КДК рассмотрит скандирования оскорблений про «Спартак» фанатами ЦСКА и «Локо» на матче Кубка
КДК рассмотрит скандирования фанатами «Локо» и ЦСКА оскорблений про «Спартак».
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что организация рассмотрит поведение болельщиков «Локомотива» и ЦСКА на матче Фонбет Кубка России (0:0, 2:4 – пен.) Фанаты обоих клубов скандировали оскорбления в адрес «Спартака».
«КДК РФС рассмотрит скандирование болельщиками «Локомотива» и ЦСКА оскорбительных выражений в адрес «Спартака».
Также при выборочной проверке 30 сотрудников контрольно-дисциплинированной службы не имели при себе удостоверений установленного образца», – сообщил Григорьянц.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
