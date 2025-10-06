Газзаев о пенальти в ворота «Спартака»: «Первое впечатление – контакт за штрафной, но ВАР виднее. Раз видеоарбитры приняли решение, можно им довериться, наверное»
Валерий Газзаев высказался о назначенном пенальти в ворота «Спартака».
ЦСКА обыграл «Спартак» (3:2) в матче11-го тура Мир РПЛ. На матче работала бригада судей во главе с Артемом Чистяковым.
В первом тайме в ворота красно-белых был назначен пенальти из-за контакта Жедсона Фернандеша с ногами Алеррандро.
– Нельзя не спросить про пенальти в ворота «Спартака».
– Непростой эпизод.
Не до конца понятно, где произошел контакт, фол. Но там же ВАР вмешался. Раз видеоарбитры приняли такое решение, наверное, можно им довериться.
Первое впечатление – контакт за штрафной, но раз видеоарбитры так посчитали, ВАР в данном случае виднее, – сказал бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев.
