ставите лярд отступных за условного Ямаля то это бред. Сама идея больших отступных - норм.
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Ответ meringue
так что плохого в этом? не важно делает это Барселона или Реал, если это защищает их игроков от мешков вроде ПСЖ.
Так тут с пеной у рта про Барсу писали , мол выжили из ума. А теперь видишь как оно . Переобулись
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Ответ Алекс Самойлов
Почему молчат ?? Все это знают
так что плохого в этом? не важно делает это Барселона или Реал, если это защищает их игроков от мешков вроде ПСЖ.
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Ответ meringue
Комментарий удален модератором
Почему молчат ?? Все это знают
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Ответ Алекс Самойлов
А где Мадридские сектанты, которые писали что только Барса невминяемая и такие отступные прописывает ???
Комментарий удален модератором
многие тут на цифры смотрят и усмехаются,что Реал столько бабла отдал за подписной и за + бонусы )) но то что Мадрид на футболках и имиджевых правах( вроде как они поделены 50/50 между Мбаппе и Реалом) отобьёт лямов 200 уже сейчас,а если не пойдет игра то продать всегда можно будет и спрос большой на Француза,так что Реал в любом случае ничего не теряет
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Сначало была новость что подписной бонус 125 млн. Потом писали что 150 млн.И вот теперь пишут 50 млн. Какая их них правда?
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Мама довольна........
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