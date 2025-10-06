  • Спортс
13

КДК рассмотрит скандирования оскорблений про «Спартак» фанатами ЦСКА и «Локо» на матче Кубка

КДК рассмотрит скандирования фанатами «Локо» и ЦСКА оскорблений про «Спартак».

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что организация рассмотрит поведение болельщиков «Локомотива» и ЦСКА на матче Фонбет Кубка России (0:0, 2:4 – пен.) Фанаты обоих клубов скандировали оскорбления в адрес «Спартака».

«КДК РФС рассмотрит скандирование болельщиками «Локомотива» и ЦСКА оскорбительных выражений в адрес «Спартака».

Также при выборочной проверке 30 сотрудников контрольно-дисциплинированной службы не имели при себе удостоверений установленного образца», – сообщил Григорьянц.

