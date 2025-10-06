  • Спортс
  • Газзаев о пенальти в ворота «Спартака»: «Первое впечатление – контакт за штрафной, но ВАР виднее. Раз видеоарбитры приняли решение, можно им довериться, наверное»


Валерий Газзаев высказался о назначенном пенальти в ворота «Спартака».

ЦСКА обыграл «Спартак» (3:2) в матче11-го тура Мир РПЛ. На матче работала бригада судей во главе с Артемом Чистяковым.

В первом тайме в ворота красно-белых был назначен пенальти из-за контакта Жедсона Фернандеша с ногами Алеррандро.

– Нельзя не спросить про пенальти в ворота «Спартака».

– Непростой эпизод.

Не до конца понятно, где произошел контакт, фол. Но там же ВАР вмешался. Раз видеоарбитры приняли такое решение, наверное, можно им довериться.

Первое впечатление – контакт за штрафной, но раз видеоарбитры так посчитали, ВАР в данном случае виднее, – сказал бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
