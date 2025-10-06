«Барса» может подписать Адейеми летом, если он не продлит контракт с «Дортмундом» (Sky Sport)
«Барселона» может рассмотреть Карима Адейеми для усиления.
Каталонский клуб следит за ситуацию вокруг 23-летнего вингера, контракт которого с дортмундской «Боруссией» завершается в июне 2027 года.
«Барселона» может попытаться подписать футболиста следующим летом, если он не достигнет договоренности с немецким клубом о продлении соглашения.
В этом сезоне Карим Адейеми забил 2 гола и сделал 1 передачу в 6 матчах Бундеслиги.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
